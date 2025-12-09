ネッスー、「OKINAWA Startup Program 2025-2026」に採択

ネッスー株式会社

こどもの機会格差の解消を目指すネッスー株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：木戸優起、以下 ネッスー）は、沖縄県内の主要企業8社が共同で開催するスタートアップ支援プログラム「OKINAWA Startup Program 2025-2026」に採択されました。

今回の採択を通じて、こどもの貧困率が全国で最も高い沖縄県において、ふるさと納税を活用し、地域の特産品をこども食堂やひとり親家庭、難病と向き合うこどもたちへ届け、食の体験や機会を創出する「こどもふるさと便（https://kodomo-furusato.com/）」の本格展開と、支援効果の検証に取り組んでまいります。

◼︎支援が届きにくい沖縄のこどもたちに向け、事業展開を本格化

沖縄県は、2014年のこどもの相対的貧困率が29.9％と全国平均の約2倍以上にのぼり、全国でも最も高い水準にあります。ひとり親世帯の割合は全国最多で、さらに一人あたりの県民所得は全国最下位と、こどもたちの生活基盤に厳しい環境が重なっています。（※1）

加えて、離島県という地理的特性から、物流・物価の高騰が顕著で、食料価格指数は全国で最も高い水準となっています。（※2）栄養のある食事にアクセスしにくい子どもたちが多く、その支援をいかに継続・安定させていくかが、地域全体の大きな課題となっています。

「こどもふるさと便」は、支援を必要とするこどもたちに栄養バランスの取れた食事を届け、食育や地域活性化にもつなげることが可能な取り組みです。寄付者は、ふるさと納税を通じ、地域の特産品や体験を“応援品”として、こども食堂やひとり親家庭、難病と向き合うこどもたちなどに届けることができます。

今回の「OKINAWA Startup Program 2025-2026」の採択により、沖縄県内の企業との連携を深めながら、県内における「こどもふるさと便」の事業展開を強化し、支援効果の検証を本格的に進めてまいります。

（※1）沖縄県「令和5年度 沖縄子ども調査」および「平成27年度 子どもの貧困実態調査」

（※2）総務省「小売物価統計調査（2023年）」

■ ネッスー代表取締役・木戸優起 コメント

沖縄は、持続的なこども支援の必要性が高い一方で、支援が届きにくい構造的なハードルが多く残されている地域です。

今回のインキュベーションプログラムを通じて、沖縄県内の力強い企業と連携できることに、大きな価値と可能性を感じています。

今後は、自治体や生産者の皆さまとも連携を深めながら、これまで全国各地で積み重ねてきた経験を活かし、「生まれた環境によるこどもの機会格差が存在しない社会」の実現に向けて、取り組んでまいります。

プロフィール

幼少期にこども機会格差の課題に触れ、商社・コンサルを経て課題解決のために起業

1985年、和歌山県のしらす漁師とみかん農家の家系に生まれる。幼少期に、難病のこどもをきっかけにこどもの機会格差に課題感をもつ。

慶應義塾大学卒業後、日本紙パルプ商事にて、広報、法人営業、新規事業開発を経験。その後、ドリームインキュベータで、大企業の戦略策定や買収案件のビジネスデューデリジェンス、ベンチャー投資に従事。コロナ禍をきっかけに、副業で非営利団体でのフードバンク事業に携わり、2022年6月にフードバンク事業にとりくむインパクトスタートアップとして、当社を創業。

公益財団法人ヤオコー子ども支援財団の評議員も務める。自ら企画・原作・装丁・編集を行い、絵本「ふたりのももたろう」を出版した経験も持つ。１児の父。

■OKINAWA Startup Programについて

「OKINAWA Startup Program」は、沖縄から革新的で競争力あるスタートアップを創出・育成することを目的に、2017年度から開催されているアクセラレーションプログラムです。

主催：

株式会社琉球銀行／株式会社沖縄タイムス社／沖縄セルラー電話株式会社／沖縄電力株式会社／日本トランスオーシャン航空株式会社／大同火災海上保険株式会社／沖縄JTB株式会社／琉球放送株式会社



後援：

沖縄県／沖縄市／公益財団法人沖縄県産業振興公社／沖縄科学技術大学院大学（OIST）／琉球大学研究推進機構／沖縄ITイノベーション戦略センター（ISCO）



協力：

STARTUP Lab Lagoon KOZA／FROGS／ハウリブ／コザスタートアップ商店街／沖縄スタートアップ支援協会／STARTUP LAB RYUDAI／HAKKI



HP：https://okinawa-startup.com/

■「こどもふるさと便」概要

「こどもふるさと便」は、ふるさと納税を活用して、地域の特産品や体験を”応援品”として、こども食堂やひとり親家庭、難病と向き合うこどもたちへ届ける仕組みです。

通常のふるさと納税と変わらない返礼品を受け取りながら、こども支援に参加できる仕組みです。さらに、寄付者自身が””応援品”の贈り先を先地域・団体から選ぶことができ、誰に、どんな応援を届けたいかという想いを込めた、”使いみち共感型”のふるさと納税による寄付が可能です。

2023年のサービス開始以降、北海道旭川市をはじめとする6自治体が参画。2025年度中には10～20地域への拡大を予定しています。

公式サイト：https://kodomo-furusato.com/(https://kodomo-furusato.com/)

■ネッスー株式会社 概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fDOluh4YrB0 ]

代表取締役：木戸 優起

設立：2022年6月10日

所在地：155-0032 東京都世田谷区代沢4丁目44-4

URL：https://nessu.co.jp/(https://nessu.co.jp/)

事業概要：

ネッスーは、「生まれた環境によるこどもの機会格差が存在しない社会」の実現を目指す、インパクトスタートアップです。

自治体や企業、個人などさまざまな主体と連携して、こどもたちへの願いをつなげて事業を創造し、食や体験の格差に苦しむこどもがいない、やさしい社会の実現を目指します。

