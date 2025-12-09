オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』コラボカフェを原宿・ハラカド「洒落CAFE」にて12月23日(火)より期間限定開催！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、『プリンセッション・オーケストラ』のコラボカフェを、2025年12月23日(火)より東京・原宿の「洒落CAFE（東急プラザ原宿「ハラカド」内）」にて開催いたします。

本カフェでは、作品の世界観やキャラクターをイメージしたオリジナルドリンク、スイーツ、フードを提供いたします。コラボメニュー全品に特典としてランダム限定コースター（全9種）が付くほか、ドリンクメニューにはアクリルチャームが付きます！

■開催概要

イベント名： プリンセッション・オーケストラ コラボカフェ

開催期間： 2025年12月23日(火) ～ 2026年1月12日(月・祝)

開催場所： 洒落CAFE（東京都渋谷区神宮前6丁目31-21 ハラカド6F）

営業時間： 11:00～23:00 （フードL.O 22:00 ドリンクL.O22:30)

※ 2025年12月31日(水)は11:00～18:00までの短縮営業となります。

※ 2026年1月1日(木)は休業となります。

■コラボメニュー紹介（全品990円・税込）

各キャラクターのカラーやモチーフを表現した、見た目もこだわったメニューをご用意しました。

★ドリンクメニューには各キャラの「アクリルチャーム」が付いてきます！

【ドリンク】

リップルのオーシャン・フロート （ライチソーダ／マリンブルーゼリー／バニラアイス／わたあめ／アラザン）

ジールのフレイム・ラテ （カフェオレ／チョコソース／ベリーソース／マシュマロ／エディブルフラワー／ベリーパウダー）

ミーティアのシャワー・ソーダ （パインソーダ／グリーンアップルシロップ／キウイ果肉／レモンスライス）

ヴィオラのフラワー・ソーダ （ソーダ／ヴァイオレットシロップ／ブルーハワイシロップ／ザクロシロップ／バニラアイス／アラザン／エディブルフラワー）

ネージュのストロベリー・ラテ （いちごミルク／フォームミルク／わたあめ／アラザン）

カリストのティーブレイク （アールグレイティー／ラズベリーピューレ／ココアパウダー／ホイップクリーム／エディブルフラワー）

ギータのハイ・ボルテージ （ソーダ／アップルグリーンシロップ／ナタデココ／ミントホイップクリーム）

ベスのソリタリー・ラテ （ほうじ茶ラテ／カシスシロップ／タロイモパウダー／タロイモホイップクリーム）

ドランのブルー・キック （バタフライピーティー／ココナッツミルク／バタフライピーホイップ／バタフライピーパウダー）

【フード・デザート】

ファイブ・プリンセス・シンフォニーパフェ 5人のプリンセスをイメージした豪華なパフェ。 （ソフトクリーム／スポンジケーキ／カシスソース／キウイピューレ／ブルーゼリー／グレープゼリー／カット白桃／ザクロホイップ）

バンドスナッチ・フュージョン・サンド ボリューム満点のコラボサンド。 （スパイシーチキン／トマトソース／ワカモレソース／紫キャベツ／クリームチーズ／ブルーベリー）

■購入特典

コラボメニューを1品ご注文ごとに、「オリジナルコースター（全9種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。 ※なくなり次第終了となります。

■オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』

作品あらすじ

邪魔させない、強い想い。奪わせない―― 歌のカケラ。

アリスピア――そう呼ばれる不思議の国は、今よりもずっと昔から世界のどこかに存在していた。そこには楽しいことが大好きな住民アリスピアンたちが暮らしていたが、いつしか謎の怪物ジャマオックが現れるようにり、穏やかだったアリスピアの平和は、少しずつ脅かされるようになっていった。このままではアリスピアからキラキラとした輝きが失われてしまう――。そんなピンチにあっても、胸に歌を忘れない『プリンセス』たちの冒険を描いた物語。勇気と元気がたくさん詰まった、ポップソング・ファンタジア―プリンセッション・オーケストラ！

毎週日曜あさ9時00分より、テレ東系列6局ネットほかにて放送中！

公式HP : https://princess-session.com/

公式YouTube : https://www.youtube.com/@princess-session

公式X: @priorche_info

公式Instagram : @priorche_info

◾︎著作権表記

正式表記:(C)Project PRINCESS-SESSION

洒落CAFEとは

洒落CAFEは、Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）がプロデュースする、“ポップカルチャーと食”をクロスさせた体験型カフェです。

2022年に福岡・久留米で創業し、SNSで話題を集めた進化系あげパンを看板商品に展開してきました。

原宿店オープンに伴い、新たに創業160年の老舗・浜佐園の抹茶を使用した本格抹茶メニューや、人気アニメとのコラボメニュー＆ドリンク、ここでしか買えない限定グッズも取り揃え、訪れるたびに新たな発見と楽しさをご提供します。

店舗概要

洒落CAFE ハラカド店

所在地：東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」6F

営業時間：11:00 ～ 23:00（ハラカドの営業時間に準ずる）

Instagram：https://www.instagram.com/sharecafe_harakado/

X：https://x.com/share_anique