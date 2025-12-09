マガジンポケットで好評連載中の“最旬幼馴染ラブコメ” TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』初回放送日が1月5日（月）に決定！メインPV第2弾を初公開！オープニングテーマはHoneyWorks

幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は、2026月1月5日（月）よりテレ東系6局ネット、AT-X、ＢＳ日テレにて順次放送、dアニメストア・AnimeFestaにてWEB最速配信を開始するTVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』のメインPV第2弾を初公開いたしました。またHoneyWorksが担当するオープニングテーマと、配信情報を解禁いたします。

『幼馴染とはラブコメにならない』は、幼馴染との甘くて、焦れる、素直になれない恋模様を描く、「マガジンポケット」にて好評連載中の三簾真也による“最旬幼馴染ラブコメ”です。2026年1月5日（月）よりTVアニメの放送・配信が開始します。監督は桑原智、シリーズ構成は広田光毅、脚本は広田光毅・森田眞由美、キャラクターデザイン・総作画監督は岩崎令奈、アニメーション制作は手塚プロダクションが担当。幼馴染が織りなす恋模様をコミカルかつ繊細に描きます。

●公式サイト ：https://anime-osalove.com/

●公式X ：＠love_Osnnjm_wm（https://x.com/love_Osnnjm_wm）

●ティザーPV ：https://youtu.be/CAdmmZ5Bu3w

●メインPV第1弾 ：https://youtu.be/2RJrCUf_5Zw

■静かに動き出す恋心……メインPV第2弾を初公開！

このたび解禁されたメインPV第2弾では、決して進展することはないと思っていた幼馴染という関係から、静かに動き出す恋心が描かれました。それぞれが恋と友情に揺れる中で、物語がどう加速していくのか……幼馴染たちの恋の行方にご期待ください。

【メインPV第2弾】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iSRJs8e5aRo ]

■オープニングテーマはHoneyWorks「あいらびゅ(ハート)」に決定！コメントも到着！

またメインPV第2弾にて、オープニングテーマが解禁されました。

オープニングテーマは、数々のアニメ主題歌を手がけ動画総再生回数25億回を突破するなど、幅広い世代から支持を集める音楽クリエイターユニット HoneyWorksよる書き下ろし楽曲「あいらびゅ(ハート)」に決定し、このたびHoneyWorksからのコメントも到着。「可愛さとドキドキ感をぎゅっと詰め込んだ一曲に仕上げています」と楽曲制作への思いを語りました。また歌唱は、HoneyWorks meetsとして水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）が担当。メインPV第2弾にて音源の一部も公開されました。

【オープニングテーマ・HoneyWorks プロフィール】

HoneyWorks（通称：ハニワ）は、ニコニコ動画、YouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動する、関連動画総再生回数25億回を超えるクリエイターユニット。

音楽性は「キュンキュン系」「青春系」と呼ばれるポジティブ系ロックを主体とする。

楽曲を元にしたシリーズプロジェクト「告白実行委員会」では様々なキャラクターたちが物語を展開し、小説・コミック・テレビアニメ・劇場映画などのメディアミックスも幅広く行っている。

HoneyWorks原案小説は、累計300万部を突破するベストセラー。

CHiCOをボーカルに迎えたユニット「CHiCO with HoneyWorks」では、「アオハライド」「まじっく快斗」「銀魂」「恋は雨上がりのように」「ハイキュー!!」など、大人気テレビアニメのテーマソングを担当。

「告白実行委員会」シリーズから「LIP×LIP（勇次郎・愛蔵／CV：内山昂輝・島崎信長）」、「mona（CV：夏川椎菜）」、「Full Throttle4（YUI・RIO・MEGU・DAI／CV：斉藤壮馬・内田雄馬・柿原徹也・増田俊樹）」などのアイドルキャラクターたちも登場し、ますます活動の幅を広げている。

楽曲「可愛くてごめん」はSNSなどで若者を中心に流行し、「Top UGC Music (2022) グランプリ」と、「2024年 JASRAC賞 銀賞」を受賞している。

【HoneyWorks商品詳細】

アーティスト名：HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）

タイトル：あいらびゅ(ハート)

発売日：2026年1月28日(水)

品番：SMCL-972

価格：\1,500 (税抜き\1,364)

▼CD予約はこちら

https://honeyworks.lnk.to/jGCZNO

【オープニングテーマ・HoneyWorks コメント】

この度、アニメ製作チームからオファーをいただき、アニメキャラクターとのコラボレーションというユニークなスタイルで、オープニングテーマを担当させていただきました。

『幼馴染とはラブコメにならない』の世界観に触発され、キャラクターたちの“まっすぐな想い”や“揺れる感情”を音に落とし込み、可愛さとドキドキ感をぎゅっと詰め込んだ一曲に仕上げています。

