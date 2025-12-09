マガジンポケットで好評連載中の“最旬幼馴染ラブコメ” TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』初回放送日が1月5日（月）に決定！メインPV第2弾を初公開！オープニングテーマはHoneyWorks

幼馴染とラブコメになりたい製作委員会




株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は、2026月1月5日（月）よりテレ東系6局ネット、AT-X、ＢＳ日テレにて順次放送、dアニメストア・AnimeFestaにてWEB最速配信を開始するTVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』のメインPV第2弾を初公開いたしました。またHoneyWorksが担当するオープニングテーマと、配信情報を解禁いたします。




『幼馴染とはラブコメにならない』は、幼馴染との甘くて、焦れる、素直になれない恋模様を描く、「マガジンポケット」にて好評連載中の三簾真也による“最旬幼馴染ラブコメ”です。2026年1月5日（月）よりTVアニメの放送・配信が開始します。監督は桑原智、シリーズ構成は広田光毅、脚本は広田光毅・森田眞由美、キャラクターデザイン・総作画監督は岩崎令奈、アニメーション制作は手塚プロダクションが担当。幼馴染が織りなす恋模様をコミカルかつ繊細に描きます。




●公式サイト ：https://anime-osalove.com/


●公式X ：＠love_Osnnjm_wm（https://x.com/love_Osnnjm_wm）


●ティザーPV ：https://youtu.be/CAdmmZ5Bu3w


●メインPV第1弾 ：https://youtu.be/2RJrCUf_5Zw




■静かに動き出す恋心……メインPV第2弾を初公開！










このたび解禁されたメインPV第2弾では、決して進展することはないと思っていた幼馴染という関係から、静かに動き出す恋心が描かれました。それぞれが恋と友情に揺れる中で、物語がどう加速していくのか……幼馴染たちの恋の行方にご期待ください。


【メインPV第2弾】


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iSRJs8e5aRo ]




■オープニングテーマはHoneyWorks「あいらびゅ(ハート)」に決定！コメントも到着！


またメインPV第2弾にて、オープニングテーマが解禁されました。


オープニングテーマは、数々のアニメ主題歌を手がけ動画総再生回数25億回を突破するなど、幅広い世代から支持を集める音楽クリエイターユニット HoneyWorksよる書き下ろし楽曲「あいらびゅ(ハート)」に決定し、このたびHoneyWorksからのコメントも到着。「可愛さとドキドキ感をぎゅっと詰め込んだ一曲に仕上げています」と楽曲制作への思いを語りました。また歌唱は、HoneyWorks meetsとして水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）が担当。メインPV第2弾にて音源の一部も公開されました。




【オープニングテーマ・HoneyWorks　プロフィール】




HoneyWorks（通称：ハニワ）は、ニコニコ動画、YouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動する、関連動画総再生回数25億回を超えるクリエイターユニット。


音楽性は「キュンキュン系」「青春系」と呼ばれるポジティブ系ロックを主体とする。




楽曲を元にしたシリーズプロジェクト「告白実行委員会」では様々なキャラクターたちが物語を展開し、小説・コミック・テレビアニメ・劇場映画などのメディアミックスも幅広く行っている。


HoneyWorks原案小説は、累計300万部を突破するベストセラー。




CHiCOをボーカルに迎えたユニット「CHiCO with HoneyWorks」では、「アオハライド」「まじっく快斗」「銀魂」「恋は雨上がりのように」「ハイキュー!!」など、大人気テレビアニメのテーマソングを担当。


「告白実行委員会」シリーズから「LIP×LIP（勇次郎・愛蔵／CV：内山昂輝・島崎信長）」、「mona（CV：夏川椎菜）」、「Full Throttle4（YUI・RIO・MEGU・DAI／CV：斉藤壮馬・内田雄馬・柿原徹也・増田俊樹）」などのアイドルキャラクターたちも登場し、ますます活動の幅を広げている。




楽曲「可愛くてごめん」はSNSなどで若者を中心に流行し、「Top UGC Music (2022) グランプリ」と、「2024年 JASRAC賞 銀賞」を受賞している。




【HoneyWorks商品詳細】


アーティスト名：HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）


タイトル：あいらびゅ(ハート)


発売日：2026年1月28日(水)


品番：SMCL-972


価格：\1,500 (税抜き\1,364)


▼CD予約はこちら


https://honeyworks.lnk.to/jGCZNO




【オープニングテーマ・HoneyWorks　コメント】


この度、アニメ製作チームからオファーをいただき、アニメキャラクターとのコラボレーションというユニークなスタイルで、オープニングテーマを担当させていただきました。


『幼馴染とはラブコメにならない』の世界観に触発され、キャラクターたちの“まっすぐな想い”や“揺れる感情”を音に落とし込み、可愛さとドキドキ感をぎゅっと詰め込んだ一曲に仕上げています。


