インドネシア・日本両国で「グッドデザイン賞」をダブル受賞～医療用ストレッチャー、安全性と効率性の両面で評価～

パラマウントベッドホールディングス株式会社

パラマウントベッド株式会社 （本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：木村友彦、以下「当社」）のグループ会社PT. Paramount Bed Indonesiaが開発した、アジア・中南米向けの医療用ストレッチャー「K6 Transport Stretcher（K6 トランスポートストレッチャー）」が、インドネシアの「Good Design Indonesia」においてTop10に選出され、「Best Design」を受賞しました。さらに、日本の「2025年度グッドデザイン賞」も併せて受賞しています。本製品は、患者の搬送をより安全かつ効率的に行うことを目的として開発され、安全性と効率性の両面を兼ね備えたデザインが高く評価されました。

左）K6 Transport Stretcher 、右）グッドデザイン賞のロゴ。

「K6 Transport Stretcher」は、患者搬送および処置支援を目的として設計された多機能型医療用ストレッチャーです。高さは油圧式ペダルで調整可能で、背角度もガススプリングにより容易に変更できます。これにより、医療従事者がかがみ込む必要がなく身体的な負担軽減につながります。

また、近年の患者の大型化傾向に配慮し、長さ205cm・幅66cm・厚さ8cmのウレタンフォームマットレスを採用。さらに、処置時には下半身を頭部より高くする「トレンデレンブルグ体位」への調整が可能で、抗菌加工済みのサイドレールや搬送ハンドルなど、安全性・快適性・衛生面に配慮した設計が特長です。

なお、本製品は、1995年の設立から30周年を迎えたPT. Paramount Bed Indonesiaによって開発されました。その歴史で培った経験が本製品の設計や開発に大きく貢献しています。

当社は今後も、ブランドメッセージ「WELL-BEING for all beings」のもと、医療環境の向上に貢献する製品やサービスの開発・提供に努めてまいります。

■「グッドデザイン賞」 審査委員による評価コメント

人間工学に基づく多方向グリップと油圧式高さ調整により、少ない力で素早く安全に搬送できる操作性が評価された。折りたたみ式サイドレールや大径キャスターは緊急時の取り回しと安定性を高め、屋内外の移動にも有効である。清潔感ある面構成と抗菌素材は衛生性を補強し、整理された造形は現場での迷いを減らす。人員や設備が限られる施設が多いインドネシアの医療環境で効率と安全を両立させる実務的デザインである。

受賞概要はこちら(https://www.g-mark.org/gallery/winners/33787?companies=73ee8c82-68ad-4d4d-9578-a2e5362f43ee&years=2025)よりご覧ください。

■「グッドデザイン賞」について

「Good Design Indonesia」は、インドネシア商業省と日本デザイン振興会が共同で設立した賞で、インドネシアで開発・製造され、国際競争力を有する優れたデザイン製品に授与されます。

「グッドデザイン賞」は、デザインを通じて社会課題を解決し、新たな価値を創造することで、豊かで創造的な社会の実現を目指す取り組みです。