1/23（金）無料開催！『みんなを巻き込む企業のサステナ推進 ～心を動かす「プロジェクト設計」と「しかけ」とは？～』@TiB

マカイラ株式会社（東京都千代田区、代表取締役CEO：藤井宏一郎、代表取締役COO：高橋朗、以下マカイラ）の社内カンパニーであるMakaira Art&Design （本社：東京都千代田区、共同代表：大畑慎治・渡邊英弘、以下MAD）は、2026年1月23日（金）にTokyo Innovation Base（東京都千代田区）にて『みんなを巻き込む企業のサステナ推進 ～心を動かす「プロジェクト設計」と「しかけ」とは？～』を開催いたします。

申し込みはこちらから（Peatix） :https://madsus0123.peatix.com/

正論を超え、組織を巻き込む推進力を生み出すには？ 大企業との実践から導き出した、心を動かすプロジェクト設計としかけを公開！

サステナビリティの浸透は重要、と簡単に言うけれど...。 その戦略設計・実行においては、「ちゃんと方針はあるのに、現場の熱量がついてこない」「正しいことを言っているはずなのに、社内の巻き込みができない」など、いくつもの壁が立ちはだかります。

本イベントでは、ソーシャルグッドな事業の「構想」から「実装」までを一気通貫でプロデュースするソーシャルクリエイティブカンパニーMAD｜Makaira Art&Designが、現在進行形で共にプロジェクトを推進している野村不動産ホールディングス・古川氏をゲストにお迎えし、そのリアルな試行錯誤のプロセスを共有します。

スタートアップ・大企業問わず、社内でサステナ推進をしていこうと考えている方、自社にサステナビリティを取り入れたい方、社会課題やSDGsに関心のある方へ、「KPI」や「予算」といった正論だけでなく、社員や関係者の「心を動かし巻き込むような戦略」をどう描き、それを「具体的なアウトプット／コンテンツ」にどう落とし込んでいくのか。そのヒントを本音でご提供し、一緒に議論していくイベントです。

こんな"壁"を感じている方におすすめ- ちゃんとした方針はあるが、現場社員の「やらされ感」や「無関心」が拭えない- 縦割りの組織構造に阻まれ、全社的な巻き込みができない- 研修やコンテンツを作っても見てもらえず、形骸化している- 良い提案や熱意があるのにスタートアップと大企業との連携が進まない

プログラム

日時：2026年1月23日（金）19時～21時 ※途中参加／退出可能

場所：Tokyo Innovation Base （有楽町駅徒歩1分／銀座一丁目駅徒歩3分）(https://tib.metro.tokyo.lg.jp/#access)

費用：無料

-------------

19:00-19:30｜サステナ推進の重要なポイントとは？

・サステナ推進にあたって大切な考え方やノウハウを共有

19:30-20:30｜【事例共有】野村不動産グループのサステナ浸透プロジェクト

・サステナポリシーを組織でどう機能させる？

・予算や推進体制をどう設計する？

・浸透が進むコンテンツの作り方はある？

・作ったコンテンツはどうしたら届く？

など、具体的な試行錯誤の事例を通してご紹介。

20:30-21:00｜質疑応答／ネットワーキング

※プログラムの内容は一部変更の可能性があります。

主催：Makaira Art&Designについて

Makaira Art&Design(MAD)は、「ビジネス」と「クリエイティブ」の力を使って社会課題を解決する仕組みや、ビジネス、アウトプットを作り出し、社会を作り変えていくソーシャルビジネス＆クリエイティブカンパニーです。大手企業のサステナビリティの社内浸透、社外発信等といったコミュニケーションの戦略からアウトプット／コンテンツ作成まで、一気通貫で幅広くご支援しています。

登壇者

MAD | Makaira Art&Design 代表 大畑 慎治

大阪大学大学院にて工学修士を修了後、メーカーで10年間イントレプレナーとして新規創出業務に従事。異業種・異業界連携、産官学民連携、コレクティブインパクトを得意としながら、新たな研究分野、新商品、新ブランド、新規事業の立ち上げをいくつも経験。並行して、宝塚造形芸術大学大学院 デザイン経営修士（MBA in Design）を主席で修了。

その後、ブランドコンサルファームのストラテジックプランナー、新規事業コンサルファームのグループディレクター、ソーシャルクリエイティブグループの執行役員 事業・ブランド戦略本部長として、様々な業界で新たな産業・事業・市場・ブランドを生み出す仕事に従事。

2016年以降は、社会課題解決やソーシャルインパクトを目的としたソーシャルグッド領域にフォーカス。これまでの経験をもとに、大手企業、ソーシャルベンチャー、社会起業家、国際NGO、パブリックセクター等の経営変革、事業・ブランド開発、産業・マーケット創出、コレクティブ・インパクト、顧問・アドバイザリー等を手がける。

野村不動産ホールディングス株式会社 古川 拓也

グループ全体のサステナビリティ浸透を担当し、オウンドメディアの「みんなで、つなぐ！」等、各種プロジェクトの推進役。

プライベートでは、地元長崎県佐世保市を中心に、地方創生や、高校生の探究活動の支援に取り組む。

