2025年LINEユーザーに支持されたメディアに贈られる「LINEメディア賞」を「ちばとぴ＆千葉日報」が２年連続で受賞　【LINE NEWS AWARDS 2025　地方メディアI部門】

株式会社千葉日報社（千葉市中央区、代表取締役社長：中元広之）は、LINEヤフー株式会社が提供するニュースサービス「LINE NEWS」において、2025年のニュースを彩った記事やメディアを表彰する「LINE NEWS AWARDS 2025」が12月9日（火）に発表され、千葉日報社が運営する「ちばとぴ＆千葉日報」が、ユーザーに支持された”メディア”を表彰する「LINEメディア賞」の「地方メディアI部門」で２年連続２回目の受賞を果たしたことをお知らせいたします。

「LINE NEWS AWARDS」とは、「LINEアカウントメディア」で配信する500を超えるメディアの中から、LINEユーザーに支持されたメディアと、読者の心を動かした記事にスポットライトを当てるアワードです。このたび「ちばとぴ＆千葉日報」が受賞した「LINEメディア賞」は、LINE公式アカウントを通じて厳選したニュースを配信する「LINEアカウントメディア」に参画している*530以上のメディアを13ジャンルに分け、1年を通して特に高い支持を得たメディアにおくられる賞です。

*2025年11月時点、AM Selectおよび自社媒体含む

「ちばとぴ＆千葉日報」は、担当者がユーザーに寄り添ったニュースを日々厳選して紹介。地方紙や地方テレビ局など４５媒体が属する「LINEメディア賞」の地方メディアI部門において、ユーザー満足度を示す指標「エンゲージメントランク」が１位になり「LINEユーザーに最も支持されたメディア」として初めて大賞を受賞しました。

「ちばとぴ＆千葉日報」の「友だち」数は９日現在で約６９万人。事件事故の速報や新店オープン情報、グルメ情報など千葉県民に役立つニュースをＬＩＮＥを通じて原則週５日、定時配信しています。

LINEメディア賞 受賞媒体

＜LINE NEWSについて＞

ユーザーに身近で最適なニュースサービスを提供する「LINE NEWS」は、1,100を超えるパートナーメディア*4とともに、1日平均12,000件以上*5のコンテンツをユーザー一人ひとりにパーソナライズし配信する、国内最大級のスマートフォン向けニュースポータル/ニュースサービスとして成長を続けています。

*4：2023年1月時点

*5：2024年4月時点

○LINE ポイントプレゼントキャンペーン開催中！○

「LINE NEWS AWARDS 2024」受賞メディアの中から 3 アカウント以上を友だち追加すると、 LINE ポイントがもらえるプレゼントキャンペーンを実施中です。

この機会にぜひ、【ちばとぴ＆千葉日報】を友だち追加してください！

▼詳細はこちら

キャンペーンページ：

https://liff.line.me/1391620050-3rOkaMqp/z/campaign/251209/

（スマートフォンのみでご覧いただけます）

期間： 12月9日（火）11:00～12月22日（月）10:59

▼ちばとぴ＆千葉日報の公式LINEアカウントはこちら

URL：https://line.me/R/ti/p/%40oa-chibanippo

■千葉日報社について https://www.chibanippo.co.jp/