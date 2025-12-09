プルーフポイント、Hornetsecurityの買収を完了

HORNETSECURITY株式会社

2025年12月8日（米カリフォルニア州サニーベールおよびドイツ・ハノーファー） -- サイバーセキュリティとコンプライアンス分野のリーディングカンパニーであるプルーフポイント(https://www.proofpoint.com/jp)は本日、マネージドサービスプロバイダー（MSP）および中小企業（SMB）向けに、AIを活用したMicrosoft 365（M365）向けセキュリティ、データ保護、コンプライアンス、セキュリティ意識向上ソリューションを提供する欧州の主要プロバイダー、Hornetsecurity Group(https://www.hornetsecurity.com/ja/company/)の買収を完了したことを発表しました。

本取引の完了は、MSP向けに特化したアプローチを通じて、あらゆる規模の組織にHuman-Centricセキュリティプラットフォームを拡大するというプルーフポイントの戦略における重要なマイルストーンです。Hornetsecurityの欧州における強力な市場プレゼンスと、12,000社以上のMSPおよびチャネルパートナーを通じて125,000社以上のお客様にサービスを提供するパートナー基盤により、プルーフポイントはSMBセグメントでのリーチと能力を大幅に強化します。

「Hornetsecurityをプルーフポイントファミリーに迎え、あらゆる規模のお客様に向けた新たなエージェント型ワークスペースの保護という使命を推進できることを大変嬉しく思います」と、プルーフポイントのCEOであるSumit Dhawan（スミット・ダーワン）は述べています。「両社の統合により、人とAIエージェントを中心としたサイバーセキュリティにおけるリーダーシップを強化し、人、AIエージェント、そしてデータを保護します。Hornetsecurityの実績あるスケーラブルなプラットフォームを活用することで、SMBおよびMSP市場への展開を加速します。脅威がより高速かつ標的型化する中、両社の専門知識を結集し、イノベーションとレジリエンスの水準を引き上げ、世界中のお客様とパートナーが最も重要な資産を守れるよう支援します」

Hornetsecurityの主力製品「365 Total Protection(https://www.hornetsecurity.com/us/services/365-total-protection/)」は、M365環境における最も包括的なクラウドセキュリティプラットフォームです。メールセキュリティ、バックアップ、コンプライアンス、セキュリティ意識向上トレーニング、アクセス制御を網羅し、MSPが複数の顧客環境を効率的に管理できるマルチテナント管理コンソールを搭載しています。これにより、複雑なソリューションの組み合わせを不要にし、シンプルかつスケーラブルな保護を実現します。

「プルーフポイントへの参画は、当社の新たな旅立ちを意味します」と、Hornetsecurityの創業者兼CEOであるDaniel Hofmann（ダニエル・ホフマン）は述べています。「両社が一体となることで、世界中のMSPに最も効果的なM365向けセキュリティとデータ保護を提供できる独自のポジションを確立しました。チャネル中心の強みを活かし、統合された機能、共有される脅威インテリジェンス、そして共通のビジョンを通じて、革新と価値を世界中のパートナーとお客様に届けます」

本取引により、Hornetsecurityは世界中のMSPおよび中小企業向けサービスに特化した事業部門として運営されます。ダニエル・ホフマンはプルーフポイント内のエグゼクティブバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーとして同事業部門を統括します。Hornetsecurityの経営陣は現職を維持し、MSPプラットフォームを通じた製品革新、市場投入戦略、パートナーの成功を推進し続けます。お客様とパートナーは、サービスとサポートの継続性を確保できるだけでなく、プルーフポイントのグローバルリソース、研究、脅威インテリジェンスによる新たな価値を享受できます。

本契約に基づき、プルーフポイントは総額18億ドルでHornetsecurityを買収します。Hornetsecurityの年間経常収益（ARR）は約2億ドルで、前年比20％の成長率を示しています。本買収は、プルーフポイントの欧州市場へのコミットメントを強化するとともに、規模や地域を問わずあらゆる組織に差別化されたAI搭載セキュリティを提供する戦略を加速します。

詳細はこちら：

Sumit Dhawan（スミット・ダーワン、Proofpoint CEO）のブログ：

https://www.proofpoint.com/us/blog/corporate-news/hornetsecurity-proofpoint-extending-human-and-agent-centric-security-every

Daniel Hofmann（ダニエル・ホフマン、Proofpoint MSPプラットフォーム担当ゼネラルマネージャー兼エグゼクティブバイスプレジデント）のブログ：

https://www.hornetsecurity.com/en/blog/new-chapter-with-proofpoint

Proofpoint | プルーフポイントについて

プルーフポイントは、人とAIエージェントを軸としたサイバーセキュリティにおけるグローバルリーダーです。メール、クラウド、コラボレーションツールを通じて人・データ・AIエージェント間の連携を保護します。プルーフポイントは、フォーチュン100企業のうち80社以上、10,000社を超える大企業、そして数百万の中小企業に信頼されるパートナーとして、サイバー脅威の阻止、情報漏えい対策（DLP）、人とAIが協働するワークフロー全体のレジリエンス構築を支援しています。プルーフポイントのコラボレーションおよびデータセキュリティプラットフォームは、あらゆる規模の組織が従業員を保護し能力を高めながら、安全かつ信頼性の高いAI導入を実現します。詳細は www.proofpoint.com/jp にてご確認ください。

Proofpoint：LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/)

(C) Proofpoint, Inc. Proofpointは米国およびその他の国におけるProofpoint, Inc.の登録商標または商号です。本文書に含まれるその他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Hornetsecurity Groupについて

Hornetsecurityは、次世代クラウドベースのセキュリティ、コンプライアンス、バックアップ、セキュリティ意識向上トレーニングを提供する世界的なリーディングプロバイダーであり、世界中のあらゆる規模の企業や組織を支援しています。主力製品である「365 Total Protection」は、Microsoft 365向けの市場で最も包括的なクラウドセキュリティソリューションです。イノベーションと卓越したサイバーセキュリティを原動力にビジネスを運営しており、受賞歴のあるポートフォリオを通じて、より安全なデジタル未来と持続可能なセキュリティ文化を構築しています。Hornetsecurityは、12,000以上のチャネルパートナーおよびMSPからなる国際的な販売ネットワークを通じて、120カ国以上で事業を展開し、プレミアムサービスは125,000社以上のお客様に利用されています。Hornetsecurityの詳細は www.hornetsecurity.com および www.hornetsecurity.com/ja/ をご覧ください。