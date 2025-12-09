“小さな日本”を立体カードでお土産に！ 忍者や富士山、盆栽など日本の魅力をぎゅっと詰め込んだ、インバウンド向けカードシリーズ「ハローニッポン」新登場

株式会社日本ホールマーク

株式会社日本ホールマーク（本社・東京都港区芝）は、 2025年12月8日（月）にグリーティングカードシリーズ「ハローニッポン」を発売いたします。

「ハローニッポン」は日本の魅力をぎゅっと詰め込んだ、お土産にぴったりの立体カード。たたむと薄く、飾ると華やか。いつまでも眺めていたい、日本ならではの風景を立体で豊かに表現しました。海外のご友人へのメッセージ、日本旅行のお土産、そして国内外のキャラクターファンの皆さまへ。さまざまなシーンで幅広く楽しんでいただけるラインナップをご用意しました。

＜開発の背景＞

2025年の訪日外客数は過去最速で1,000万人を突破（※）し、空港や観光地ではインバウンド向け売り場の拡充が進んでいます。こうした流れを受け、海外のお客さまにもお土産として手軽に楽しんでいただける和風カードの開発を強化しました。

欧米ではシンプルな二つ折りカードが主流ですが、日本では凝った立体カードが好まれやすい傾向にあります。そこで「ハローニッポン」では、レーザーカットによる繊細な造形や、細部まで描き込まれた絵柄、開いて楽しめる立体的な動きなど、日本ならではの“精緻さと遊び心”を表現。さらに、自社で人気の立体機構「カーブレーザー」を採用し、ホールマークらしい独創性ある仕上がりを実現しました。

※出典：日本政府観光局（JNTO）

一部商品には英語表記も加え、海外発送にも配慮しています。

■ 発売数

新商品全6点

■ 発売日

2025年12月8日（月）

■ 取り扱い店舗

全国のお取り扱い専門店・量販店

および日本ホールマーク公式オンラインストア

https://hallmark.jp/

■ディズニー

日本の景色を背景に、ミッキーマウスたちが和の魅力をまとって登場！ 普段はなかなか見られないキャラクターたちの和装も楽しめます。太鼓橋や扇、だるま、お城、富士山などをレーザーカットで細かく表現したバースデーカード「カーブ・ハローニッポン」、まるで本物の金屏風のようにカードが大きく開く存在感抜群の多目的カード「金屏風」の2柄。

849580 ＤＮカーブ・ハローニッポン〈誕生お祝い〉 506円（税込）849603 ＤＮ金屏風ハローニッポン〈多目的〉 506円（税込）

(C) Disney

■PEANUTS

日本の景色を背景に、スヌーピーと仲間たちが和の魅力をまとって登場！ 普段はなかなか見られないキャラクターたちの和装も楽しめます。まるで本物の金屏風のようにカードが大きく開く存在感抜群のバースデーカード「金屏風」、太鼓橋の上ではしゃぐスヌーピーときょうだいたちがポイントの多目的カード「カーブ・ハローニッポン」の2柄。

849634 ＳＮ金屏風ハローニッポン〈誕生お祝い〉 506円（税込）849665 ＳＮカーブ・ハローニッポン〈多目的〉 506円（税込）

(C) Peanuts Worldwide LLC

■ノンキャラクター

海外でも親しまれているモチーフの中から、「Ninja」「Bonsai」として定着している忍者と盆栽をセレクト。闇夜に紛れて暗躍する忍者を印象的に表現した「月夜の忍者」と、シーズンカードで人気のミニ盆栽型立体を松で表現した「松盆栽」の2柄。

849795 月夜の忍者ハローニッポン〈誕生お祝い〉 572円（税込）849801 松盆栽ハローニッポン〈多目的〉 616円（税込）

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

株式会社日本ホールマーク 広報担当

Email：nh_pr@hallmark.com

■日本ホールマークについて

ホールマーク（Hallmark Cards, Inc.／本社：米国ミズーリ州カンザスシティ）は、世界100カ国以上で愛されるアメリカのグリーティングカードのブランドです。

創業1910年、米国において100年以上の歴史を誇るホールマークは、「人々が思いやりに満ち、人とのつながりを感じながら、ときめく瞬間であふれた日々を送るお手伝いをする」という世界共通のブランドミッションを掲げ、グリーティングカードをはじめとするグリーティング関連商品をデザイン・企画開発、販売しています。

