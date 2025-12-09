元MicrosoftMVP監修メール誤送信防止ソフトのAzureマーケットプレイス公開に関するお知らせ

アドバンスド・ソリューション株式会社

アドバンスド・ソリューション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：及川紘旭、以下、ADS）はSharePointを含むMicrosoftソリューションをはじめとした、システムの開発から運用までの一気通貫した顧客支援のノウハウに関して強みを持っており、DXを通した社内コミュニケーションの活性化、業務の効率化の支援をしています。

DX推進に伴い、企業の情報セキュリティ対策は複雑化し、導入・運用の負担が課題となっています。

ADSでは日々Outlookをご利用されている企業・個人様を対象としたメール誤送信防止アドイン「Smart Guard」をリリースし現在多くの企業様でご導入をいただいています。



このたびより多くの皆さまに「Smart Guard」を手軽にご利用いただけるよう、Microsoft Azureマーケットプレイスでの販売を開始しました。

SmartGuardに関する詳細はこちらから(https://smartguard.advanced-solution.jp/)





尚本マーケットの公開に伴い、より多くの企業・個人様へ導入体験を感じていただきたく

一部価格改定を行っております。

※現在Azureマーケットプレイス上でご確認いただける最新の価格となります（2025/12現在）





■代表取締役のご紹介

弊社代表の及川紘旭はMicrosoft社より選出のMVPに15度輝いた実績を誇ります。



ADSではMicrosoft製品に携わるソリューションのスペシャリストを数多く抱えており、情報セキュリティから日々使用する社内ツールの改善構築など幅広く企業様の進化のご提案をさせていただきます。



現在ADSでは無料オンライン相談を実施しています。お困りやお気づきな点などございましたら

是非お気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせはこちらから(https://www.advanced-solution.jp/contact/)