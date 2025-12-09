タイ・バンコクで「中部地域の発酵食文化」を発信！～タイ・バンコクに在住の方を対象にタイ・エアアジアXの往復航空券が当たるキャンペーンを実施中～

中部国際空港株式会社キャンペーンキックオフイベント参加者の集合写真（2025年11月25日（火）撮影）

中部国際空港株式会社（所在：愛知県常滑市、代表：籠橋寛典）は、中部地域の発酵食文化の認知度拡大を目的にして、2025年11月25日（火）～2026年1月5日（月）の期間にタイ・バンコクに在住の方を対象にタイ・エアアジアXの往復航空券が当たるキャンペーンを実施中です。

キャンペーン開始日・2025年11月25日（火）に、タイ・バンコク現地で、キャンペーンのキックオフイベントとして「中部地域の発酵食文化」を発信するイベントを実施いたしました。当社がタイ現地で発酵食文化のイベントを行うことは初めてとなります。

■イベント概要

目的：

タイ現地で中部地域の発酵食文化の奥深さを知っていただき、「食」をきっかけとした中部地域への関心を高め、タイからのインバウンド利用促進を図る。

日時 ： 2025 年 11 月 25 日（火） 14:00-17:00

場所 ： 日本式居酒屋「Kenshin Izakaya」

対象 ： タイのメディア・インフルエンサー

実施内容 ：

発酵食文化の紹介、中部地域の観光地紹介、西尾抹茶点て実演、タイ・エアアジアXの名古屋フライト紹介、Kenshin Izakaya店舗紹介、キャンペーン内容説明、イベント・キャンペーンの名古屋特別メニュー試食

主催 ： 中部国際空港株式会社（日本式居酒屋「Kenshin Izakaya」、タイ・エアアジアX協力）

～キャンペーンキックオフイベント 当日の様子～

発酵食文化の解説を集中して聞いている、キャンペーンキックオフイベント参加者たち

イベントの会場になったのは、タイ・バンコクのスクンビット33にある日本式居酒屋「Kenshin Izakaya」。現在、計6店舗（アソーク／スクンビット33／Groove@CentralWorld／アーリー／シーロム／MBK）を展開しているタイ・バンコクで人気の日本食料理店です。今回のキャンペーンイベントに合わせ、「Kenshin Izakaya」が西尾抹茶ビールをはじめとする名古屋特別メニュー（※）を開発、イベント当日には参加者に提供されました。

※キャンペーンイベントに提案＆提供いただいた名古屋特別メニュー： 味噌カツ、手羽先唐揚げ、味噌煮込みうどん、西尾抹茶ビール（西尾抹茶ビールはKenshin Izakayaが特別に開発したメニュー）

キャンペーンイベントに提案＆提供いただいた名古屋特別メニュー

このキックオフイベントにはタイのメディア・インフルエンサー29組54名が参加。イベントでは、中部地域の発酵食文化の解説や中部地域の観光地紹介、タイ・エアアジアXのフライト紹介なども実施されました。また、現地で昨年から人気を集めている「西尾抹茶」の抹茶点て実演や試飲も行われました。

抹茶点て実演の様子１.抹茶点て実演の様子２.抹茶点て実演の様子３.

抹茶点て実演に興味津々の参加者

また、イベント後半に行われた試食会では、中部地域の発酵食文化をより身近に感じていただくため、合名会社中定商店（所在地：愛知県知多郡武豊町、代表：中川安憲）の溜醤油や七福醸造株式会社（所在地：愛知県安城市、代表：犬塚元裕）の白醤油を使用した刺身の食べ比べを実施。さらに、佐藤醸造株式会社（所在地：愛知県あま市、代表：佐藤亮治）の宝箱のように美しく飾られた味噌玉を溶かして味わう試飲も行いました。

宝石箱のような佐藤醸造の味噌玉

参加者からは多くの感想が寄せられ、中部地域の発酵食文化への理解を深めていただきながら、楽しんでいただくことができました。

キックオフイベント参加者

（以下、感想抜粋/順不同）

「大変感動しました。イベント内で日本のチームが本格的に発酵食品や観光について紹介してくれるとは思いませんでした。また、抹茶の点て方のデモンストレーションや、おいしい料理、特別メニューもあり、会場の雰囲気もとても温かかったです。」

キックオフイベント参加者

「すべてが丁寧に準備されており、抹茶の点て方の実演も興味深く、料理もおいしかったです。このイベントでは、知識とおいしさの両方を楽しむことができました。味噌ボールがとても可愛かったです！」

