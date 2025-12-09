誕生日をもっと特別に！ 音・光・動きでサプライズを演出するオルゴールカードの新商品が発売

株式会社日本ホールマーク

株式会社日本ホールマーク（本社・東京都港区芝）は、 2025年12月8日（月）にオルゴールカードの新商品を発売いたします。

おもちゃ感覚で楽しめるカードたち

ボタンを押すと楽しい音がいくつも鳴ったり、カラフルなLEDがピカピカ光ったり！ おもちゃ感覚でお子さまにプレゼントしやすい、楽しく遊べるオルゴールカードが3種登場。

耳でも楽しむ！ こだわり音源のカードたち

カードの世界観やデザインに合わせて、音源にもこだわったラインナップ。オペラ風の熱唱から、上品なピアノアレンジ、遊び心あふれるセリフ演出まで、それぞれのカードにぴったりな音を丁寧に制作しました。

動く仕掛け付きカードたち

音と一緒に“動き”でも楽しませてくれる、ユニークな仕掛け付きカード。キャラクターやモチーフが音楽に合わせて動くことで、驚きや笑顔を届ける演出に！

■ 発売数

新商品全8点

■ 発売日

2025年12月8日（月）

■ 取り扱い店舗

全国のお取り扱い専門店・量販店

および日本ホールマーク公式オンラインストア

https://hallmark.jp/

■ゴリラ〈誕生お祝い〉 1,650円（税込）

ゴリラの鳴き声やドラミングの音など、複数のサウンドが楽しめるインパクト抜群のオルゴールカード。リアルさと可愛さをミックスしたタッチでゴリラを描きました。おとぼけ感のある親しみやすいボイスがポイントです。

850302 ゴリラ〈誕生お祝い〉 1,650円（税込）

▼動画はこちら

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=OUkoFeIQRrs ]

https://www.youtube.com/watch?v=OUkoFeIQRrs

■ＬＥＤスイーツハウス〈誕生お祝い〉 1,760円（税込）

850289 ＬＥＤスイーツハウス〈誕生お祝い〉 1,760円（税込）

ペンギン、くま、リスなど動物たちが住むキュートなケーキのおうちを表現した、ドールハウスのように立てて飾れるお子さま向けオルゴールカード。動物たちのお祝いボイスに加え、LEDライトが光って特別感たっぷり。

▼動画はこちら

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=g66VrbQrACU ]

https://www.youtube.com/watch?v=g66VrbQrACU

■ＬＥＤのりもの〈誕生お祝い〉 1,760円（税込）

お子さまに人気のパトカー・救急車・消防車をモチーフにしたオルゴールカード。リアルなイラストとサイレン音、光るライトなど細部までこだわりが詰まっています。消防車のはしごは引っ張ると伸びる仕掛け付き。中面にはプレゼントを持った人の標識も…!?

850296 ＬＥＤのりもの〈誕生お祝い〉 1,760円（税込）

▼動画はこちら

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=hMxEm6PDBwc ]

https://www.youtube.com/watch?v=hMxEm6PDBwc

■オペラネコ〈誕生お祝い〉 \1,210（税込）

850258 オペラネコ〈誕生お祝い〉 1,210円（税込）

可愛い動物が自慢の歌声で誕生日をお祝いしてくれる「熱唱系アニマルズ」シリーズの新作。オペラ歌手をイメージしたゴージャスな長毛種の猫が、自慢の美声でバースデーソングを歌い上げます。 ドイツ声楽を学ぶ歌手が音源を担当している本格派の仕上がりです。

▼動画はこちら

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=50KV9E6LEhw ]

https://www.youtube.com/watch?v=50KV9E6LEhw

■花束〈誕生お祝い〉 1,518円（税込）

850272 花束〈誕生お祝い〉 1,518円（税込）

目上の方にも贈りやすいピアノアレンジの「バースデーソング」と「乾杯の歌」の2曲入り。オランダ出身のネイチャー・アーティスト、マロリン・バスティンが描いたエレガントなブーケが、立てて飾れるオルゴールカードになりました。

(C) Marjolein Bastin

▼動画はこちら

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=Z1MLsyEHnaI ]

https://www.youtube.com/watch?v=Z1MLsyEHnaI

■忍者〈誕生お祝い〉 1,210円（税込）

海外でも人気がある忍者をモチーフにした、ユニークで遊び心あふれるオルゴールカードです。分身の術を使いありとあらゆるプレゼントや言葉で誕生日をお祝いしてくれます。5人の忍者が話しているようなセリフもポイント！

850326 忍者〈誕生お祝い〉 1,210円（税込）

▼動画はこちら

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=fzj6T-VRqjc ]

https://www.youtube.com/watch?v=fzj6T-VRqjc

■動く・ダダダ誕生日〈誕生お祝い〉 1,518円（税込）

ダッシュでお祝いしたい気持ちをコミック風に表現したユニークなオルゴールカード。ボタンを押すと足の部分がぐるぐる回る仕掛け付きです。バースデーソングは徒競走に使われる曲をイメージした軽やかなアレンジ。

850319 動く・ダダダ誕生日〈誕生お祝い〉 1,518円（税込）

▼動画はこちら

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=CMiis_vrS3Y ]

https://www.youtube.com/watch?v=CMiis_vrS3Y

■動く・とり〈誕生お祝い〉 1,518円（税込）

音楽に合わせて動物が動く人気シリーズに新柄が登場。バースデーソングに合わせてオカメインコがぴょこぴょこ動きながら誕生日をお祝いしてくれます。鳥の鳴き声入り。

850265 動く・とり〈誕生お祝い〉 1,518円（税込）

▼動画はこちら

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=REovk7m0Q70 ]

https://www.youtube.com/watch?v=REovk7m0Q70

