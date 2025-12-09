卒業・入園・入学・歓送迎会にぴったり！ 桜のモチーフで新生活を祝う春柄レターとグリーティングカードが発売

株式会社日本ホールマーク

株式会社日本ホールマーク（本社・東京都港区芝）は、 2025年12月8日（月）に春柄の新商品を発売いたします。

《春柄レター》

季節のご挨拶状や卒業シーズンのお手紙としても人気が高い桜のレターは、デザインと使いやすさにこだわった2柄を展開。洋柄の「サクラミュージック」は、存在感ある一本桜をモチーフにした華やかなデザインです。和柄の「おぼろ桜」は、縦横どちらにも使える無地タイプ。敷居が高いと感じられがちな和柄レターを、幅広く使いやすい仕様にアップデートしました。

《春柄グリーティングカード》

入園・歓送迎会シーンに向けたアイテムのほか、お土産やインバウンド需要を意識したアイテムも開発。推し活として好きなキャラクターやアーティストのアクリルスタンドやマスコット、ぬいぐるみと一緒にディスプレイする需要も増えている立てて飾れるタイプには、他シーズンの人気立体を取り入れました。

■ 発売数

新商品全45点（うちリリース掲載は12点）

■ 発売日

2025年12月8日（月）

■ 取り扱い店舗

全国のお取り扱い専門店・量販店

および日本ホールマーク公式オンラインストア

https://hallmark.jp/

春柄レター

レターパッド：616円（税込）

レターパッド用封筒：418円（税込）

一筆箋：495円（税込）

ハガキ箋：495円（税込）

■サクラミュージック

象徴的な満開の一本桜と音符を上品にデザイン。まるで卒業式の歌が聞こえてきそうな情景を描きました。お世話になった方へのお手紙にもぴったりです。

■おぼろ桜

桜並木の下から、枝いっぱいに広がる満開の桜を見上げているような心に残る情景を描きました。淡い色合いのグラデーションがまばゆい春の光を思い起こさせます。罫線なしタイプなので縦書き横書きどちらにもお使いいただけます。

春柄グリーティングカード

■男の子にも女の子にも贈りやすい入園お祝いカード

850845 桜アニマル 440円（税込）

園児スタイルの可愛い動物たちが元気いっぱいに新生活をお祝い！ 「ごにゅうえんおめでとう」の大きな文字が目をひく、ワクワク感たっぷりの立体カードです。

■歓送迎会シーズンに活躍！ 便利な少人数向け寄せ書きカード

850852 寄せ書き桜 660円（税込）

色紙代わりに活用できる寄せ書きカードに、桜のデザインが仲間入り。色紙ほど大きくはなく、6～8名の小グループで寄せ書きをする際におすすめのサイズ感です。手軽にデコレーションができるアレンジシール付き。

■立てて飾れる人気の立体シリーズに、桜咲くお茶屋さんが登場

850869 桜の茶屋 550円（税込）

サマーカードで長年人気の機構・お店型立体が春柄カードに！ 可愛らしい看板猫がいるお茶屋さんをイメージ。大きな桜や野点傘、テーブルの上の白玉あんみつなど細かいモチーフまでこだわって描きました。

■海外ギフトにも◎な桜×富士山モチーフ

850876 ＬＧ桜と富士山 550円（税込）

日本の象徴・桜と富士山の名景が描かれた、心華やぐ春柄立体カード。桜×富士山の組み合わせは海外でも人気が高く、外国の方や海外に住むご友人への贈り物やお土産にもおすすめです。

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

株式会社日本ホールマーク 広報担当

Email：nh_pr@hallmark.com

■日本ホールマークについて

ホールマーク（Hallmark Cards, Inc.／本社：米国ミズーリ州カンザスシティ）は、世界100カ国以上で愛されるアメリカのグリーティングカードのブランドです。創業1910年、米国において100年以上の歴史を誇るホールマークは、「人々が思いやりに満ち、人とのつながりを感じながら、ときめく瞬間であふれた日々を送るお手伝いをする」という世界共通のブランドミッションを掲げ、グリーティングカードをはじめとするグリーティング関連商品をデザイン・企画開発、販売しています。

ホールマーク商品はオンラインストアでもご購入いただけます。アメリカ・ホールマーク社輸入商品も好評発売中！

［公式オンラインストア］https://hallmark.jp

［楽天市場店］https://www.rakuten.co.jp/nihon-hallmark/

［X］https://twitter.com/Hallmark_Japan

［Instagram］ https://www.instagram.com/hallmark_japan/

［Facebook］https://www.facebook.com/hallmarkjapan/

［YouTube］ https://www.youtube.com/@hallmark_japan