キックオフイベント参加者

「名古屋の食文化、観光、そして暮らしについて理解が深まり、実際に現地を訪れてみたいという気持ちが強くなりました。今すぐにでも旅行に行きたいです。」

中部国際空港株式会社 地域ブランド共創室

テイ カーニン

今回、初めてタイで中部地域の発酵食文化を紹介するイベントを実施しました。最初は不安でしたが、参加者の皆さまに大変興味を持っていただき、ご参加いただけたので、とても嬉しく思っています。

また、今回はイベントだけで終わらせず、タイ現地で継続的に情報が発信されるようキャンペーンも併せて展開しました。このキャンペーンをきっかけに、タイの皆さまが「中部地域」に関心を持っていただき、訪れていただく機会につながれば幸いです。

今後も食文化を切り口に、名古屋をはじめ中部地域へのタイ人旅行者が増えるよう、いろんな企画を提案していきたいと考えています。

当社のキックオフイベントの担当者

今後も中部地方の企業のみなさまと協力しながら、中部地域をインバウンドに「選ばれる地域」になるための情報発信や取り組みを進めてまいります。

航空券キャンペーン概要

キャンペーンのメインポスター

期間：2025年11月25日（火）から2026年1月5日（月）まで

対象：バンコク在住の方

参加方法：

1.指定の「名古屋料理」メニューを日本式居酒屋「Kenshin Izakaya（剣心居酒屋）」全店のいずれかで注文。

2.「名古屋料理」および店舗についての写真または動画＋短いレビューを作成し、Facebook/Instagram/TikTokのいずれかに投稿（枚数・投稿数は不問）。

3. 来店したKenshin Izakaya の店舗でチェックイン。

4.ハッシュタグ#NagoyaUmami #KenshinIzakaya #タイエアアジアXで名古屋へ #NextLandingNagoyaを記載し、公開設定で投稿。

5. Facebookに投稿する場合は、キャプション内でページ「Next Landing CHUBU Nagoya」をメンション/タグ付け。

6. 参加者は、Facebookページ「Next Landing CHUBU Nagoya」またはInstagramアカウント @nextlandingnagoya をいいね/フォロー。

景品：

1等 :タイ・エアアジアX（Thai AirAsia X）提供 バンコク-名古屋 往復航空券 1組2名様分

2等：中部国際空港セントレアからの賞品 2名様

3等 : Kenshin Izakayaお食事券 50名様（お一人様につき2枚）

4等：Okucha Matchaブランド特別賞:Nishio Matcha Premium 10名様

特設ページ : www.nagoya-umami-campaign.com

■参考

１.当社は中部地域の発酵食文化を発信するためのウェブサイト（※）を多言語（日本語・英語・中国語簡体字・繁体字、韓国語、タイ語）で展開中です。

※ 発酵食文化を発信するウェブサイト：https://hakko-umami.com/jp（日本語版）

ご自身のお好みの言語を選択し、ウェブサイトをご覧いただけます。

２.当社では今年６月に香港、９月にフィリピンマニラでも「中部地域の発酵文化の認知拡大」を目的に、現地シェフやメディア関係者を対象とした、セミナーや味噌煮込みうどん作り体験、中部地域の発酵調味料を使用した試食会を実施しました。

【2025年6月：香港】

中部地域の魅力である発酵食文化を香港でPR「名古屋の味噌物語 in Hong Kong」を開催しました | 中部国際空港株式会社のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000574.000024522.html)

【2025年9月：フィリピンマニラ】

フィリピン・マニラで「中部の発酵食文化」を発信！ | 中部国際空港株式会社のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000600.000024522.html)

３.タイ・エアアジア Xについて（名古屋＝バンコク路線）

2018年10月にタイ・エアアジア X の名古屋＝バンコク線が就航しましたが、コロナ禍の影響により 2020年3月から運休となっていました。

その後、2024年夏ダイヤより約4年ぶりに同路線の運航が再開され、2025年冬ダイヤからは下記のスケジュールで週4往復の運航をいただいております。

【タイ・エアアジアX（2025年冬ダイヤ）】

〈XJ 639〉名古屋 10時30分→バンコク 15時15分

〈XJ 638〉バンコク 0時45分→名古屋 8時30分

※第1ターミナルでの運航

※最新の運航状況はWEBサイトにてご確認ください。https://www.centrair.jp/flight/index.html

中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：

1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：

代表取締役社長 籠橋寛典（かごはし ひろのり）

・主な事業内容：

1．

中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：308名 役員（常勤）含む

※2025年4月1日現在

・会社WEB：

https://www.centrair.jp/corporate/