バスツアー応募数前年比800%超！岡山県新見市ふるさと市民制度を後押しするVTuberとのコラボ企画を実施

株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、岡山県新見市（以下新見市）の関係人口創出を目的としたバスツアー企画「新見市ふるさと市民にーみーとツアー」を中心とする一連の取組の企画支援を実施しました。

本企画は、VTuber（時雨ミト）とのコラボレーションにより盛り上がりを見せ、新見市ふるさと市民の増加、SNS上での新見市に対する口コミ増加といった成果を上げました。

【背景】

新見市では、市外在住者を対象に「新見市ふるさと市民」の募集を普段から行い、市外在住者の新見市への愛着を高め、継続的な関わりを促進する仕組みを作っています。

その一環として、ふるさと市民登録者に新見市を訪れてもらう機会を提供することが重要な取組のひとつとなっています。

▼新見市ふるさと市民の詳細はこちらから

https://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyosei_detail/index/8708.html

「新見市ふるさと市民にーみーとツアー」は、2024年度から実施されており、今年度が2回目となります。

今年度は「新見市ふるさと市民にーみーとツアー」のさらなる活性化を図るため、FLNがVTuberとのコラボレーションを企画。

新見市と2024年2月および8月に実施したまちスパチャプロジェクトの結果を踏まえ、FLNにて支援する運びとなりました。

新見市ふるさと市民登録者の増加を促しつつ、より多くの市外在住者が新見市との繋がりを深めることを目的としました。

【取組内容】

企画全体における、VTuberとのコラボレーション

VTuber「時雨ミト」を起用し、彼女の視点を活かした新見市内の観光地・特産品紹介を一連の企画において実施しました。VTuberの日頃の活動内容とも親和性のある内容にすることで、自然に新見市の魅力が受け入れられるように企画しました。

Youtube生配信の実施

VTuberが自身のYouTubeチャンネルで生配信を実施し、新見市のまちの魅力を発信するとともに、バスツアー企画について紹介しました。

市内の名所である満奇洞が自身のカラーにライトアップされることを発表すると、視聴者からも驚きのコメントが寄せられ盛り上がりを見せました。

その後もツアーの参加者募集期間中、日常の配信において度々VTuberが新見市について話題にあげることで、視聴者に市のことを認識させる機会を生んでいます。

▼生配信アーカイブはコチラ

https://www.youtube.com/live/36cIGquvPPc?si=cc9xdFu6E5wT_3V1

新見市ふるさと市民にーみーとツアー

新見市観光協会の主催で、新見市ふるさと市民対象の市内バスツアーを実施しました。ツアーは当選倍率2倍以上となる応募数を得て、当日も盛況のうちに終了。

バス車内モニターに映像を映しながらVTuberが訪問先の案内・バスガイドを行うなど、移動の時間も参加者からご好評いただきました。

訪問先

１.おかやまジビエみなみ

２.夢すき公園

３.牛弘（昼食）

４.満奇洞

５.MSファーム

６.観光案内所

実施日：2025年10月26日（日）

バスツアーの様子（VTuberがバスガイドを務め、観光地の説明などをリアルタイムでアナウンスしました）

満奇洞内でVTuberのイメージカラーにあわせた特別ライトアップを実施

ふるさと応援広告企画

ツアーに併せて、新見市への寄附受付によって、VTuberのポスターやVTuber等身大パネルを新見市内の「夢すき公園（親子孫水車）」に掲示。これにより地域一体となって、にーみーとツアーに向けて気運を高めました。

ツアー当日に限らず、この施策をきっかけにして繰り返し新見市への訪問者が発生しました。

広告掲出期間：2025年10月23日（木）～2025年11月23日（日）

その他、市内各所でのVTuberコラボ展示

新見市内の各所にVTuberとのコラボポスターや企画紹介パネルを掲示し、地域住民や観光客の関心を引き、プロジェクトの認知度を高めました。

SNS投稿を促進するラリー企画

ツアーでまわる訪問先の写真をSNSに投稿することで、VTuberのオリジナルポストカードがもらえるラリー企画を現在も実施しています。ツアーが終了しても新見市に対する言及が続く取組です。

