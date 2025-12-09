Xmasチャリティ・コンサート開催 ～だれかの居場所に～

NPO法人しろひげ・たゆらかファンド

「NPO法人しろひげ・たゆらかファンド（本社所在地：東京都江戸川区、理事長：山中 光茂、以下：当法人）」は、ひきこもり状態の人やこころに障がいがある人を支援するためのチャリティイベントとして、12月17日（水）に「NPO法人しろひげ・たゆらかファンドPresents Xmasチャリティコンサート～だれかの居場所に～」を開催いたします。本イベントの収益は、居場所づくりを通じた当法人の活動に全額活用させていただきます。

イベント詳細

NPO法人しろひげ・たゆらかファンドPresents Xmasチャリティコンサート～だれかの居場所に～

イベント名：「NPO法人しろひげ・たゆらかファンドPresents Xmasチャリティコンサート～だれかの居場所に～」

日 時：2025年12月17日（水）18:30（開場 18:00）

会 場：タワーホール船堀（5F 小ホール）/所在地：江戸川区船堀4-1-1（船堀駅北口徒歩3分）

主 催：NPO法人しろひげ・たゆらかファンド 理事長

共 催：医療法人社団しろひげファミリー しろひげ在宅診療所

一般社団法人 ケイワイ共助・福祉会

出演者：シャンソン歌手 夏木 妙子 様

東急不動産ホールディングス株式会社 取締役会長 金指 潔 様

江戸川区 区長 斉藤 猛 様

NPO法人しろひげ・たゆらかファンド 理事長 山中 光茂

チケット代：1,000円

お問い合わせ先：03-6638-8121 受付時間 9:00-17:00（土・日・祝日除く）

当日は、シャンソンの定番曲をはじめ、クリスマスソングや雪メドレーなど、冬の夜にぴったりの温かい音楽をお届けいたします。

また、コンサートの中盤では、東急不動産ホールディングス株式会社 取締役会長（NPO法人しろひげ・たゆらかファンド 理事）金指 潔様、江戸川区 区長 斉藤 猛様、NPO法人しろひげ・たゆらかファンド 理事長（医療法人社団しろひげファミリー しろひげ在宅診療所 院長）山中 光茂によるトークディスカッション「NPOの担う社会貢献活動について」も行います。

静かな冬の夜に、温かな「居場所」をご用意し、みなさまをお待ちしております。

出演者プロフィール

夏木妙子/なつきたえこ

江戸川区在住のシャンソン歌手。法政大学在学中に歌唱を学び、名門シャンソニエ『銀巴里』に合格後、本格的に活動をスタート。38年の歌手としてのキャリアを持ち、伸びやかでビロードのような歌声が多くの人の心を動かしている。

法人概要

NPO法人しろひげ・たゆらかファンド ロゴ

NPO法人しろひげ・たゆらかファンド

所在地 ：東京都江戸川区南篠崎町2-11-２ ニューサザンクロス１階店舗Ｃ

理事長 ：山中 光茂

設 立 ：2025年6月

事業内容 ： 居場所支援事業

公式サイト：https://shirohige-tayuraka.or.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/shirohige_tayuraka_npo/

「NPO法人しろひげ・たゆらかファンド（本社所在地：東京都江戸川区、院長：山中 光茂、以下：当法人）」は、ひきこもり状態にある人や不登校の子ども、こころに障がいがある人たちなどの「居場所」づくりをする団体として、「医療法人社団 しろひげファミリー しろひげ在宅診療所（本社所在地：東京都江戸川区、院長：山中 光茂）」と協働し、「学ぶこと」「食べること」「体験すること」の3つを軸に人と人がつながる「居場所」の創出をしております。