老舗の技が織りなす上質な味わい「総本家 更科堀井」×「山本山」が共同開発「玉露茶蕎麦」新登場

株式会社山本山（所在地：東京都中央区日本橋、代表取締役：山本奈未、以下「山本山」）は、老舗蕎麦「総本家 更科堀井」と共同開発した新商品「玉露茶蕎麦」を、2025年12月9日（火）より数量限定で「山本山 ふじヱ茶房」および公式オンラインショップにて発売いたします。

本商品は、程よい甘味とまろやかさが特徴の「玉露山本山」を粉末にし、贅沢に更科蕎麦に練り込みました。蕎麦と玉露の旨みが重なる、濃厚な風味と茶の苦味を味わう、上質な玉露だけを使用した茶蕎麦です。

■商品開発背景

「山本山 ふじヱ茶房」料理長の「玉露の美味しさを蕎麦で表現したい」という想いから、「総本家 更科堀井」と共同開発が実現。玉露山本山の粉末を贅沢に惜しみなく5％も配合し、そば殻や甘皮が混じらない真っ白な更科蕎麦に練り込みました。鮮やかな色合いと喉越しのよさ、そして玉露ならではの旨みとほろ苦さをご堪能ください。

■新商品概要

商品名：【更科堀井×山本山】玉露茶蕎麦（GR-SB）

内容量：1箱2人前（100g×2食）

販売価格：1,650円（税込）

賞味期限：製造後90日（未開封の場合）

発売日：2025年12月9日（火)

取扱店舗：「山本山 ふじヱ茶房」と公式オンラインショップでの販売のみとなります。

■取扱店舗

・ふじヱ茶房：https://yamamotoyama.co.jp/pages/shoplist

・オンラインストア：https://yamamotoyama.co.jp/

■山本山 ふじヱ茶房でも提供

「山本山 ふじヱ茶房」では、「玉露茶蕎麦」の喫茶メニューをご提供いたします。本商品を十分にお楽しみいただけるよう、特製の海苔だれをブレンドしたつゆをご用意。また、玉露の塩茶葉をアクセントとして添えており、より一層美味しくお召し上がりいただけます（2,300円税込）。

■総本家 更科堀井とは

1789年（寛政元年）、麻布で創業。信州の布行商であった初代・布屋太兵衛に端を発する。大名家への出前向けに考案された更科蕎麦の洗練された味わいは江戸中に広まり、更科の名は名店としての地位を確かなものにした。長い歴史の中で、当主たちは伝統の技法を守るだけでなく、時代に応じた工夫を重ね、蕎麦文化の発展に寄与。創業230年を迎えた現在も、伝統と革新の両輪で蕎麦づくりに向き合い、その価値を国内外へ広げるべく歩みを続けている。

■山本山とは

1690年（元禄三年）、初代・山本嘉兵衛が「宇治のおいしいお茶を、多くの人に味わっていただきたい」という思いのもと、江戸・日本橋に創業。江戸で初めて『青製煎茶』を販売したことで、江戸随一の茶商として知られるようになる。1835年には六代目 山本嘉兵衛が『玉露』を発明。昭和期からは『海苔』の販売を開始するなど、伝統にとらわれず、お茶と海苔を通じた新しい価値を国内外に提供し続けている。

■会社概要

名称：株式会社山本山

本社住所：東京都中央区日本橋2丁目5番1号 日本橋高島屋三井ビルディング11階

創業：元禄3年(1690年)

代表者：代表取締役 山本奈未（11代目当主）

事業内容：日本茶及び海苔を使用した加工品の企画・販売、飲食店事業

ホームページ：https://www.yamamotoyama.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/yamamotoyama.japan/

Instagram：https://www.instagram.com/yamamotoyama_japan/

X：https://twitter.com/yamamotoyama_jp