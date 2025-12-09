【温うどん大盛無料！】12/11（木）9時～一部店舗限定「温うどん」大盛無料キャンペーン開催！！

株式会社資さん

年末の慌ただしさや寒さが本格化してますが、そんな時こそ、「資さんうどん」でお腹いっぱいになって笑顔になって頂きたい！そんな思いを込め、この度、日頃のご愛顧に感謝し、12/11（木）～12/24（水）の2週間、「温うどん大盛無料キャンペーン」を開催します！

「資さんうどん」の「うどん」は、創業者の大西章資が、北九州の人々の口に合うようにと、茹で方に改良を重ね、表面は「なめらか」、中は「モチモチ」の食感に仕上げました。そして、その「うどん」に欠かせない「出汁」は、厳選されたサバ節、昆布、椎茸などの旨味を、抽出し、出来立てを味わって頂きたいとの想いを込めて、お店で一日に何回も仕込んでいます。こだわりの詰まった熱々の「出汁」と、満足感のある「大盛うどん」を一緒にお楽しみください！

この寒い時期に身も心も温まる「温うどん大盛無料キャンペーン」をぜひ、ご利用ください！

【対象商品】

温うどん各種（通常1玉→大盛1.5玉となります）

（あったかぶっかけうどん各種・冷たいうどん各種・ミニうどん・資さんしあわせセット・鍋うどん各種・焼うどん各種・おこさまうどん（セット含む）・そば各種・細めん各種・うどん定食各種（朝定食）・お持ち帰り商品は対象外となります）

【期間】

2025年12月11日（木）朝9時 ～ 2025年12月24日（水）店舗営業終了時間まで

※24時間営業店舗は、12/24（水）0時と同時に終了いたします。

【対象店舗】

【大盛無料キャンペーン中にお試し頂きたい食べ方のご提案】

・「かけうどん」にお好みで「天かす」や「とろろ昆布」をトッピング！

・人気No.1の「肉ごぼ天うどん」でがっつり満腹！

・「別皿トッピング」を複数注文し、ちょっとずつ「○○うどん」を楽しむ 等々

※提供する器は、店舗により異なる場合がございます。予めご容赦ください。

資さんの使命

肉ごぼ天うどん

「幸せを一杯に。」私たちは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合い続けます。そのためにも、「味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けすること」「気持ちの良い接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくること」「互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくること」を、資さんで働くすべての仲間が共通で持つ３つの約束として掲げています。多くの幸せと笑顔、活気、ぬくもりを地域に届けていく存在に、そして、「この街に資さんがあってよかった！」と思われる地域の一番店となれるよう全スタッフで目指します。

資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県の1都1府15県で93店舗展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼など豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまにご愛顧いただいております。また、天丼や鍋焼きうどん等、季節毎に展開する限定メニューが1年を通して楽しめ、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。北九州の食文化を継承したいとの想いから、開発・販売を開始した「ぼた餅」は、春・秋のお彼岸期間中は1週間で27万個、年間540万個を売り上げる人気メニュー、資さんの名物にもなっています。店内には、テーブル席、カウンター席と様々な種類の座席を用意していますので、ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、ご利用いただけます。

企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0225

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役会長： 崎田 晴義

代表取締役社長： 佐藤 崇史

事業内容 ： 飲食業（うどん店88店舗展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X】https://x.com/sukesan1976

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

【資さんうどん公式通販サイト】https://sukesanstore.com/

※本リリースは2025年12月9日時点の情報です。