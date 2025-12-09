【Laka】渋谷ロフトで“ここでしか買えない日本未上陸アイテム”を取り揃えたポップアップイベントを開催

韓国のジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka（ラカ）」は、2025年12月27日(土)から2026年1月31日(土)の期間で、渋谷ロフト2階特設会場にて日本未上陸アイテムを含めたポップアップイベントを開催します。



自分らしい美しさを表現することをコンセプトとしたLakaならではの50色を超える多彩で豊かなカラーバリエーション通して、自分だけのカラー探しの場所としてお客様へ特別な空間を贈ります。




【期間】2025年12月27日（土）～2026年1月31日（土）


【場所】渋谷ロフト 2階　美容・健康雑貨売り場 特設会場


　　　　〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-1


【営業時間】11:00～21:00


※年末年始は渋谷ロフトの営業日・時間に準じます




■ポップアップイベントを通じて“Laka“のコンセプトと触れる




決めつけられたルールや、誰かの“こうあるべき”から解放されて、Lakaブランドの核となるタグライン


「Every Shade, Every Story」を体現しつつ、2025年10月より展開商品となったDevil Lipのイメージを強く打ち出した空間づくりをしています。


カラーチャート人気投票や、製品の併用使いを推奨することで、お客様自身に最も似合う「あなたに合ったカラーを発見」できるような参加型の体験を提供します。




また、今年オープンした韓国・聖水（ソンス）のフラッグシップストア限定アイテムが日本初上陸。


今回のポップアップイベントでは、同ストアのみで販売しているリップカラーや、日本のオフライン店舗では初上陸となる単色アイシャドウがお披露目になります。




■渋谷ロフト ポップアップイベントで体験できる商品



渋谷ロフト ポップアップイベントだけ！日本初上陸アイテムは多彩なカラー展開


日本未上陸色である＃134・＃148・＃145（左から）
日本発お披露目は24色！

Fruity Glam Tint（フルーティーグラムティント）　全49色　各色 1,980円（税込）



＃101～＃150のうち、日本初上陸は＃126～＃150の全24色（＃141を除く）。


高保湿・高水分*¹フォーミュラで、唇にうるおいと透明感*²のあるツヤが長時間キープするグロウティント。





＊1：当社比　　＊2：お肌にうるおいを与え、キメを整えること




日本のオフライン展開で初お披露目の全50色！

Mono Eyeshadow（モノアイシャドウ）　全50色　各色 1,045円（税込）



エアリーパウダーが重ねるたびにやわらかく溶け込む。マットな質感で瞼にぴったり密着。






新商品を加わえ、ポップアップイベントを盛り上げる


スージング プリップ リップマスク

ウォッシュフル ティント リムーバー


2025年12月15日（月）から新商品！唇をケアするアイテム2つも展開。



（写真左から）


Soothing Prep Lip Mask（スージング プリップ リップマスク）　 1,980円（税込）
10分で剥がして唇の角質を取り除きなめらかに。クーリング効果で爽やかな仕上がり。ティントのノリや発色をサポートするチートアイテム。



Washful Tint Remover（ウォッシュフル ティント リムーバー）　 1,980円（税込）
落ちにくいティントや縦ジワに間に入り込んだメイクも、ぴったりフィットしてディープクレンジング。角質ケアもしてくれる低刺激ジェルフォーミュラ。








Devil Lip（デビルリップ）　全10色　各色 1,980円（税込）
唇にぴたっと密着し、溶け込むようになじむグロウリップ。鮮やかな発色とつけたての上品なツヤを長時間キープ。




■自分だけのカラーを探すお手伝い



イベントスペース内ではフルーティーグラムティントの多彩なカラー展開から自分に合った色を楽しく探してもらえるようなツールを用意します。



テスタープレートで探す自分カラー

フルーティーグラムティントは日本初公開カラーが多数あるため、テスターだけではなく、実際にイメージをあてて試してもらうコーナーを用意。






おすすめレイヤリング紹介

おすすめのMIXカラー使いをポップアップイベント会場内にPOPで掲示。異なる発色を組み合わせるテクニックを提案。






■商品だけじゃない、特別なノベルティがもらえるイベントも毎日開催！



憧れの韓国のフラッグシップストアやポップアップイベントでの体験がそのまま日本でも！流行のキーリングなどプレゼントイベントも実施！


5秒チャレンジ

フルーティーグラムティントと、モノアイシャドウの50色の初披露を記念し、5.00秒でぴったりストップするとLakaのオリジナルロゴキーリングがもらえます。




条件：Laka公式Instagramフォロー / 先着1000個（一会期中）






ルーレット

購入者限定イベント！キーリングキャップ、ミラー、リップポーチなどが当たるルーレットです。



条件：Laka商品を3,000円（税込）以上ご購入のお客様


※なくなり次第終了となります。予めご了承ください。


















【ブランド紹介】


2018年5月にスタートしたアジア初のジェンダーニュートラルメイクアップブランド。


すべての製品と創作活動を通じてジェンダーによる見えないフレームや、ビューティーにおける長年の慣性を打ち破る革新性を持ちながら、人々の日常を身近に彩るブランドです。Lakaは定められたルールの外で表現するすべての人にインスピレーションを与えます。



◼︎Laka Qoo10公式ストア


　https://www.qoo10.jp/shop/lakaofficial



◼︎Laka公式Instagram　　※アカウントを新しくいたしました


　https://www.instagram.com/laka.beauty.japan



◼︎Laka公式X


　https://twitter.com/LakaBeauty_JP





【会社概要】


会社名　：株式会社JT


代表者　：河 泰榮


所在地　：東京都港区東麻布1丁目28番12号VORT麻布maxim6階B


事業概要：化粧品・化粧品関連のグッズ・雑貨の卸し及び小売り、デザイン・企画　等


お問い合わせ先　：jt_marketing@jt-company.co.jp　※代表電話への営業は固くお断りいたします


URL　　：https://jt-company.co.jp/