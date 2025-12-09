「士業の先生が紹介したいホームページ制作会社関西エリアNo.1」　株式会社ラフリエから新キャンペーン

株式会社ラフリエ

2022年に『士業の先生が紹介したいホームページ制作会社関西エリアNo.1』を獲得したラフリエが関西2府4県の士業事務所様向けに2回目となる新キャンペーンの実施を決定しました。

※『士業の先生が紹介したいホームページ制作会社関西エリアNo.1』は日本マーケティングリサーチ機構が、2022年1月に関西 ホームページ制作会社・企業動画制作会社についてインターネット調査を実施した結果。

・ラフリエとは

ラフリエは代表を除く全スタッフが女性のWEBコンサルティング会社で2014年の設立以来、企業向けホームページ制作や動画制作を行ってきました。

2025年12月現在、関西2府4県で約2000社の企業様の制作・サポートを行うラフリエ。

その中で最も多く制作・サポートを行ってきた業種が士業事務所様です。

・士業事務所様向けキャンペーン

上記スタッフを含む全スタッフが女性のＷＥＢコンサルティング会社

『士業の先生が紹介したいホームページ制作会社関西エリアNo.1』を獲得したラフリエが、感謝の気持ちを込めて士業事務所様向けにキャンペーンを行うのは今回が2回目となります。

キャンペーンは、「ホームページ制作・リニューアル」および「動画制作・リニューアル」が対象となります。

対象期間は2025年12月1日～2026年3月末日までにご契約を頂いた士業事務所様が対象となります。

詳細は士業事務所様ごとに異なる為、ラフリエの営業担当がご訪問し直接ご案内をさせて頂きます。

ホームページや動画の制作およびリニューアルをお考えの士業事務所様は是非この機会にご検討頂きます様よろしくお願い致します。

〈サービスに関するお問い合わせはこちらから〉

・会社概要

会社名：株式会社ラフリエ

所在地：大阪市中央区内本町1-3-5 いちご内本町ビル5階

代表者：正木桂司

・お問い合わせ

TEL：06-6910-4705

e-mail：info@laugh-lier.co.jp



・本リリースに関する報道お問い合わせ先

