【NEOWIZゲームオンプレスリリース】ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』12月5日放送回は、「2PM」CHANSUNGがゲストとして登場！

株式会社 NEOWIZゲームオン

2025年12月9日（火）

株式会社 NEOWIZゲームオン

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

2025年12月5日放送回には、「2PM」CHANSUNGさんがスタジオゲストとして登場しました。

また、同日のチャート投票では、V（BTS）とPARK HYO SHINによる「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」が1位を獲得し、番組内でも紹介されました。

■「2PM」CHANSUNGさんがスタジオゲストとして登場！

12月5日（金）放送の「Pick Up Artist」コーナーには、「2PM」CHANSUNGさんがスタジオゲストとして登場しました。

「2PM」CHANSUNGさんが、昨年12月以来およそ1年ぶりに番組に3回目の登場となります。アーティストとしてさらに深みを増した近況や、10月にリリースした初のフルアルバム『DAWN』について語ってくれました。

最近のライフスタイルについて「ゴルフやジムには行っていますか？」とお聞きすると、「ゴルフはあまり行けていないんですが、ジムにはほぼ毎日通っています」とCHANSUNGさん。忙しい中でも体づくりを欠かさず行っているストイックな一面がうかがえます。

初のフルアルバム『DAWN』については、「“DAWN”は“夜明け”という意味で、一日のスタートでもあり、自分にとって新しい一歩を踏み出すという気持ちを込めました」と説明します。安達さんが語ったように、暗闇から光が差し込んでいくような、これからの活動への期待を表現した作品になっているそうです。

リード曲「甘く 切なく 強く feat. Jun. K」は、そのタイトル通り“甘く、切なく、そして強く”感情が揺れ動く一曲です。フィーチャリングは2PMのメインボーカル・Jun. Kさんで、制作の裏話も印象的です。「レコーディングは別々に行ったんです。Jun. Kさんが韓国でアルバム活動中で、どうしてもスケジュールが合わなくて。同じ日に時間を作るのは難しいと判断して、それぞれ別で録りました」と明かします。ただし、「録る前からお互いにキャッチボールをしていました。完成版を聴いたときは“Jun. Kさん、本当に頑張ってくれたな”と思いました」と語ってくれました。

先月には横浜・名古屋・大阪でライブを開催し、12月11日には東京・立川ステージガーデンでの追加公演も決定しています。このステージには、「甘く 切なく 強く」でフィーチャリングしたJun. Kさんがゲストとして登場予定です。

「コンサートにゲストを迎えるのは初めてなので、自分でもどんなライブになるのか楽しみです」と笑顔で語る「2PM」CHANSUNGさん。暗闇から光へ向かって歩み出した彼のこれからの活動に、ますます期待が高まります。

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

12月5日（金）の放送回でV、PARK HYO SHIN 「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」が45回目の1位を獲得！

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』週間チャートで1位を獲得したのは、BTSのVとPARK HYO SHINによる「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」。番組内でも同楽曲がオンエアされました。

6位に初登場したのは、INIの『Present』でした。INIは、先日2週にわたりスタジオに出演してくれた田島将吾さんが所属するグループです。収録では、新曲の制作秘話に加え、MC安達さんとのプライベートエピソードまで、田島さんにたっぷりお話を伺うことができました。

新曲『Present』は、2025年11月19日にリリースされたニューシングルで、メンバーの池崎理人さんと西洸人さんが作詞を手掛けたことでも話題となっています。

さらに、初登場にして4位にランクインし、勢いを見せたのはCHA EUN-WOOさんの『SATURDAY PREACHER』です。本作は11月21日にリリースされた2ndソロミニアルバム『ELSE』のタイトル曲で、入隊前にソウルと東京で開催されたファンミーティング『THE ROYAL』で先行披露された楽曲としても知られています。

またCHA EUN-WOOさんは、VRコンサート『CHA EUN-WOO：MEMORIES IN CINEMAS』が2026年1月9日より劇場公開されることも決定。6月に日本で公開され、好評を博した『CHA EUN-WOO VR CONCERT：MEMORIES』のクリスマスバージョンとして制作され、『MEMORIES IN CINEMAS』では2D、ScreenX、4DX、ULTRA 4DXへ形を変え、より多角的にチャウヌとの時間を楽しめる内容となっています。

12月5日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1774_1_248f4f18a0aead16c9422782b3f66fe9.jpg?v=202512090329 ]

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログ URL＞

https://idolchamp.jp/(https://idolchamp.jp/)

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://x.com/idolchamp_jp(https://x.com/idolchamp_jp)

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/(https://kstar-vote.com/)

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://x.com/kstar_pj(https://x.com/kstar_pj)

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/(https://www.instagram.com/kstar_pj/)

■アプリダウンロード

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018(https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018)

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All rights reserved. (C)MBC PLUS All rights reserved.

(C)NEOWIZ GameOn Corp All rights reserved.