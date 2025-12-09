直営コーヒーショップ「toho coffee shop 神戸元町」2025年12月15日（月）オープン

株式会社トーホー

株式会社トーホー（本社：神戸市東灘区、代表取締役社長：奥野邦治）は、2025年12月15日（月）に、直営のコーヒーショップ「toho coffee shop 神戸元町」を神戸市中央区元町の神戸元町商店街にオープンいたしますので、お知らせいたします。

当社グループは、外食産業向けの業務用食品卸を主力事業とする一方、戦後のコーヒー輸入解禁となった1951年以降、ホテル・レストラン・カフェといったプロのお客様向けに「toho coffee」のブランドで70年以上にわたり自社焙煎コーヒーをお届けしてきた“コーヒーメーカー”でもあります。このたびオープンする「toho coffee shop 神戸元町」では、六甲アイランドコーヒー工場（神戸市東灘区）で焙煎したコーヒー豆の中から、厳選した『フェアトレード有機コーヒー』や『スペシャルティコーヒー』を直送し、ご提供いたします。

抽出方法は、ペーパードリップのほか、ネルドリップ、サイフォンからお好みに合わせてお選びいただけるほか、エスプレッソメニューには、外食産業向けに完全受注生産で取り扱っている、当社自慢のエスプレッソ豆「aria」を使用しております。「aria」のコーヒーショップ業態でのご提供は希少です。ぜひご賞味ください。

さらに、当社プライベートブランド「EAST BEE」商品を使用したサンドなどのフードメニュー、ケーキ、アイスクリームなどのデザートメニューを取り揃え、コーヒーとともにお楽しみいただけます。

店内は木目を基調とした落ち着いたデザインで、１階・２階それぞれにテーブル席を配置し、ほっと一息つける空間をお届けいたします。

店舗イメージ(１階)店舗イメージ(２階)

※当店はトーホーグループの外食産業向け、トータルサポート機能の実践の場としても位置付けており、使用するコーヒーマシンは株式会社エフ・エム・アイ（当社連結子会社・業務用調理機器販売業）から調達し、店舗のデザイン設計・施工は株式会社トーホー・コンストラクション（当社連結子会社・総合建設請負業、不動産業）が担っています。

当社グループでは中期経営計画の中で、企業認知度の向上としてtoho coffeeを含めたブランドイメージ向上を重要なテーマとして掲げています。直営店という新たなお客様との接点を通じて、お客様の想いを知り、私たちのこだわりや価値をお伝えしていくことができる場所として位置づけ、今後もお客様に寄り添った取り組みを進めてまいります。

●店舗概要

・店名：toho coffee shop 神戸元町

・開店日：2025年12月15日（月）

・営業時間：9：00～19：00

・店休日：水曜日

・店長：上田 武士（うえだ たけし）

・所在地：〒650-0022 神戸市中央区元町通2丁目2-8 朱ビル1-2階

・TEL：078-600-9250

・座席数：34席（1階12席、2階22席）

・売場面積：13.6坪（1階5.8坪、2階7.8坪）

●当社におけるコーヒーの取り組みについて

1951年、戦後のコーヒー輸入解禁とともに、「toho coffee」のブランドとして、自社焙煎を開始。 以来、ホテル・レストラン・カフェなど外食産業を営むプロのお客様のこだわりに応える最高の味と香りを追求しています。また、2003 年からは、コーヒーの小規模生産者に最低買入価格を保証し、公正な取引によって生産者の継続的な生活の向上と自立を支援するフェアトレードの趣旨に賛同し、フェアトレード認証コーヒーの焙煎、販売を開始。 2025 年には国内上場企業としては初めて、認定NPO法人フェアトレード・ラベル・ジャパンとの間で、開発途上国の生産者支援および気候変動対策を目的に「フェアトレード認証コーヒーの戦略的パートナーシップ」を締結、 2035 年 1 月期までにフェアトレード認証コーヒーの調達量を現状の 1.5 倍（2025年１月期比）に拡大する目標を掲げ取り組んでいます。

【本件に関する報道関係者様のお問い合わせ先】

株式会社トーホー コーポレート・コミュニケーション部 広報・IRグループ

TEL：078-845-2523 FAX:078-857-1745