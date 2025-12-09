愛媛県産“温州みかん”のロス果実を生かした、サスティナブルフレグランス。大人気の「ミカンコレクション」がアップデートして登場！

株式会社FERNANDA JAPAN

株式会社 FERNANDA JAPAN（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：流合貴之、以下、フェルナンダ）は、「ミカンコレクション」を2025年12月12日*より数量限定で発売します。大好評のフルーツシリーズから、今年もみずみずしい“みかん”の香りが登場。冬にぴったり、心あたたまる“みかん”の香りを全12アイテムご用意しました。

（*フェルナンダ オフィシャルサイトは12月12日、直営店舗では12月26日より発売）

リアルな香りが人気の「ミカンコレクション」

■愛媛県のみかん農園と共同開発。“ロス果実”から抽出したエキスを配合

今回、「ミカンコレクション」でフェルナンダとコラボレーションしたのは、愛媛県八幡浜市にある正本農園。

「フェルナンダのサスティナブルフレグランスについては、他の果物での取り組みを拝見して、ぜひ協力したいと思いました。」そう話すのは、先祖代々受け継がれてきた畑で温州みかんの栽培に取り組む正本貴久さんです。

空からの太陽、海から反射する太陽、段々畑の石垣から反射する太陽、この「3つの太陽」からたくさん栄養を吸収して育った正本農園の温州みかんは、甘みと酸味のバランスがよく果汁もたっぷり。一方で、手間ひまかけて育てられた美味しい温州みかんにも、規格の関係で市場に出せない“ロス果実”があります。本コレクションは、そんな“ロス果実”からエキス*を抽出して配合。自然の恵みを最大限に生かしたサスティナブルフレグランスです。

（*アップサイクルウンシュウミカン果実エキス：保湿成分。フェルナンダ独自の原料です。）

■寒い冬にぴったり、甘酸っぱいみかんの香り

果実を丸ごと絞ったようなジューシーなみかんに、爽やかな甘さと酸味が特徴のオレンジ、ほんのりスパイシーなドライウッディーを重ね、フェルナンダオリジナルの心あたたまる“みかん”の香りに仕上げました。寒い冬にそっと寄り添う、心安らぐ香りです。

「ミカンコレクション」は2025年12月12日*から、全12アイテムを販売。大人気のオードパルファムをはじめ、乾燥の気になる季節にうれしいボディケアアイテムやおうちで気軽に香りを楽しめるホームアイテムなど、多数ご用意しております。

（*フェルナンダ オフィシャルサイトは12月12日、直営店舗では12月26日より販売）

冬を彩る、みずみずしいみかんの香りをぜひお楽しみください。

<直営店舗・公式オンラインストア取扱商品>

・オードパルファム(50ml) …5,500円

・オードパルファム(12.5ml) …2,860円

・プレミアムハンドクリーム(50g) …1,540円

・ミニフレグランスセット …3,740円

(オードパルファム12.5ml+ミニプレミアムハンドクリーム20g)

・プレミアムハンドソープ(200ml) …2,200円

・プレミアムボディソープ(360ml) …3,300円

・シュガースクラブ(300g) …3,960円

・ハンド＆ボディホイップクリーム(300g) …3,740円

・リネンスプレーグランデ(250ml) …3,520円

・アロマディフューザー(80ml) …3,740円

・アロマディフューザー(210ml) …7,700円

・アロマオイル(10ml) …2,420円

※全て税込

■FERNANDA(フェルナンダ)とは

香りをひとつのきっかけとして、どんな人でも自分を大切に、自分らしく人生を楽しんでほしいという想いから生まれたフレグランスブランドです。私たちは「Do good for us & Our planet!」のスローガンを掲げ、人と地球に優しいサスティナブルフレグランスを提案しています。日本人の肌質と安全性を考慮し、化粧品製造をすべて国内で行う*、Japan Qualityのフレグランスアイテムを数多く取り揃えています。*バルク製造

■会社概要

会社名： 株式会社 FERNANDA JAPAN 代表者：流合貴之

所在地： 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 2 丁目 19

URL ： https://fernanda.jp/

■商品に関するお客様からのお問合せ先

株式会社 FERNANDA JAPAN

【メールアドレス】 info@fernanda.jp

【FERNANDA オフィシャルサイト】 https://www.fernanda.jp

【FERNANDA オフィシャルインスタグラム】 https://www.instagram.com/fernanda_jp/

【FERNANDA オフィシャルX（旧ツイッター）】 https://twitter.com/fernanda_ltd