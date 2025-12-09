協栄情報、AWSによる中堅・中小企業向けビジネス支援に特化した技術の強みを持つパートナーとして、「AWS SMB コンピテンシー」を取得

株式会社協栄情報

株式会社協栄情報（本社：東京都中央区、代表取締役社長：武田 清、以下「協栄情報」）は、

アマゾン ウェブ サービス（AWS）より、中堅・中小企業向けビジネスを支援に特化した技術の強みを持つパートナーとして、SMB（Small and Medium Business）コンピテンシー認定を取得しました。

本認定により、協栄情報は国内4社目のSMBコンピテンシーパートナーとなり、

中小企業のクラウド活用とデジタルトランスフォーメーション（DX）推進において、

AWSから正式に認められた技術力と実績を有することが証明されました。

【AWS SMBコンピテンシーについて】

SMBコンピテンシーは、AWSにより、中堅・中小企業のビジネスや技術課題の解決において正式審査を行ってから、認定された技術力と実績を持ったパートナーを認定するものです。

協栄情報は2011年の設立以来、中小企業から大企業まで幅広い顧客のAWS導入を支援してまいりました。

特に、限られたIT予算や人材で運用する中小企業に対して、AWS ソリューションプロバイダー（SPP）の認定を活かした割引価格でのAWS提供や、

業界特有の要件に柔軟に対応する「伴走型」の技術支援が高く評価されています。

■代表取締役社長 武田 清 コメント

「この度、AWS SMBコンピテンシーを取得できましたこと、大変光栄に思います。

協栄情報は創業以来、『優れた技術と最良のサービスを提供することにより、広く国際社会に貢献します』という企業理念のもと、お客様のビジネス課題解決に真摯に向き合ってまいりました。

特に、中小企業様においては『クラウドを導入したいが何から始めればよいかわからない』『専門人材がいない』『コストが心配』といった課題を多く伺います。

私たちは、AWSソリューションプロバイダーとしてお客様にお得な割引でのAWS提供や、500以上のAWS認定資格を保有するエンジニアによる技術支援、さらには生成AI活用支援まで、中小企業様のあらゆるニーズにお応えできる体制を整えています。

今回のSMBコンピテンシー認定を励みに、より多くの中小企業様のDX推進とビジネス成長を、技術面から強力にサポートしてまいります」

■協栄情報のSMB向けサービス

今回のSMBコンピテンシー取得により、以下のサービスを通じて中小企業様を支援してまいります。

【AWS請求代行サービス】

・AWS利用料がお得な割引

・コスト最適化サービスと併用でさらなるコスト削減を実現

【AWS構築・導入支援サービス】

・初めてのAWS導入を安価・短期間で実現

・お客様の業務要件に最適な構成を提案

【生成AI導入支援サービス】

・自社製品「RagChat(https://ragchat.jp/)」による社内ナレッジ活用

・お客様の課題に応じた基盤モデル選定と安全な導入支援

【AWSマイグレーションサービス】

・オンプレミスからAWSへのスムーズな移行

・Windows環境の移行にも対応（Amazon EC2 for Windows Server デリバリーパートナー）

【AWSコスト最適化サービス】

・現在のパフォーマンスを維持しながら中長期的にコスト削減

・定期的なレビューと改善提案

【AWSトレーニング・内製化支援】

・1ヶ月・2ヶ月コースのAWS基礎研修

・お客様の技術者育成を支援

■今後の展開

協栄情報は、AWS SMBコンピテンシーパートナーとして、以下の取り組みを推進してまいります。

1. 中小企業向けAWSセミナー・勉強会の定期開催

2. 業界別ベストプラクティスの情報発信（技術ブログ「cloud5.jp」）

3. 生成AI×AWSによる中小企業向けソリューション開発

AWSは、スタートアップから大企業まで、ビジネスの規模に応じて柔軟にスケールさせることができます。協栄情報は、今後もお客様のビジネスの成長をIT技術で支援してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社協栄情報

クラウド事業部

担当 ： 黒田

TEL ： 03-6661-9858

E-mail： kuroda.r[AT]cpinfo.jp

■株式会社協栄情報について

株式会社協栄情報は、東京都中央区に本社を置き、AWS（Amazon Web Services）を中心としたクラウドサービスの導入支援、生成AI・機械学習技術の活用支援に注力しており、特に中小企業向けのAWS活用支援に強みを持ちます。

AWS アドバンスドコンサルティングパートナー、AWSソリューションプロバイダー（SPP）として、AWSの幅広いソリューションを割引価格でご提供。

329名の従業員のうち、AWS事業に関わる全エンジニアがAWS認定資格を保有し、社内全体で500以上の認定資格を保有しています。

また、ISTQB（国際ソフトウェアテスト資格認定委員会）のPlatinum Partnerとして、

ソフトウェアの品質保証においても高い評価を得ており、ISO27001（情報セキュリティ）、ISO9001（品質マネジメント）の国際規格認証も取得しています。

本社所在地: 東京都中央区新川1丁目28番24号 東京ダイヤビル４号館5階

代表者: 代表取締役社長 武田 清

設立: 2011年3月14日

資本金: 1億円

従業員数: 329名

売上高: 4,457百万円



事業内容:

・AWSクラウドコンサルティング（設計・構築・運用）

・生成AI・機械学習技術支援

・ソフトウェア開発・検証・評価

・脆弱性診断サービス

・中国進出サービス支援

主要認定・パートナーシップ:

・AWS アドバンスドコンサルティングパートナー

・AWS ソリューションプロバイダー（SPP）

・AWS 500 APN Certification Distinction

・AWS Well-Architectedパートナープログラム

・Amazon EC2 for Microsoft Windows Server デリバリーパートナー

・AWS 公共部門パートナー（PSP）

・ISTQB Platinum Partner

・ISO/IEC 27001:2013（情報セキュリティマネジメント）

・ISO9001:2015（品質マネジメントシステム）

AWS総合支援：https://www.cp-info.co.jp/service/

協栄情報の強み：https://www.cp-info.co.jp/strengths/

協栄情報ブログ：https://cloud5.jp/

取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください(https://partners.amazonaws.com/partners/0010h00001ZY87kAAD/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%8D%94%E6%A0%84%E6%83%85%E5%A0%B1)