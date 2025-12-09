～DREAMBEERで国産クラフトビールを楽しむ4日間～「クラフトビール総選挙2025 in 浜松」12月19日（金）～22日（月）開催！

株式会社DREAMBEER

株式会社DREAMBEER（本社：東京都渋谷区 代表取締役：萩尾 陽平）は、2025年12月19日（金）～22日（月）の4日間、浜松市ギャラリーモール ソラモ（遠鉄百貨店横／静岡県浜松市中央区）にて、ビールイベント「クラフトビール総選挙2025 in 浜松」を開催いたします。

ドリームビアでは、現在96ブルワリー・280銘柄以上のクラフトビールを取り扱っておりますが、今回のイベントではその中からピックアップした20銘柄をご提供いたします。

■「クラフトビール総選挙2025 in 浜松」開催概要

開催場所：浜松市ギャラリーモール ソラモ（遠鉄百貨店横／静岡県浜松市中央区）

静岡県浜松市中央区砂山町320-1

開催日程：2025年12月19日（金）～22日（月）

※雨天決行・荒天中止

開催時間：

・12/19 16:00～20:30（L.O. 20:00）

・土日 10:00～20:30（L.O. 20:00）

・12/22 11:00～18:00（L.O. 17:30）

入場料：無料

ビール価格：クラフトビール900円～

フード：キッチンカーによる販売（料金別途）

お支払い方法：キャッシュレス決済のみ

（クレジットカード・電子マネー・QRコード決済対応）

公式LINEをお友達追加していただくと、1商品につき100円お値引き

※開催内容は予告なく変更・中止となる場合があります。予めご了承ください。

■クラフトビール総選挙とは

「クラフトビール総選挙」は、私たちドリームビアが主催する、普通のビアフェスとは一味違うビールイベント

もっと多くの人に、クラフトビールの魅力を知ってもらいたい！そんな思いで始めた取り組みです。個性豊かなクラフトビールの美味しさはもちろん、私たちが提案する「ビールサーバーのある暮らし」を体感いただける、参加体験型のビールイベントを目指しています。今後は開催地を全国各地に拡げて参りますので、お近くで開催の際はぜひご来場ください。

飲み比べが楽しい！ビール販売コーナー

全国の96ブルワリー・280銘柄以上をお取り扱いしているDREAMBEERならではの豊富なラインナップから、北海道から沖縄まで、エリアごとに飲み比べを楽しめるように銘柄を毎回ピックアップしてご用意します。一般的な業務用のビールサーバーではなく、DREAMBEERの「ダブルタップサーバー」を並べてビール提供いたしますので、サーバーのデザインや使い勝手もご覧いただけます。

推しビールを投票して応援しよう！

どの銘柄を飲むか、どのエリアでセット商品を組むか、当日の銘柄リストを見るだけでも楽しめます。いろいろ飲み比べて、ご自分の「推しビール」が決まったら、是非、投票コーナーで応援をお願いします。

ドリームビア体験コーナー（無料試飲）

ビールの販売だけでなく、ドリームビアのビールサーバーを試していただける体験コーナーもご用意。実際にご自身でサーバーを操作してビールを注いで、試飲もできます。（もちろん無料です！）日頃の食卓に彩りをもたらす、ビールサーバーのある暮らしをぜひご体験ください。DREAMBEERにご興味をお持ちの方は、ぜひご来場ください。

詳しくはこちら：クラフトビール総選挙特設サイト https://marketing.dreambeer.jp/craftbeer_sousenkyo

＜過去の開催写真＞

■DREAMBEER（ドリームビア）とは

ドリームビアは、プロ仕様の家庭用本格ビールサーバーで、全国各地のクラフトビールを、まるで旅するように楽しめる会員制サービスです。作り手の想いと、ビールの持つ奥深い味わいや楽しみ方をお客様にお届けすることで、日本のビール文化をもっと豊かに、延いては日本の地域創生の一助となることを目指します。

■96ブルワリー280銘柄の個性豊かなラインナップ

全国のブルワリーとビールファンをつなぐプラットフォームとして、魅力あふれるブルワリーとの出会いを重ねながら、クラフトビールならではの造り手の想いや楽しみ方、そして個性あふれる多彩な味わいを全国に広げてまいります。

企業概要

会社名：株式会社DREAMBEE

代表取締役：萩尾 陽平

所在地：東京都渋谷区神宮前１-23-26

事業内容：家庭用ビールサーバーのレンタル・酒類の販売

公式サイト：https://dreambeer.jp/

X(旧Twitter)：https://x.com/DREAMBEERINC

Instagram：https://www.instagram.com/dreambeer_inc/

YouTube：https://www.youtube.com/@dreambeer2020

お問い合わせ先：https://dreambeer.jp/my_account/question

