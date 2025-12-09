《tama》「お年玉福箱」「冬のギフトセット」を発売

マーケティングパートナー株式会社

プレミアムキャットフード専門店・通販「たまのおねだり（tama）」（運営：マーケティングパートナー株式会社、本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：権田真司、Tel：03-6772-8194、https://www.tamaone.jp/）は、12月9日（火）より「お年玉福箱」と「冬のギフトセット」の販売を開始いたします。

日頃のご愛顧に感謝し、新商品やロングセラーアイテムなどをたっぷり詰め込んだ福袋、ならぬ福箱として今回ご用意したのは「お年玉福箱」と「冬のギフトセット」の2種類。それぞれバラエティー豊かな商品をたっぷり詰め込んでいます。最大52.1％オフと大変お得なセットです。（いずれも数量限定での提供となっており、なくなり次第販売終了となります）

■（1）お年玉福箱2026 ＜特別価格/4,600円（税込）＞52.1％オフ！

「お年玉福箱2026」は、ドライフードのお試しが8種類楽しめる全25品入り。内訳は、tamaオリジナルのキャットフードなどドライフードのお試しが8種類、ウェットフードが13種類、オヤツ/ふりかけが3種類、サプリメントが1種類です。通常価格9,611円から52.1%オフの4,600円での特別販売です。さらに、6箱に1つに、猫用歯磨きオヤツ（638円相当）の当たりつき。食べ飽きやフード選びに悩む飼い主さんにもオススメです。

■（2）冬のギフトセット2026 ＜特別価格/4,350円（税込）＞49.2％オフ！

「冬のギフトセット2026」は、猫の健康にこだわって開発しているtamaオリジナルブランドの商品をメインに構成した、今年の新商品も楽しめる全16品入りのセットです。内訳は、tamaオリジナルのドライフードが3種類、ウェットフードが13種類です。通常価格8,577円から49.2%オフの4,350円での特別販売です。この機会にぜひお買い求めください。

■ウェブサイト

・tama「お年玉福箱」「冬のギフトセット」ご紹介ページ

https://www.tamaone.jp/ext/magazine/2025/12/fukubox2026.html

・プレミアムキャットフード専門店・通販「tama（たまのおねだり）」公式サイト

https://www.tamaone.jp/

■プレミアムキャットフード専門店・通販「たまのおねだり（tama）」

プレミアムキャットフード専門店・通販「たまのおねだり（tama）」は、世界中から厳選したキャットフードを販売する、プレミアムキャットフード専門店です。2014年4月22日にプレミアムキャットフード専門店として創業し、猫のために“猫本来の食生活を探求する”というコンセプトのもと、わたしたち猫好きが猫から「おねだり」されるような商品をセレクトしています。

そして、2019年2月からはオリジナル総合栄養食の展開を開始。室内で暮らす猫の健康にこだわって開発したプレミアム品質の総合栄養食「tama ボナペティ」シリーズの発売を皮切りに、2023年11月からはボナペティシリーズよりウェットフード（総合栄養食）6種を発売しました。同年2月には「療法食 パウダーフード 腎臓ケア」を発売、2025年8月に同社初となるドライフードタイプの療法食「療法食 腎臓ケア フレッシュチキン」を発売しました。これからも、猫がおいしく食べてずっと健康でいられることを願い、猫のことを大切に想う人たちと共に学び、成長しながらより良いサービスと品揃えを目指して参ります。

また、tamaオリジナルブランドの商品は、猫が元気に30歳を迎えられることが当たり前になるように、そんな願いを込め「cat life 30（キャットライフサーティー）(R)」をコンセプトに、他にはないユニークな商品を情熱を持って開発していきます。