募集期間：2025年10月26日（日）～2025年12月31日（水）

【成果】

- 地域への経済効果

バスツアーは前年比830％の応募数となるなど新見市の「ふるさと市民登録」が大幅に増加したほか、バスツアー参加者やSNS投稿者が新見市を訪れました。

これにより、地域経済にもプラスの影響を与え、70万円程度の経済効果が推定されています。

また、参加者の多くは地域に対して好意的な印象を持ち、「再び新見市に訪れたい」という意欲を示しました。

- 関係人口創出への貢献

参加者の多くは一過性ではなく、新見市への再訪意欲を示しており、関係人口創出施策として手応えが得られる成功事例となりました。

さらにツアーに参加できなかった人々も自主的に新見市を訪れるなど、一連の企画における情報発信により地域への継続的な関心を喚起することができました。

また、2025年11月に関東で行われたイベントの新見市出展ブースにツアー応募者が訪れる事例が生まれるなど、一度のツアーだけで終わらない関係性が作られています。

【新見市からのコメント】

VTuberからの発信を通して、これまでのPRでは行き届かなかった方へも新見市を広く知っていただき、つながりを持つことができたと感じています。

応援しているVTuberが関わっている市ということから新見市に興味を持ち、応援しようと思っていただけたことはとてもありがたく、嬉しく思いました。

また、X等のSNSで発信力のあるファンの方が実際に足を運んで気付いた新見市の魅力や情報を拡散してくださり、多くの方に市の情報を届けることができました。

ツアー参加にあたって、「新見市ふるさと市民」への登録を条件として募集を行いましたが、ツアー募集開始から終了までの間で登録者数が56名増加しました。

また、新見市公式Xのフォロワーも増加し、関係人口の創出に関して大きな効果を得られました。

これまで実施してきたまちスパチャプロジェクトでは、ふるさと納税を通して新見市を応援していただく企画を行ってきましたが、今回のツアーではふるさと納税だけではなく実際に新見市に足を運んで魅力を感じていただくことができました。

今後も今回のツアー企画のように、実際に新見市に足を運んでいただける取組を行いたいと思います。

また、引き続きSNSやリアルイベントをミックスさせた企画を取り入れ、「新見市のファン」が増加できるような取組を行いたいです。

【今後の展望】

FLNは、今後もVTuberやIPを活用した地域プロモーションを推進し、関係人口創出の成功事例を増やすべく取り組んでまいります。

また新見市ふるさと市民制度にも通じる「ふるさと住民登録制度」が今後全国で展開されると見込まれています。

FLNとしても、ふるさと住民登録制度の募集・運用において施策を模索する他自治体へのソリューション提供を視野に事業拡大を目指していきます。

FLNの関係人口創出事業

FLNは、地域と関係人口（ふるさと市民）を結ぶ“持続的なきっかけづくり”を目的に、各地の魅力を発信し、訪問・関与の機会を提供しています。

観光だけではなく、「また来たい」「応援したい」と思ってもらえる仕組みづくりを通じて、地域の担い手づくりを支援しています。

関係人口創出において当社が担う役割は極めて重要であり、地域と関係人口をつなぐ架け橋として大きな貢献ができると考え、事業の推進をしております。

＜まちスパチャプロジェクトとは＞

「まちスパチャプロジェクト」は、VTuberと共に地域の魅力を漫画や動画コンテンツなどで発信するプロジェクトです。

VTuberファンが地域に興味を持つきっかけをつくり、交流人口から関係人口へのステップアップを促進。

VTuberと地域、ファンの三者が共に楽しみながら地域を応援できる新しい形の地域活性化モデルです。

プロジェクト紹介サイト：https://home.machisupa.com/

公式サイト：https://machisupa.com/

公式X：https://twitter.com/machisupaPJ

