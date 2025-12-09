株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）は、令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害救助法が適用された地域のご加入者、代理店に対して、被災に関するお問い合わせ専用のフリーダイヤルを設置し、お客さまの便宜を図ることを決定いたしました。専用フリーダイヤルの番号は以下の通りです。

被災を原因とする視聴不能など、WOWOWのお客さまからのご質問に対応いたします。

0120-814-619（受付時間：9:00-20:00／無休）

災害救助法の適用が発表された地域は下記の通りです。

【青森県】

八戸市（はちのへし）、三沢市（みさわし）、むつ市（むつし）、上北郡野辺地町（かみきたぐんのへじまち）、上北郡七戸町（かみきたぐんしちのへまち）、上北郡東北町（かみきたぐんとうほくまち）、上北郡六ヶ所村（かみきたぐんろっかしょむら）、上北郡おいらせ町（かみきたぐんおいらせちょう）、下北郡大間町（しもきたぐんおおままち）、下北郡東通村（しもきたぐんひがしどおりむら）、三戸郡南部町（さんのへぐんなんぶちょう）、三戸郡階上町（さんのへぐんはしかみちょう）

【岩手県】

宮古市（みやこし）、大船渡市（おおふなとし）、久慈市（くじし）、陸前高田市（りくぜんたかたし）、釜石市（かまいしし）、上閉伊郡大槌町（かみへいぐんおおつちちょう）、下閉伊郡山田町（しもへいぐんやまだまち）、下閉伊郡岩泉町（しもへいぐんいわいずみちょう）、下閉伊郡田野畑村（しもへいぐんたのはたむら）、下閉伊郡普代村（しもへいぐんふだいむら）、九戸郡野田村（くのへぐんのだむら）、九戸郡洋野町（くのへぐんひろのちょう）

被災された方々にお見舞い申し上げるとともに、被災された地域の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

以上