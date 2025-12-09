ネットマーブル、待望の最新作マルチプレイ型オープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』、The Games Awards2025で最新トレーラーの公開を発表

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、開発中のマルチプレイ型オープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』（開発：Netmarble F&C Inc.）において、12月12日に開催される「The Games Awards2025」で、ゲームの最新トレーラーを公開することをお知らせいたします。

「The Games Awards」は、毎年その年を代表する最高のゲームを表彰する年次アワードショーで、ゲーム業界で最も権威あるイベントの一つとして広く認められています。規模と世界的影響力の両面で、世界トップクラスのゲーム式典5つの一角を占めています。

『七つの大罪：Origin』は、Summer Game Fest、gamescom 2025 Opening Night Live、東京ゲームショウ2025など、世界の主要ゲームイベントに出展し、韓国最大級のゲームイベントであるG-STAR 2025にも登場しました。

美しいビジュアル、没入感あふれる世界観、完成度の高いゲームプレイが高く評価されており、今回「The Games Awards2025」で公開される新トレーラーでは、本作の高品質なビジュアルと没入感あふれるゲームプレイを新たな切り口で紹介しています。

『七つの大罪：Origin』は、2025年10月にグローバルプレイヤーを対象としたクローズドβテストを実施し、回答者の95％以上が「正式リリース後もプレイしたい」と回答、85％以上がグラフィック、ストーリー、戦闘システムを高く評価する結果となり、非常に高い評価を獲得しました。

『七つの大罪：Origin』では、現在、PlayStation(R)5（コンソール独占）、Steam（PC版）、および公式ブランドサイトなど、すべてのプラットフォームでの事前登録を受け付けているほか、ウィッシュリストへの追加が可能です。

Google PlayおよびApp Storeで事前登録を実施していただくと、キャラクター「ティオレー」やガチャチケット、キャラ育成素材、回復料理などゲームプレイのスタートダッシュに役立つアイテムを正式リリース開始時に受け取ることができます。

また公式サイトでEメールで事前登録をしていただくと、強力な武器「蒼空なる突風の双剣」、武器強化素材、ゴールドなどの貴重なインゲームアイテムを受け取ることが可能です。

『七つの大罪：Origin』は、PlayStation(R)5版とSteam(R)版、そしてモバイル向けの世界同時リリースを予定しており、12言語に対応予定です。

公式サイトでは、キャラクター紹介やゲームの世界観、今後のロードマップなどの情報も確認できるほか、公式YouTubeやXでは、最新の限定映像やコンテンツを一早くご覧いただけます。また、PlayStation StoreやSteam版ページやPlayStation Store、公式ティザーサイトを通じて、最新情報を順次更新していく予定です。

◆オープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』とは◆

『七つの大罪：Origin』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を誇る鈴木央氏原作の大ヒット漫画・アニメ『七つの大罪』を原作とした作品であり、全世界で7,000万ダウンロードを記録したシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ～光と闇の交戦（ひかりとやみのグランドクロス）～』（略称：グラクロ）の後継作となる、待望のオープンワールドRPGです。

本作品は、『七つの大罪：Origin』オリジナルのマルチバースストーリーが展開され、『七つの大罪』の主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子である「トリスタン」として、ブリタニア大陸を冒険します。『七つの大罪』や『黙示録の四騎士』のキャラクターたちを収集し、戦闘スタイルを自由にカスタマイズしながら、独自の冒険をプレイヤー自身で作り上げることができます。

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

◆TVアニメ『七つの大罪』シリーズについて

鈴木央氏原作の漫画『七つの大罪』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を超える大ヒット作品です。

2014年10月にテレビアニメ化され、その後も高い人気を誇りました。

続編として、2018年にTVアニメ第2期『七つの大罪 戒めの復活』、2019年10月にTVアニメ第3期『七つの大罪 神々の逆鱗』が放送。そして、2021年1月には物語の最終章となるTVアニメ第4期『七つの大罪 憤怒の審判』が放送されました。

原作漫画は2020年に完結しましたが、続編となる『黙示録の四騎士』が2021年に連載開始。2023年にTVアニメ化され、2024年10月6日よりTVアニメ第2期が放送されました。現在好評配信中です。

