マルニ味噌らーめん監修　『大盛みそラーメン』12月9日（火）より 九州全域のファミリーマートで発売開始！

株式会社トライ・インターナショナルのグループ会社である、創業120年以上の老舗味噌蔵、薩摩川内味噌醤油株式会社（本社：鹿児島県薩摩川内市、代表取締役：田所 史之）は、株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介、以下ファミリーマート）とのコラボレーションにより、マルニ味噌らーめんが監修した「マルニ味噌らーめん監修 大盛みそラーメン」593円（税込640円）が、2025年12月9日（火）から九州地方（福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県）と山口県（一部店舗）のファミリーマート約1,500店で発売開始されたことをお知らせします。

マルニ味噌らーめん監修 大盛みそラーメン 593円（税込640円）

【商品名】マルニ味噌らーめん監修 大盛みそラーメン

【価格】593円（税込640円）

【発売日】2025年12月9日（火）

【発売地域】九州地方（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）、山口県（一部店舗）

【内容】マルニ麦麹生味噌を使用したスープにちぢれ麺を合わせました。具材には、白髪ネギ、もやし、キャベツ、メンマ、肉そぼろ、花かつおを盛り付けました。麺量は300gと、食べ応えのある大盛り仕立てにしました。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

■マルニ味噌らーめん 販売責任者 四ノ宮 由紀のコメント

創業120年以上、地元鹿児島・薩摩川内を中心に親しまれてきた自社仕込みの甘めの味噌は、九州の麦みそ文化とともに育てていただいた大切な味です。今回、その味を九州各地の皆さまにお届けできることを大変嬉しく思っております。

商品開発では、店舗の看板メニュー「マルニ味噌らーめん」をベースに、白髪ネギを新たに加えるなど具材のバランスにもこだわり、皆さまにより楽しんでいただける一杯に仕上げました。これまで店舗でお召し上がりいただいたお客様はもちろん、今回の商品をきっかけに初めて手に取っていただく方々に、「味噌蔵が作る味噌らーめん」の味を楽しんでいただきたいです。

（参考）マルニ味噌らーめんについて

マルニ味噌らーめん（運営：薩摩川内味噌醤油株式会社、本社：鹿児島県薩摩川内市、代表取締役：田所史之）は、1905年創業の味噌蔵が自社で丁寧に仕立てた味噌を使用し、こだわりのラーメンを提供する味噌らーめん専門店です。看板メニューの「マルニ味噌らーめん」には、地元鹿児島で親しまれてきた甘めの「麦みそ」を使用しており、素朴でやさしい味わいが支持され続けています。

鹿児島に2店舗、宮崎・長崎・千葉にそれぞれ1店舗展開しています。鹿児島発の老舗味噌蔵が、味噌にこだわった味をお届けしています。

マルニ味噌らーめん 本店

【薩摩川内味噌醤油株式会社 概要】

本社所在地：鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野141-1

代表取締役：田所 史之

事業の目的：醤油、味噌などの製造ならびに販売、らーめん店の経営

公式サイト：https://www.satsumasendaimisosyoyu.com/