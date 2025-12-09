SBI証券債券取引サイト　各種機能拡充およびリスク・リターン分析機能追加

株式会社SBI証券

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、2025年12月12日（金）より、お客さまからのご要望にお応えし、債券取引サイトの各種機能を拡充するとともに、債券シミュレーションに「リスク・リターン分析（円換算）」機能を追加することをお知らせします。満期償還時の為替水準によるトータルリターンをグラフで表示し、よりわかりやすく投資判断をサポートします。

当社は、2024年4月より「債券シミュレーション(https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_bond&cat1=bond&cat2=none&dir=info&file=bond_simulation.html)」サービスの提供を開始し、2024年10月には債券取引サイトを全面リニューアル(https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=none&dir=info&file=home_info240826_bond_renewal.html)するなど、わかりやすい情報提供とサービス拡充に努めてきました。その結果、2025年7月末時点で外貨建債券残高は1兆円※1を突破するなど、多くのお客さまにご利用いただいています。

※1 時価ベースで算出し、2025年7月31日の為替レートで円換算。仕組債、ユーロ円債除く

このたび新機能として追加した「リスク・リターン分析（円換算）」※2機能は、償還まで保有した場合の損益（利金合計＋償還差損益）に加え、満期償還時の為替水準によってトータルリターンがどのように変化するかをグラフで表示し、視覚的にわかりやすく投資判断をサポートします。

また、新機能追加に加え、債券取引サイトの各種機能のアップデートも行います。

■債券シミュレーション画面（リスク・リターン分析（円換算）機能）

※2 実際には、金利情勢や発行体の経営、財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等、さまざまな要因により、トータルリターンは変動する可能性があります。

■各種機能アップデート内容一覧

※アップデートの詳細ページはこちら(https://search.sbisec.co.jp/v3/ex/bond_info251209_enhance.html)

今回のアップデートにより、債券取引サイトは「見やすさ」「わかりやすさ」を強化しました。従前より提供している各種機能とあわせて、より利便性の高い投資環境をご提供します。なお、債券取引サイトでは、以下の機能をご利用いただけます。

■債券シミュレーション

１. 買付予定金額から、外貨建債券買付時の必要金額を試算

２. 購入金額に応じた想定リターン（利金・償還差益）を試算

３. 損益分岐点為替（利益も損失も出ない為替の水準）を試算

■利金シミュレーション

各月の利払有無や利金額をカレンダーベースで簡単に確認できます。

債券ごとの参考利金額（次回支払われる予定の利金額）等も表示しています。

■償還金シミュレーション

保有債券の償還時期や、満期まで保有した場合のトータルリターン等を確認できます。

■お気に入り機能

当社は、米ドル建債券を中心として250銘柄以上（12月9日現在）の既発債券を取り揃えています。

お気に入り機能を使えば、気になる銘柄を登録し、現時点の価格や利回りを簡単にチェックできます。

■銘柄比較機能

取扱いの円貨建て・外貨建て 既発債券について、利回り・残存期間をはじめとして選択いただいた条件で複数銘柄を比較できます。債券の主要な条件の一画面での確認が可能です。

■銘柄検索機能

取扱いの既発債券について、商品区分や利率、利回り、残存期間等で絞込検索が可能です。

また、「かんたん検索」では、その時々の市場環境において関心が高まっているテーマや当社で人気の銘柄などをピックアップしてご紹介しています。

■外貨建債券投資をするならSBI証券で

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/875_1_540b06c70393fd14fbd2d8982f77dd41.jpg?v=202512090756 ]

＜金融商品取引法等に係る表示＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/875_2_59ad35e0936ee768ae3916c4e0b8335d.jpg?v=202512090756 ]

＜手数料等及びリスク情報について＞

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD（くりっく株365）、店頭CFD取引（SBI CFD）では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。