TVアニメの衣装を精巧に再現！さくらちゃんが立体アートに！「ペーパーシャドーアート カードキャプターさくら　クリアカード編」発売

株式会社エンスカイ

キャラクター玩具を中心としたオリジナル商品の企画販売を通し全てのお客様に感動を届ける株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市、代表取締役社長：川田裕二）は、紙から広がるアートの世界「PAPER SHADOW ART」シリーズから、『カードキャプターさくら クリアカード編』の新商品「SA-09 カードキャプターさくら クリアカード編」を発売いたします。2025年12月8日（月）より、エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」および各販売店舗にて順次販売を開始しました。

■ 魔法少女さくらが立体アートに！制作も飾るのも楽しい新作登場

「PAPER SHADOW ART」シリーズに、新作「SA-09 カードキャプターさくら クリアカード編」が登場！TVアニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』のオープニング衣装をモチーフに、頭の上にのせたクラウンや、煌めくコスチュームを精巧なレーザーカットで表現。A4サイズほどの迫力あるサイズ感で、作る楽しさも手に取る感動も存分に味わえます。

精密にレーザーカットされたパーツを、付属の緩衝材を使用して貼り重ねていくと、立体感のあるアートが完成！完成後はお部屋のインテリアにピッタリ！別売りのディスプレイフレームを使用すると、作ったペーパーシャドーアートをより美しく引き立てることができます。ワクワクの立体アート、是非、作って飾って楽しんでください！

■ 商品概要

・商品正式名称 ： ペーパーシャドーアート SA-09 カードキャプターさくら クリアカード編

・セット内容： キットパーツ、粘着シート、組み立て説明書

・商品サイズ： 約H300×W205×D13mm

・制作所要時間： 約4時間～

・希望小売価格： 各6,050円（税込）

・発売日： 2025年12月8日（月）より順次予定

・販売場所： エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」全国の玩具店、量販店、家電量販店など

※販売時期は各店舗にお問い合わせください。

・通販サイト ： https://www.enskyshop.com/products/detail/29927

■ PAPER SHADOW ART 概要

ペーパーシャドーアートはレーザーで精密にカットされた紙を何層にも重ねていき、立体感のあるアートを作り上げるクラフトキットです。パーツをカッターナイフで切り離し、絵柄に合わせて付属の粘着シートで貼り重ねていくだけで立体感のあるアートを作ることができます。

*PAPER THEATER公式Xアカウント（@Ensky_PT）にて最新情報を更新中！

■ エンスカイ 概要

キャラクター玩具を中心に、ジグソーパズル・ゲーム・キッズトイ・ホビー＆ファンシー雑貨・季節商品・タレントグッズなど、オリジナル商品の企画販売を行います。キャラクターなどのIP（Intellectual properties）に、思わず手に取りたくなる新たな魅力を加えることで全てのお客様に感動を届ける、付加価値創造を目指す企業です。

https://www.ensky.co.jp/