繊細なレーザー加工×日本の美をポストカードに。葛飾北斎の名作や風神雷神をモチーフにした、お土産にもおすすめの新シリーズ「レーザーギャラリーポストカードコレクション」発売

株式会社日本ホールマーク

株式会社日本ホールマーク（本社・東京都港区芝）は、 2025年12月8日（月）にレーザーギャラリーポストカードコレクションを発売いたします。

繊細なレーザー加工が魅力の「レーザーギャラリー」シリーズから、今回初となるポストカードを展開。メッセージを添えて贈るのはもちろん、飾って楽しむ、コレクションするなど、自由な発想で楽しめるアイテムとして開発しました。レーザーカットに加えて、金箔加工やグレイニング加工を施した美しいポストカードは、贈り物やインテリア、海外へのお土産としてもおすすめです。

バリエーションは日本の美しさを象徴する風景や文化を表現した全8柄。近年注目を集める「切り絵御朱印」のようなアート作品を思わせる仕上がりで、“日本らしい繊細な感性や美しいものが好きな方”にぴったりのアイテムです。

■ 発売数

新商品全8点

■ 発売日

2025年12月8日（月）

■ 取り扱い店舗

全国のお取り扱い専門店・量販店

および日本ホールマーク公式オンラインストア

https://hallmark.jp/

848569 ＬＧＰ風神雷神 440円（税込）848576 ＬＧＰ神奈川沖浪裏 440円（税込）848583 ＬＧＰ桜と富士 440円（税込）848590 ＬＧＰ折り詰め 440円（税込）848606 ＬＧＰ四季の花 440円（税込）848613 ＬＧＰひなまつり 440円（税込）848620 ＬＧＰ塔と桜景色 440円（税込）848637 ＬＧＰ和小物 440円（税込）

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

株式会社日本ホールマーク 広報担当

Email：nh_pr@hallmark.com

■日本ホールマークについて

ホールマーク（Hallmark Cards, Inc.／本社：米国ミズーリ州カンザスシティ）は、世界100カ国以上で愛されるアメリカのグリーティングカードのブランドです。

創業1910年、米国において100年以上の歴史を誇るホールマークは、「人々が思いやりに満ち、人とのつながりを感じながら、ときめく瞬間であふれた日々を送るお手伝いをする」という世界共通のブランドミッションを掲げ、グリーティングカードをはじめとするグリーティング関連商品をデザイン・企画開発、販売しています。

ホールマーク商品はオンラインストアでもご購入いただけます。アメリカ・ホールマーク社輸入商品も好評発売中！

［公式オンラインストア］https://hallmark.jp

［楽天市場店］https://www.rakuten.co.jp/nihon-hallmark/

［X］https://twitter.com/Hallmark_Japan

［Instagram］ https://www.instagram.com/hallmark_japan/

［Facebook］https://www.facebook.com/hallmarkjapan/

［YouTube］ https://www.youtube.com/@hallmark_japan