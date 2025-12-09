傘シェアリングサービス「アイカサ」京急線の９割で利用可能に！

株式会社Nature Innovation Group

京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，株式会社Nature Innovation Group（本社：東京都新宿区，社長：丸川 照司，以下 アイカサ）と連携し，傘シェアリングサービス「アイカサ」の利用可能駅を現在の約２倍の66駅に拡大します。

アイカサは京急電鉄のオープンイノベーションプログラム「KEIKYU ACCELERATOR PROGRAM」第２期の採択企業であり，京急線全駅へのレンタルスポットの導入を目指し，設置を進めています。2025年７月に第２弾の設置を行ったのに続き，12月８日（月）に35駅に追加導入したことで，京急線のほとんどの駅でご利用が可能になりました。

また，今回の導入とあわせて，京急電鉄が展開するマンション「ＰＲＩＭＥ」シリーズでも，新たに2026年３月以降に入居を開始する３棟にレンタルスポットを設置し，入居者に対して一定期間無料でサービスを提供します。現在，８棟でサービスを導入しており，マンションシリーズにおける導入数は日本最多です。

本サービスは，外出時の急な雨の際に一時的にご利用いただけるほか，乗車駅で返却し，降車駅で再度 レンタルすることで，”雨の日に濡れた傘を持って電車に乗らずに済む”価値を提供いたします。また，これにより電車内の傘の忘れ物数削減にもつながります。

京急電鉄とアイカサは，これからも沿線の利用者や住民の方の利便性向上や沿線地域への回遊性向上を目指すとともに，環境負荷の低減にも努めてまいります。詳細は別紙のとおりです。

※本取り組みは，京急電鉄が主催するオープンイノベーションプログラム「KEIKYU ACCELERATOR PROGRAM」発のスタートアップ企業との共創として実施するとともに，鉄道や交通インフラ分野を基盤に，スタートアップとの連携を通じて持続可能でスマートな都市交通の実現を目指す「TRIP（Tokyo Railway Innovation Partnership）」が支援しています。

「アイカサ」レンタルスポット設置箇所について

京急田浦駅安針塚駅港町駅１．設置駅２．マンションと最寄り駅間の傘シェアリングサービスについて

京急電鉄が展開するマンション「プライム」シリーズにおいて，マンションのエントランス部にアイカサのレンタルスポットを設置し，入居者に対して一定期間の無料利用サービスを提供します。

本サービスは，マンションに設置されている専用の傘だけでなく，全てのレンタルスポットにてアイカサを無料でご利用いただける，京急電鉄のオープンイノベーションプログラムから生まれた日本初のマンション入居者向けサービスです。マンションと最寄り駅にもアイカサがあることによって「雨に濡れない移動」を実現します。

※マンションの利用者が、マンションと最寄駅間において無料で傘シェアリングサービス「アイカサ」を利用できるサービスとして日本で初めて実施。その後、利用可能先を全レンタルスポットへ拡大。

※入居開始と同時に開始予定。

３．その他

アイカサ利用方法は公式ホームページ（https://www.i-kasa.com/）をご確認ください。

参 考

１．アイカサ（株式会社Nature Innovation Group）について

（1）会社名 株式会社Nature Innovation Group

（2）所在地 東京都新宿区新宿１丁目26-９ビリーヴ新宿８階

（3）社長 丸川 照司

（4）創 立 2018年６月

（5）ＵＲＬ https://www.i-kasa.com/

（6）事業内容 傘のシェアリングサービスの運営

（7）その他 「KEIKYU ACCELERATOR PROGRAM」第２期採択企業

２．対象マンションについて

（1）プライム東神奈川

物件公式HP https://www.prime-keikyu.jp/higashi-kanagawa/position.html

ア ク セ ス 京急本線 京急東神奈川駅 徒歩５分

間取り １ＬＤＫ～４ＬＤＫ

総戸数 全59戸

専 有 面 積 39.50平方メートル ～82.62平方メートル

（2）プライム品川南大井

物件公式HP https://www.prime-keikyu.jp/shinagawa-minamioi/

ア ク セ ス 京急本線 大森海岸駅 徒歩５分

間取り １ＬＤＫ～３ＬＤＫ

総戸数 全84戸

専 有 面 積 35平方メートル 台～86平方メートル 台 ※一部は今後販売予定

（3）プライム横浜

物件公式HP https://www.prime-keikyu.jp/pr-yokohama/

ア ク セ ス 横浜駅きた西口徒歩10分（ヒルズ）

徒歩12分（ヴィラ）

総戸数 全199戸（ヒルズ 170戸，ヴィラ 29戸）

専 有 面 積 38.52平方メートル ～145.74平方メートル （ヒルズ），48.21平方メートル ～63.09平方メートル （ヴィラ）

※今後販売予定

間 取 り １ＬＤＫ～３ＬＤＫ（ヒルズ），２ＬＤＫ（ヴィラ）

２．「KEIKYU ACCELERATOR PROGRAM」について

2017 年から開始し，これまで計３回の本プログラムの開催を通じ，22 社の事業採択，京急グループと17 件の実証実験，３件の事業化，２件の資本提携を実行するなど，スタートアップ企業との共創による新たな価値の創出に取り組んでまいりました。

2024 年２月にリニューアルし，新たな価値創出の中核となる「移動」と「まち創造」２つのプラットフォームの未来にむけた16のテーマを公開，スタートアップ企業をはじめとする多様な外部パートナーとの共創により新たな価値の創出を目指す常時募集・常時推進型のオープンイノベーションプラットフォームへと進化いたしました。リニューアル以降，８件の事業共創を実現しています。

ＵＲＬ：https://openinnovation.keikyu.co.jp/

３．TRIPについて

TRIPは「TIB CATAPULT※１」にて選定されたクラスター※２であり，都内全域に多様なアセットを持つ鉄道事業者（小田急電鉄株式会社，京王電鉄株式会社，京成電鉄株式会社，京浜急行電鉄株式会社，JR東日本スタートアップ株式会社，株式会社西武ホールディングス，相鉄ホールディングス株式会社，東海旅客鉄道株式会社，東急株式会社，東京地下鉄株式会社，東京都交通局，東武鉄道株式会社，名古屋鉄道株式会社，西日本鉄道株式会社）とTIS株式会社が中心となり，社会課題の解決や未来づくりの可能性拡大といった社会的インパクトのあるイノベーションを創出するクラスターです。

ＵＲＬ：https://tib-trip.com/

※１ TIB CATAPULTとは，東京都の「グローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業」について，都内の様々なインダストリーやテクノロジーの領域において，イノベーションを巻き起こすために組成された複数企業からなる「クラスター」と東京都が協定を締結し，クラスター領域におけるスタートアップ企業との連携・協働を推進，イノベーション創出を目指す事業です。

ＵＲＬ：https://tibcatapult.metro.tokyo.lg.jp/

※２ クラスターとは，企業や大学，海外支援期間で構成される団体