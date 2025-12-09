「物価高」に揺れるキャンパスライフ、どう守る？全国の学生や教職員、生協職員がつくばに集結し、「100円朝食」など大学と協力した活動を踏まえ、2026年度方針を議論。第69回通常総会開催

年に一度の学生主体の重要会議

全国大学生活協同組合連合会（会長理事：武川 正吾／以下、全国大学生協連）は、2025年12月20日（土）・21日（日）の2日間、つくば国際会議場にて「第69回通常総会」を開催します。長引く物価高や米の需給逼迫が学生の「食」と「生活」を直撃する中、本総会では「100円朝食」の拡大や、孤独・孤立を防ぐコミュニティづくりなど、2026年度の活動方針を審議します。全国の会員生協から代議員として選出された学生・教職員・生協職員が中心となり、自分たちの生活を守り、未来（2030Goals）をつくるための議論を行う、学生主体の重要会議です。

■昨年の全国総会の様子 議案提案・討論・運営に学生ががんばっています！

■「みんなでつくる大学生協」

総会運営には学生たちが活躍全国から詰まった代議員が討論事務局は学生ががんばります議案提案する学生委員長

2025年度、全国の大学生協では「つながる元気、ときめきキャンパス。組合員との対話を大切に、みんなでつくる大学生協に」を合言葉に、アンケートを通じて組合員の声を形にするだけでなく、願いを共有し、共に考え、答えを創り出す取り組みを進めてきました。

■物価高の影響が組合員のくらしと生協の経営を直撃

一方で、国際情勢の変化や気候変動を背景として原材料価格の上昇が続き、組合員のくらしにも大きな影響が及んでいます。大学生協においても、米の需給逼迫と価格高騰により、多くの会員生協で提供体制の維持のため、食堂ライスの価格を見直さざるを得ない状況が続いています。

■大学生協食堂で広がる「１００円朝食」は社会的にも注目

そのような状況の中でも、大学生を支援したいという大学・同窓会・父母会・企業等の思いを背景に、大学生協食堂で「100円朝食」の取り組みが広がり、学生生活支援の象徴的な取り組みとして社会的な注目も高まっています。

■大学生協の中期ビジョン「2030Goals」実現に向けて

また、2025年度は国連において**第2回国際協同組合年（IYC2025）**に位置付けられ、多くの協同組合で関連する取り組みが実施されました。これらの成果も踏まえ、大学生協の中期ビジョン「2030Goals」の達成目標年まであと5年となる2026年度の活動方針を、本総会にて審議・決定する予定です。

■【学生が運営参加】：学生たちが数百人規模の会議を取り仕切る圧巻の様子

本総会は、全国の会員生協から代議員として選出された学生が運営の中心を担う、学生主体の場でもあります。取材にお越しいただくと、学生たちが議案審議や進行を自ら行う様子をご覧いただけます。また、日頃の活動の一端をご紹介する機会にもなります。

■【全国パワーアップ交流会】：大学の垣根を超えた熱気ある交流

2日間の総会日程の一部では、「全国パワーアップ交流会」を開催し、分科会・ブース型セッション・大学生協2030Goalsの時間・たすけあいの時間など、様々な企画をおこないます。参加者である学生・教職員・生協職員が大学の垣根を越えて楽しく交流している様子をぜひご取材ください。

■第６９回通常総会の概要と予定議題

■ 概要

全国大学生活協同組合連合会（全国大学生協連）第69回通常総会開催

日時 2025年12月20日（土）13:00～18:00 21日（日）9:00～15:20

場所 つくば国際会議場

■ 第1号議案

全国の大学生協の2025年度活動報告および2026年度活動基本方針に関する件

（2025年度の全国的な大学生協の活動状況をまとめ、2026年度の基本方針案について審議します。）

■ 第2号議案

全国の大学生協学生総合共済の2025年度事業および活動報告、ならびに2026年度基本方針に関する件

（学生総合共済の2025年度の事業・活動のまとめと、2026年度の基本方針案について審議します。）

■ 第3号議案

2025年度事業報告書および決算関係書類の承認に関する件

（2025年度の事業報告および決算関係書類の承認を行います。）

■ 第4号議案

2026年度事業計画および予算に関する件

（2026年度の事業計画案および予算案について審議します。）

■ 第5号議案

2026年度役員選任に関する件

（2026年度の役員選任について審議します。）

■ 第6号議案

役員報酬に関する件

（役員報酬について審議します。）

