白馬に新名所誕生--“飛騨牛を味わい尽くす”専門店「牛ざんまい HAKUBA店」12月9日（火）15時～オープン！！

株式会社AJドリームクリエイト薔薇焼肉盛／飛騨牛ひつまぶし

長野県白馬村に、飛騨牛焼肉と釜炊きごはんを中心とした新店舗

「牛ざんまい HAKUBA店」 が2025年12月9日（火）15:00にオープンいたします。

地域の食資源にこだわり、上質な飛騨牛をゆったりと味わえる店として、旅の食体験をより豊かに彩ります。

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/gyuzanmai-hakuba/reserve

メニューへのこだわり

毎日店舗で精米玄米から毎日店舗で自家精米する香り豊かなごはん

使用するお米は、全国の「特A」ランクに選ばれた銘柄米の中から、産地ごとの特徴、その年の気候や作況を丁寧に確認し、最も状態の良いものだけを厳選。

精米したてならではの瑞々しさと甘みを最大限に引き出し、お料理との相性を考えた“その日一番おいしいごはん”を目指しています。

釜炊きご飯 1.5合 税込1,100円釜炊きごはん

当店のごはんは、焼肉を引き立てる“主役級”。

玄米の状態で仕入れ、店内で丁寧に自家精米。

さらに、鉄鍋を用いてじっくりと炊き上げることで、米本来の香り・甘み・粒立ちが際立つ唯一無二の味わいに仕上げました。

「白馬の豊かな空気の中で食べる“炊きたての幸福感”をぜひご体感ください。」

飛騨牛ひつまぶし 税込4,180円一品で二度美味しい「飛騨牛ひつまぶし」

上質な旨みと香りが特徴の厳選飛騨牛を贅沢に使用した当店自慢の看板メニュー。

タレは試作を重ねて完成したこだわりの自家製。

まずはそのまま、次に薬味を添えて特製出汁でお茶漬け風に--。

ひと皿でニ度美味しい、“牛の旨みを深く味わえる名物料理”です。

写真は、飛騨牛カルビ盛合せ 400g選べるボリューム！飛騨牛カルビ盛合せ

当店では、上質な飛騨牛カルビをお好きなボリュームで楽しめる「飛騨牛カルビ盛合せ」をご用意しています。100gから400gまで、食べたい量に合わせて選べるのが特徴。

焼くほどに広がる甘い脂の香りと、飛騨牛ならではの深い旨みを、旅の気分に合わせて存分に堪能いただけます。

華やかな盛り付けは“特別な一皿”としても人気。

白馬で味わう贅沢な時間を、より一層引き立てるメニューです。

飛騨牛カルビ盛合せ 100ｇ 税込1,980円

長野県小諸市の名門 マンズワイン「ソラリス」シリーズ長野が誇るプレミアム日本ワイン「ソラリス」を厳選

焼肉とともに楽しめるよう、長野県小諸市の名門 マンズワイン「ソラリス」シリーズ をラインナップ。

日本最高峰とも称される赤・白ワインは、飛騨牛との相性も抜群です。

・カベルネ・ソーヴィニヨン2021：バランスの良い赤

・シャルドネ 樽発酵2022：樽香と果実味が調和した白

・ラ・クロワ2018：複雑な香りと深いコク

・ル・シエル2023：透明感ある爽やかな白

白馬の地で味わう“食 × ワイン”のマリアージュをお届けします。

店内

店内は木の温もりを生かした落ち着いたトーンで統一。

白馬の自然になじむ静かな空間で、ゆったりと食事を楽しめます。

店舗概要

テーブル席掘り炬燵店舗外観[表: https://prtimes.jp/data/corp/52309/table/8_1_0f175138223071c6239776e0affa6853.jpg?v=202512090726 ]

牛ざんまいHAKUBA店へのご予約はこちら

店長のコメント

牛ざんまいHAKUBA店 店長 菅原「職人が届ける、極上のA5飛騨牛体験」

飛騨牛焼肉 牛ざんまいでは、看板商品の「飛騨牛カルビ」をはじめ、すべてA5ランクのみを扱っています。熟練の目利きが選び抜いた飛騨牛は、愛知の自社工場で専門の職人が塊肉から丁寧に捌き、その日のうちに各店舗へ向けて直送。鮮度にこだわった“切りたて”の美味しさをお楽しみいただけます。

店内でも手切りにこだわり、ほぼすべてのお肉を職人がカット。さらに、店内の精米機で精米したてのお米を使用し、釜炊きでふっくら炊き上げるご飯は、飛騨牛との相性が抜群です。

ワインや岐阜の日本酒も種類豊富にご用意。お子様連れのご家族、カップル、そして仕切りのあるテーブル席をご希望のお客様まで、幅広いシーンでご利用いただけます。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

今後の展望

弊社は、焼肉店を中心に店舗展開を行っております。（現在、国内では「飛騨牛焼肉 牛ざんまい」「名古屋名物味噌とんちゃん屋」などを店舗展開し）、現在、海外では、タイ・バンコクに「炭火焼肉 牛ざんまいバンコクバンケイ店」を展開しています。 世界各国から人が集まる国際リゾート・白馬から、日本が誇る焼肉文化を発信し、その魅力を世界に広めていきたいと考えています。 今後は、「飛騨牛焼肉 牛ざんまい」の海外展開に向けた足掛かりとして、さらなる挑戦を続けてまいります。

AJドリームクリエイト グループ店舗

名古屋名物味噌とんちゃん屋 直営7店舗 FC19店舗赤ワインとステーキ ニクバルダカラ 直営2店舗 FC2店舗前沢牛舎伏見屋 炭火焼肉 伏見屋飛騨牛 別邸２店舗コリアンダイニング 梨泰院 ２店舗写真は 飛騨牛焼肉 牛ざんまい平針店 (ひらばりてん)

飛騨牛焼肉 牛ざんまい

直営９店舗（愛知県内８店舗）

FC ４店舗（愛知県内３店舗+鳥取県１店舗）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社AJドリームクリエイト

牛ざんまい業態 メールアドレス zanmai_info@aj-dream.com

折り返し担当者よりご連絡させていただきます。

会社概要

ミッション：すべてはお客様の旨いのために 今日一番の旨いもの創り

会社名：株式会社AJドリームクリエイト

所在地：愛知県名古屋市中区栄2-2-21 アーク白川公園ビルディング別館２階

設立：2001年9月

代表取締役：蓮川 昌実

事業内容 ：飲食店の運営

URL：https://www.aj-dream.com/