【シントトロイデン】 株式会社心花堂様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社心花堂様（本社：宮城県仙台市）と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。

【 株式会社心花堂様 コメント】

「STVV様とスポンサー契約締結以降、大きな夢の実現に向け、共に歩みを進めている事、その声が世界に届いている事を実感しております。心花堂は仙台の地でスポーツ関連のクリエイティブとフラワーライフのプロデュース事業を行っております。スポーツによる心揺さぶる感動のドラマをSTVV様のパートナーの一員として存分に演じ、楽しみたいと思っております」

■会社概要

社名：株式会社心花堂

代表者：千葉 充

所在地：宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１１－９ 仙台リエゾン902

事業内容：

デザイン制作全般

生花仕入・加工・販売

公式サイト：https://www.tokimekido.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。