「バレエコア」や「韓国っぽ」カードも！ トレンド感満載の通年向けグリーティングカードが日本ホールマークから発売

株式会社日本ホールマーク

株式会社日本ホールマーク（本社・東京都港区芝）は、 2025年12月8日（月）にグリーティングカード・ミニカードの新商品を発売いたします。

《トレンド感を取り入れたデザインが仲間入り！》

- バレエのアイテムや世界観からインスピレーションを得たファッショントレンド「バレエコア」の要素を取り入れたフェミニンなデザイン- 若い世代に人気の韓国風タッチを取り入れたぷっくりデザイン

《人気モチーフやシリーズの魅力をさらに拡充》

- お部屋のインテリアとしても楽しめる、立てて飾れる花瓶型カード「With Flowers（ウィズフラワーズ）」- LINEスタンプで大人気のシリーズ「仲良しともだち」のグリーティングカード第二弾- 和の魅力をキュート＆ユーモラスにアレンジしたにぎやかな和風カード

を開発。定番人気の花柄やユーモアカードのほか、今の空気感を映した新しいカードも加えることで、豊富なバリエーションを実現しました。

■ 発売数

新商品全77点※（うちリリース掲載は22点）

※ 別リリースに掲載のユニバーサル・はらぺこあおむし・ハローニッポンシリーズを含む

■ 発売日

2025年12月8日（月）

■ 取り扱い店舗

全国のお取り扱い専門店・量販店

および日本ホールマーク公式オンラインストア

https://hallmark.jp/

■グリーティングカード

トレンドの“バレエコア”を取り入れたフェミニンモチーフ

甘めモチーフ×ストライプ地のフェミニンなデザインが登場。トゥシューズやリボンなど象徴的な要素を取り入れ、トレンドの“バレエコア”の世界観をさりげなく表現した「ラブリーシングス」と、ピアノやバイオリンなど音楽モチーフをちりばめた「ミュージックシングス」。

控えめな表情やころんとしたフォルムの“韓国っぽ”タッチ

849962 ラブリーシングス〈誕生お祝い〉 385円（税込）849979 ミュージックシングス〈ありがとう〉 385円（税込）

近年シールなどで人気のぷくっとした凹凸や、ツヤのある質感をカードに取り入れました。エンボス加工とUV加工を組み合わせて、モチーフをぷっくり感ある仕上がりに。カードを開くとバネ付きの動物がゆらゆら揺れます。表紙には小さなモチーフがぎゅっと集まり、見た目の楽しさと手に取ったときの質感が魅力です。

お部屋に、心に、ふわり花咲く花瓶型カード「With Flowers（ウィズフラワーズ）」

850012 バネ・ぷっくりねこ〈誕生お祝い〉 440円（税込）850029 バネ・ぷっくりいぬ〈ありがとう〉 440円（税込）850036 バネ・ぷっくりとり〈多目的〉 440円（税込）

「あなたのそばにいつもお花を」というコンセプトでデザインされたシリーズ。花瓶に飾った本物の花のように、立体感あるブーケが楽しめます。お花と茎が別パーツになっている部分があり、触れると花びらが揺れるような動きをするのがポイント。お花のイメージに合わせた花瓶のデザインにもご注目ください。

「仲良しともだち」シリーズ グリーティングカード第二弾！

849900 ＷＦローズ〈誕生お祝い〉 638円（税込）849917 ＷＦポピー〈誕生お祝い〉 638円（税込）849924 ＷＦデイジー〈多目的〉 638円（税込）

2025年7月から自社ラインナップに加わった、LINEスタンプでも大人気の「仲良しともだち」シリーズ。“堅すぎず・くだけすぎない”絶妙なトーンのLINEスタンプを落とし込んだ、待望のグリーティングカード第二弾が発売！ 今回は定番の「誕生お祝い」のほかに、ふんわりと優しいイラストの世界観がぴったりな「お見舞い」、新生活の応援にも使える「多目的」が仲間入りしました。

仲良しともだちとは？

LINE公式アカウントの友だち登録者数63.7万人（2025年8月現在）を誇る、LINEスタンプでも大人気のシリーズです。のんびりやさんでマイペース、お空をながめるのが大好きな「はるちゃん」とあまえんぼさんで食べるの大好き、元気いっぱいの「ふうくん」の物語。

● LINEバイトコラボの無料スタンプキャラクターに抜擢

● KADOKAWAより絵本『仲良しともだち はるちゃんとふうくん』発売中

※「LINE」はLINEヤフー株式会社の登録商標です。

849726 ＮＴパーティーガーランド〈誕生お祝い〉 385円（税込）849733 ＮＴ早くよくなりますように〈お見舞い〉 385円（税込）849740 ＮＴこころから応援しています〈多目的〉 385円（税込）

▼仲良しともだち特集ページはこちら

https://hallmark.jp/collections/nakayoshi-tomodachi

国内需要も◎ ポップに贈れる和風デザイン

海外からのインバウンド需要はもちろん国内でも根強い人気を誇る、和風モチーフにキュートさやユーモアをプラスした遊び心あふれるラインナップを拡充。2026年のTVドラマで注目を集めそうな戦国武将のほか、定番のモチーフ・招き猫のインパクトあるダイカットデザインなど、にぎやかで楽しい和の世界観が楽しめます。

849818 戦国武将のごほうび〈誕生お祝い〉 484円（税込）849825 バネ・金ぴか小判〈誕生お祝い〉 440円（税込）849832 招き猫とケーキ〈誕生お祝い〉 440円（税込）849887 祝だるま〈おめでとう〉 440円（税込）

■ミニカード

「仲良しともだち」シリーズからミニカードが新登場！

カードを贈る気恥ずかしさをそっと和らげてくれるダジャレデザイン

自社ラインナップ初となる「赤ちゃん誕生お祝い」用ミニカード

850197 ＮＴ大きなケーキ〈誕生お祝い〉 308円（税込）850203 ＮＴ感謝をこめて〈ありがとう〉 308円（税込）850210 ＮＴたくさんのハート〈多目的〉 308円（税込）850227 おたんじょうびおめでとうもろこし〈誕生お祝い〉 220円（税込）850234 いつもありがとまと〈ありがとう〉 220円（税込）850241 ベビーモチーフ〈赤ちゃん誕生お祝い〉 220円（税込）

■日本ホールマークについて

ホールマーク（Hallmark Cards, Inc.／本社：米国ミズーリ州カンザスシティ）は、世界100カ国以上で愛されるアメリカのグリーティングカードのブランドです。

創業1910年、米国において100年以上の歴史を誇るホールマークは、「人々が思いやりに満ち、人とのつながりを感じながら、ときめく瞬間であふれた日々を送るお手伝いをする」という世界共通のブランドミッションを掲げ、グリーティングカードをはじめとするグリーティング関連商品をデザイン・企画開発、販売しています。

ホールマーク商品はオンラインストアでもご購入いただけます。アメリカ・ホールマーク社輸入商品も好評発売中！

