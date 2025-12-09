虎萬元 冬の名物「発酵白菜鍋」が進化。

際コーポレーション株式会社

1994年創業、南青山で長きにわたり中国料理を提供している「虎萬元（とらまんげん）」。白菜の漬物を使ってつくる「発酵白菜鍋」は冬の定番人気商品ですが、今年は白菜を発酵させるためにヨーグルトを使い、美味しさと健康を意識したレシピに進化させました。

鶏ガラベースのスープに豚バラ肉、スペアリブ、豚団子に、さつまいも春雨ときくらげが入った優しい味わいの鍋。ここにヨーグルトによるまろやかな酸味が加わり、一層食欲をそそります。

ヨーグルトに含まれる乳酸菌とキクラゲに含まれる発酵性食物繊維が組み合わさることで腸内環境が整います。さつまいも春雨も食物繊維が豊富。また、たんぱく質、ビタミンB群が豊富な豚肉は疲労回復が期待できます。これからの忙しい時期にぴったりの“酸っぱ鍋“で美味しく体調を整えてください。

虎萬元 南青山 冬のおすすめ

発酵白菜鍋 4400円（税込） 約２～４人前の量になります。追加 1人前2200円

提供時間 平日17:30 - 22:00（21:30L.O.）土曜・祝日は21:00L.O.

ディナー時はサービス料１０％を別途いただきます

※ランチは定食 1800円にて提供しています（ご飯、小菜、漬物、デザート付き）

中国の白菜の漬物「酸菜」（スァンツァイ）は主に中国東北地方の伝統的な冬季保存食で,日本の白菜漬けに比べて乳酸発酵による独特の強い酸味が特徴です。通常は白菜を塩水で漬け込むところに、今年の虎萬元ではヨーグルトを加えて寝かせること1週間。従来より柔らかい酸味の発酵白菜が出来上がりました。鍋には清湯スープにこの「ヨーグルト酸菜」の漬け込み汁、葱や生姜を加えて味を調えています。具材が主役になりがちな鍋料理ですが、栄養がたっぷり溶け込んだスープも余すことなく召し上がっていただくことをおすすめします。

ヨーグルトに発酵唐辛子を加えた辛味ダレも用意。酸味と辛味のパンチが加わり、更に食欲を増進させます。

虎萬元 南青山

伝統の北京料理から家庭の味、そして現代の一皿まで――受け継がれる技と進化する感性が交差する、北京の豊かな味わいをご紹介します。アンティークが彩る静謐で上質な空間で、心ゆくまでご堪能ください。看板料理の「水煮牛肉」は、薄切り牛肉を唐辛子と花椒で力強く煮込んだ当店自慢の逸品。旬を生かした季節料理も、幅広いお客様に愛される味わいです。

〒107-0062 東京都港区南青山7-8-4B1F

03-3409-2291

https://kiwa-group.co.jp/toramangen/

席数 57席（半個室３室 2～15名様）

営業時間 【平日】11:30 - 15:30（15:00L.O.）17:30 - 22:00（21:30L.O.）

【土・祝】12:00 - 15:30（15:00L.O.）17:30 - 21:30（21:00L.O.）

定休日 日曜

虎萬元 南青山