物語のスタートをより明るく彩る楽曲になったと思いますので、アニメ本編とあわせてぜひお楽しみください。




■dアニメストア・AnimeFestaにてWEB最速配信決定！「プチドキver.」の独占配信も！


また 配信情報として2026年1月5日（月）より 毎週月曜24時30分に、dアニメストア・AnimeFestaにて、「オンエアver.」のWEB最速配信が決定いたしました。また、そのほか配信サービスにて、2026年1月9日（金）より 毎週金曜24時30分に配信開始いたします。




なおdアニメストア・AnimeFestaでは、一部話数の規制を解除したちょっぴりドキドキな「プチドキver. 」も独占配信いたします。詳細は後日お知らせいたします。




■原作・三簾真也先生描き下ろしのクリスマスイラストが到着！プレゼントキャンペーンも実施決定！




原作・三簾真也先生描き下ろしのクリスマスイラストが到着。合わせて本イラストを使用したプレゼントキャンペーンも決定し、「フォトフレーム入りクリスマスイラスト」「クリアファイル」を抽選でプレゼントするほか、12月24日（水）、12月25日（木）には待ち受け画像を配布いたします。




・第1弾：2025年12月9日（火）～12月12日（金）「フォトフレーム入りクリスマスイラスト」(抽選5名様)


・第2弾：2025年12月13日（土）～12月16日（火）「クリアファイル」(抽選20名様)


・第3弾：2025年12月24日（水）～12月25日（木）「待ち受け画像」




■トークイベント付き第1話・2話先行上映会、一般先着販売実施中！




TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』トークイベント付き第1話・2話先行上映会


【開催日時】2025年12月12日（金）18時30分開場／19時開演


【会場】ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場


アクセス：https://www.aquacity.jp/access/


【出演】久住琳（水萌汐 役）、芹澤優（火威灯 役）、平塚紗依（月見るな 役)、山本悠有希（日向春 役）／MC：たいち


【チケット料金】3,000円(税込)


【チケット販売方法】


〈一般先着販売〉


販売開始日時：2025年12月5日（金）19時～


受付URL：https://eplus.jp/osalove/


※先着販売のため、なくなり次第終了となります。




■AT-Xにてアニメ各話本編後に「「幼ラブ」キャストたちのラブコメスペシャル」の放送が決定！




【番組タイトル】


「幼ラブ」キャストたちのラブコメスペシャル




【番組詳細】


“幼ラブ″キャストが出演する“ラブコメ”にちなんだミニ映像企画。


各話のアニメ本編後にお届けします。


AT-X独占企画となりますので、ぜひお見逃しなく！




【出演】


久住琳（水萌汐役）


芹澤優（火威灯役）


平塚紗依（月見るな役）


山本悠有希（日向春役）




■作品情報




【キャスト】


界世之介 ：浦尾岳大


水萌汐 ：久住 琳


火威灯 ：芹澤 優


月見るな ：平塚紗依


日向春 ：山本悠有希




【スタッフ】


原作 ：三簾真也『幼馴染とはラブコメにならない』（講談社「マガジンポケット」連載）


監督 ：桑原 智


シリーズ構成 ：広田光毅


脚本 ：広田光毅　森田眞由美


キャラクターデザイン・総作画監督 ：岩崎令奈


美術監督 ：斉藤雅己


色彩設計 ：油谷ゆみ


撮影監督 ：木村俊也（T2スタジオ）


編集 ：内田 渉（コンクエスト）


音響監督 ：本山 哲


音響制作 ：ビットグルーヴプロモーション


音楽 ： 伊藤 翼　ZENTA　やしきん


音楽制作 ：サイバーエージェント


アニメーション制作 ：手塚プロダクション


オープニングテーマ ：「あいらびゅ(ハート)」HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）


エンディングテーマ ：「あまのじゃく」小玉ひかり




【放送情報】


TVアニメ2026年1月5日より


テレ東系6局ネット・AT-X・BS日テレにて放送開始！




・テレ東系6局ネット


1月5日（月）より 毎週月曜深夜24時00分～




・AT-X ＜プチドキver.＞


1月6日（火）より 毎週火曜22時30分～


【リピート放送】毎週木曜10時30分～／毎週月曜16時30分～




・ＢＳ日テレ


1月6日（火）より 毎週火曜23時30分～




【配信情報】


1月5日より毎週月曜24時30分～


dアニメストア・AnimeFestaにて「オンエアver. 」WEB最速配信


dアニメストア・AnimeFestaにて「プチドキver. 」独占配信！




1月9日より毎週金曜24時30分～


ABEMA・Amazon Prime Video・DMM TV・FOD・Hulu・J:COM STREAM・Lemino・milplus・TELASA・TVer・U-NEXT・アニメタイムズ・アニメ放題・ニコニコ・ネットもテレ東ほかにて「オンエアver. 」順次配信！




※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。


※「プチドキver.」は一部の話数が対象です。




著作権表記： (C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会


※画像素材を掲載・使用される際は、必ずクレジット表記をお願いいたします。




■原作情報



出版社　：講談社


作者　　：三簾真也


既刊　　：1～18巻（講談社「マガジンポケット」連載）




▼試し読みはこちら


https://pocket.shonenmagazine.com/title/01648/episode/340426