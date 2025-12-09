海外地域のSFリーグが決着！　「ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2025」/「ストリートファイターリーグ: Pro-US 2025」結果速報！

株式会社カプコン

日本時間11月29日（土）に開催された「ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2025」および、日本時間12月8日（月）に開催された「ストリートファイターリーグ: Pro-US 2025」の優勝チームをお知らせいたします。

「ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2025」優勝は「Ninjas in Pyjamas」

「ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2025」は「Ninjas in Pyjamas」が見事優勝し王者に輝きました。

昨年度は圧倒的な力を見せつけて王者に輝いた「Ninjas in Pyjamas」ですが、今シーズンは苦戦を強いられ本節は3位で決勝大会である「プレイオフ」へ進出しました。

「プレイオフ」ではトーナメント上3連戦をする形となりましたが、持ち前のチーム力の高さを見せて連勝を重ね、優勝トロフィーを手にしました。

優勝した「Ninjas in Pyjamas」は2026年3月に両国国技館で開催される「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」への出場権を獲得します。

「ストリートファイターリーグ: Pro-US 2025」優勝は「BANDITS」

「ストリートファイターリーグ: Pro-US 2025」は「BANDITS」が見事優勝し王者に輝きました。

予選でも圧倒的な力を見せつけて1位通過した「BANDITS」は、決勝トーナメントを1位シードで下位チームを待ち受ける形となりました。

決勝は昨年度王者の「FLYQUEST」がトーナメントを勝ち上がり、「BANDITS」との1年越しのリベンジマッチが実現。

しかし、試合内容は昨年度とは打って変わり、70-10という驚異の点差をつけて見事「BANDITS」がリベンジを達成しました。

優勝した「BANDITS」は2026年3月に両国国技館で開催される「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」への出場権を獲得します。

「CAPCOM CUP 12」、「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」会場観戦チケット発売中！

■開催日程

2026年3月11日（水）～15日（日）

■会場

両国国技館

住所：〒130-0015 東京都墨田区横網1丁目3-28

■会場観戦チケット価格

■3月11日（水）～13日（金）「CAPCOM CUP 12 予選」/「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025 予選」

【升席（1～3人用）】

・SSS席（前方）：10,000円（税込）+手数料

・SS席（中央）：8,000円（税込）+手数料

・S席（後方）：6,000円（税込）+手数料

【スタンド席】

・A席（スタンド前方）：2,000円（税込）+手数料 ※予選期間中は自由席

・B席（スタンド後方）：2,000円（税込）+手数料 ※予選期間中は自由席

・C席（後方3列）：2,000円（税込）+手数料 ※予選期間中は自由席

■3月14日（土）～15日（日）「CAPCOM CUP 12 TOP16-FINAL」/「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025 決勝」

【升席（1～3人用）】

・SSS席（前方）：20,000円（税込）+手数料

・SS席（中央）：16,000円（税込）+手数料

・S席（後方）：12,000円（税込）+手数料

【スタンド席】

・A席（スタンド前方）：6,000円（税込）+手数料

・B席（スタンド後方）：4,000円（税込）+手数料

・C席（後方3列）：2,000円（税込）+手数料

■公式サイト

https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/

※本イベントの詳細やチケット販売に関する注意事項は公式サイトや券売ページを必ずご確認の上、ご購入ください。