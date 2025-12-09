救急車到着までの命をつなぐ　応急手当講習会受講

沖縄アリーナ株式会社

沖縄アリーナ株式会社では、万が一の事態に備え、職員一人ひとりが救急車到着までの間に適切な応急手当を行える環境づくりを目的として、応急手当講習会を受講しました。今回の取り組みは、傷病者の命を守るための知識と技術を習得し、いざという時に迅速かつ正確な初期対応ができる体制を整えることを目指すものです。

応急手当講習会は、突然の病気やケガ、災害などで緊急を要する状況に備え、心肺蘇生法やAEDの使用方法、止血法などを学ぶものです。参加者は、救急車が到着するまでの限られた時間において、傷病者の命をつなぐための処置を実践的に習得します。

7月25日(金)実施：沖縄市消防本部での救命講習

7月には、沖縄アリーナ株式会社の社員に加え、沖縄バスケットボール株式会社（琉球ゴールデンキングス）の運営スタッフも参加し、グループ全体で安全・安心への意識向上を目的とした講習を受講しました。

当日の講習内容は以下のとおり、多岐にわたるものとなりました。

普通救命講習I（3時間）

成人に対する心肺蘇生法、AED取扱い、観察要領を座学と実技で学習

e-ラーニング実技講習I（自宅＋2時間）

自宅でのWeb講習後、消防本部で実技のみを実施するハイブリッド講習

救急入門コース（団体申込限定／参加証発行）

AED取扱いや心肺蘇生法の概要を紹介する入門講習

これらの研修を通じて、傷病者の命を守るための知識と技術を組織全体で習得し、初期対応力の底上げを図りました。

12月5日（金）実施：キングス・アリーナ合同救急法講習

12月5日（金）には、琉球ゴールデンキングスおよび沖縄アリーナ株式会社の合同で、ホームゲーム運営に携わるスタッフを対象とした救急法講習を新たに実施しました。

当日は、試合会場で求められる即応力を意識しながら

・心肺蘇生法

・AEDの操作方法

・緊急時の初動対応手順

などを中心に訓練を行い、現場での安全管理体制をさらに強化しました。

沖縄アリーナ株式会社は、7月・12月と継続して講習を実施してきたように、今後も定期的な研修やトレーニングを重ねながら、イベント主催者の皆さまとの連携、そして沖縄サントリーアリーナをホームアリーナとして活動する琉球ゴールデンキングスの運営スタッフの皆さまとの協働を一層深めてまいります。

合同訓練を通じて意見交換を行い、現場で求められる安全管理の在り方を共に磨き上げることで、市

民・来場者・関係者すべての皆さまが安心して利用できるアリーナ運営の実現に努めてまいります。