物語のスタートをより明るく彩る楽曲になったと思いますので、アニメ本編とあわせてぜひお楽しみください。

■dアニメストア・AnimeFestaにてWEB最速配信決定！「プチドキver.」の独占配信も！

また 配信情報として2026年1月5日（月）より 毎週月曜24時30分に、dアニメストア・AnimeFestaにて、「オンエアver.」のWEB最速配信が決定いたしました。また、そのほか配信サービスにて、2026年1月9日（金）より 毎週金曜24時30分に配信開始いたします。

なおdアニメストア・AnimeFestaでは、一部話数の規制を解除したちょっぴりドキドキな「プチドキver. 」も独占配信いたします。詳細は後日お知らせいたします。

■原作・三簾真也先生描き下ろしのクリスマスイラストが到着！プレゼントキャンペーンも実施決定！

原作・三簾真也先生描き下ろしのクリスマスイラストが到着。合わせて本イラストを使用したプレゼントキャンペーンも決定し、「フォトフレーム入りクリスマスイラスト」「クリアファイル」を抽選でプレゼントするほか、12月24日（水）、12月25日（木）には待ち受け画像を配布いたします。

・第1弾：2025年12月9日（火）～12月12日（金）「フォトフレーム入りクリスマスイラスト」(抽選5名様)

・第2弾：2025年12月13日（土）～12月16日（火）「クリアファイル」(抽選20名様)

・第3弾：2025年12月24日（水）～12月25日（木）「待ち受け画像」

■トークイベント付き第1話・2話先行上映会、一般先着販売実施中！

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』トークイベント付き第1話・2話先行上映会

【開催日時】2025年12月12日（金）18時30分開場／19時開演

【会場】ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

アクセス：https://www.aquacity.jp/access/

【出演】久住琳（水萌汐 役）、芹澤優（火威灯 役）、平塚紗依（月見るな 役)、山本悠有希（日向春 役）／MC：たいち

【チケット料金】3,000円(税込)

【チケット販売方法】

〈一般先着販売〉

販売開始日時：2025年12月5日（金）19時～

受付URL：https://eplus.jp/osalove/

※先着販売のため、なくなり次第終了となります。

■AT-Xにてアニメ各話本編後に「「幼ラブ」キャストたちのラブコメスペシャル」の放送が決定！

【番組タイトル】

「幼ラブ」キャストたちのラブコメスペシャル

【番組詳細】

“幼ラブ″キャストが出演する“ラブコメ”にちなんだミニ映像企画。

各話のアニメ本編後にお届けします。

AT-X独占企画となりますので、ぜひお見逃しなく！

【出演】

久住琳（水萌汐役）

芹澤優（火威灯役）

平塚紗依（月見るな役）

山本悠有希（日向春役）

■作品情報

【キャスト】

界世之介 ：浦尾岳大

水萌汐 ：久住 琳

火威灯 ：芹澤 優

月見るな ：平塚紗依

日向春 ：山本悠有希

【スタッフ】

原作 ：三簾真也『幼馴染とはラブコメにならない』（講談社「マガジンポケット」連載）

監督 ：桑原 智

シリーズ構成 ：広田光毅

脚本 ：広田光毅 森田眞由美

キャラクターデザイン・総作画監督 ：岩崎令奈

美術監督 ：斉藤雅己

色彩設計 ：油谷ゆみ

撮影監督 ：木村俊也（T2スタジオ）

編集 ：内田 渉（コンクエスト）

音響監督 ：本山 哲

音響制作 ：ビットグルーヴプロモーション

音楽 ： 伊藤 翼 ZENTA やしきん

音楽制作 ：サイバーエージェント

アニメーション制作 ：手塚プロダクション

オープニングテーマ ：「あいらびゅ(ハート)」HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）

エンディングテーマ ：「あまのじゃく」小玉ひかり

【放送情報】

TVアニメ2026年1月5日より

テレ東系6局ネット・AT-X・BS日テレにて放送開始！

・テレ東系6局ネット

1月5日（月）より 毎週月曜深夜24時00分～

・AT-X ＜プチドキver.＞

1月6日（火）より 毎週火曜22時30分～

【リピート放送】毎週木曜10時30分～／毎週月曜16時30分～

・ＢＳ日テレ

1月6日（火）より 毎週火曜23時30分～

【配信情報】

1月5日より毎週月曜24時30分～

dアニメストア・AnimeFestaにて「オンエアver. 」WEB最速配信

dアニメストア・AnimeFestaにて「プチドキver. 」独占配信！

1月9日より毎週金曜24時30分～

ABEMA・Amazon Prime Video・DMM TV・FOD・Hulu・J:COM STREAM・Lemino・milplus・TELASA・TVer・U-NEXT・アニメタイムズ・アニメ放題・ニコニコ・ネットもテレ東ほかにて「オンエアver. 」順次配信！

※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※「プチドキver.」は一部の話数が対象です。

■原作情報

出版社 ：講談社

作者 ：三簾真也

既刊 ：1～18巻（講談社「マガジンポケット」連載）

▼試し読みはこちら

https://pocket.shonenmagazine.com/title/01648/episode/340426