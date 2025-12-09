AI開示情報検索サービス（J-LENS）（β版）のリリースについて

株式会社JPX総研

近年、上場会社による開示情報はますます多様化・膨大化しており、必要な情報を迅速かつ的確に探し出すことが重要な課題となっております。

株式会社JPX総研では、こうした課題を解消するべく、AIを活用した自然文検索サービス「J-LENS」を開発中です。このたび、正式版のリリースに先立ち、β版を公開いたしますので、ぜひご活用ください。

J-LENS（β版）(https://clientportal.jpx.co.jp/ClientPortal/s/j-lens)

サービス概要

「J-LENS」は、従来のキーワード検索では見つけにくかった以下のようなケースにも対応しています。

- ž 表記ゆれがある資料例）TOB/公開買付け、利上げ/金利上昇/金利引き上げ- ž 否定形や否定的な内容に関する検索例）決算短信で業績予想の数値を開示していない資料/円安について言及しているが、収益への影響は限定的としている資料- ž 数値を組み合わせた検索例）配当予想が50％以上増加した開示/売上高が前年同期比10％以上減少した企業- ž あいまいな表現や抽象的な内容の検索例）事業再編に関する方針転換が記載されている資料/生成AIの活用に積極的な企業/海外展開を発表した企業

画面イメージ

投資家におかれましては、特定のテーマや関心事項に基づく開示資料の横断的な検索や、定量条件に落とし込みづらい情報の検索など、投資判断や調査業務の効率化にご活用いただけます。

また、上場会社におかれましては、資本・経営戦略の検討や自社の開示資料作成にあたり、他社事例の収集・分析、業界動向の把握、新たな施策の検討など、さまざまな業務の高度化・効率化に役立てていただけます。

J-LENS（β版）は、皆様からのご意見をもとに、フィルタリング項目の追加や検索履歴の保持など、今後さらなる改善を進めてまいります。ぜひサービスをご利用いただき、ご要望やフィードバックをお寄せください。

アンケート(https://forms.office.com/r/WWXBmW0PV2)

J-LENS β版環境の詳細と留意事項、ご利用方法については、以下をご参照ください。

β版環境の詳細- ž 対象期間：3年前～2日前にTDnetに提出された開示資料- ž 対象企業：東京証券取引所上場会社- ž 検索可能項目：自然文による内容検索に加え、検索期間／上場市場／業種／開示項目（開示の種類）で絞り込みが可能

ご利用上の注意- ž 回答はAIが生成しています。生成AIの特性をご理解のうえ、必ず各リンク先の正式な開示文書をご確認いただき、事実関係を正確にご把握ください。- ž 検索内容は今後のサービス改善のため記録しております。機密情報や個人情報は入力しないようご注意ください。- ž アクセス集中時は、検索できない場合がありますので、時間をおいて再度お試しください。

ご利用方法

利用約款(https://terms-and-conditions-for-j-lens.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/JP.pdf)の内容を理解、同意したうえで以下のサイトよりご利用ください。

J-LENS（β版）(https://clientportal.jpx.co.jp/ClientPortal/s/j-lens)

※当面の間、無料でご利用いただけますが、試験公開であるため、予告なくサービス停止をする場合がございます。

お問合せ

株式会社ＪＰＸ総研 フロンティア戦略部

E-mail：inf_dev@jpx.co.jp

株式会社ＪＰＸ総研（日本取引所グループ）

ＪＰＸ総研は、日本取引所グループにおいて、市場全体の機能強化及び効率化に繋がるマーケット・サービスの創造を追求することを目的に、取引所ではない子会社として新たに設立されました。

ＪＰＸ総研では、データやテクノロジーを活用したデジタル事業やネットワーク事業の強化を進め、事業の多角化やサービスの高度化を推進します。

