【アイザワ証券×ピクテ・ジャパン×三井住友トラストAM】2026年の相場見通しを3人のストラテジストが解説

アイザワ証券株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：藍澤 卓弥、以下「当社」）は、2025年12月21日（日）、注目が高まるAI産業をはじめ、2026年の相場見通しについて解説するWebセミナー（以下「本セミナー」）を開催いたします。

2025年の日本株式市場は、構造改革の進展や半導体産業への投資を背景にした海外マネー流入により、日経平均株価50,000円を突破し、史上最高値を更新。自社株買いの増加や企業収益の改善は相場環境を下支えし、市場全体として堅調な推移となりました。

米国株式市場では、AIおよび半導体を中心としたハイテク株が市場を牽引し、S&P500やNASDAQが高値を更新。一方で、金利見通しの不透明感からボラティリティが高まる局面もみられた1年となりました。

本セミナーでは、こうした2025年の相場を振り返り、その背景にある政策や市場環境を整理します。さらに、来年に予定されている米国の中間選挙や日本の成長戦略会議が市場に及ぼす影響を踏まえ、2026年の相場見通しと注目すべき投資セクターについて解説いたします。

登壇者には、20年以上ファンドマネージャーとして活躍し、現在は株式市場を中心としたマーケット全般から政治・経済まで幅広い分析を担当する三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：小林 隆宏）のチーフストラテジストである上野裕之氏。

また、長年世界の金融市場を第一線で分析し、多角的な投資戦略立案に携わってきたピクテ・ジャパン株式会社（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：萩野 琢英）の投資戦略部長である田中純平氏をお迎えします。

これら外部のストラテジストに加え、当社ストラテジストを含む3名の複眼的な視点から、2026年の相場を多面的に読み解く特別セミナーとなります。

セミナー概要

金融ストラテジスト３名が結集！2026年、金融市場の行く年、来る年

～日米新政権の行方とAI相場の持続性、そして、浮上する新たな投資テーマ～

日程：2025年12月21日（日）10:00～11:30

開催形式：オンライン開催（ZOOM）

参加費：無料

※アイザワ証券の口座の有無に関わらずどなたでもご参加いただけます

登壇者上野 裕之（ウエノ ヒロユキ）氏

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

チーフストラテジスト

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）

国内運用会社を経て、2002年住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社。2017年10月より現職。

運用会社および信託銀行にてファンドマネージャーとして20年以上従事、投信・年金の業務を通して資産運用ビジネスに精通。現職では株式市場を中心としたマーケット分析、政治・経済動向等を担当。

田中 純平（タナカ ジュンペイ）氏

ピクテ・ジャパン株式会社

投資戦略部長

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）

日系運用会社に入社後、主に世界株式を対象としたファンドのアクティブ・ファンドマネージャーとして約14年間運用に従事。北米株式部門でリッパー・ファンド・アワードの受賞歴を誇る。

ピクテ入社後はストラテジストとして主に世界株式市場の投資戦略等を担う。ピクテのハウス・ビューを策定するピクテ・ストラテジー・ユニット（PSU）の参加メンバー。

日経CNBC「朝エクスプレス」、テレビ東京「Newsモーニングサテライト」、BSテレビ東京「NIKKEI NEWS NEXT」に出演。週刊エコノミスト「THE MARKET」で連載中。日本経済新聞やブルームバーグではコメント多数引用。

河西 幸弘（カワニシ ユキヒロ）

アイザワ証券株式会社

事業推進部 プロモーション課

ストラテジスト

国内大手の証券・保険会社において、リテール、事業法人、機関投資家等への金融商品の営業を、大手運用会社では15年に渡りRM（リレーション・マネジメント）等を経験。その間、証券アナリスト（CMA)、日本FP協会（CFP）、1級FP技能士等の資格を取得。

そして、2021年4月、アイザワ証券入社。金融商品部において投資信託や債券等のストラテジックな商品提案を推進する一方、難解な金融市場の「分かりやすい」解説に挑む。

