午年だけに！「馬（ウマ）」「上手い（ウマい）」「美味い（ウマい）」の福袋を販売！『2026年開運福袋』１月２日（金）午前10時から初売り

株式会社 京急百貨店

京急グループの株式会社京急百貨店（本社：横浜市港南区，社長：金子 新司，以下 京急百貨店）は，2026年１月２日（金）10:00から『開運福袋』の販売をスタートいたします。各階店頭や催事場にて，約14,500点の福袋を販売いたします。

本年は，『午年だけに！「馬（ウマ）」「上手い（ウマい）」「美味い（ウマい）」福袋』として，３種類の企画福袋を抽選販売いたします。

「メタセコイアと馬の森」で乗馬体験＆厩舎見学，琵琶湖畔に佇むリゾートホテル「奥琵琶湖マキノグランドパークホテル」宿泊などがセットになった『馬とふれあい国宝を訪ねる２泊３日の滋賀の旅 福袋』をはじめ，ヤマハ「ミュージックアベニュー横浜みなとみらい」にて，３か月間レッスン体験が出来る，憧れの楽器に挑戦しよう『上手（ウマ）くなりたいを応援！３か月レッスン体験 福袋』，黒毛和牛・黒豚に舌鼓『美味（ウマ）い！お肉をご自宅で！【日本橋日山】 国産黒毛和牛すき焼き用，鹿児島黒豚しょうが焼き用セット福袋』をご用意いたしました。

また，京急百貨店オンラインショッピングでは，12月29日（月）午前10時から１月５日（月）午前11時まで，魚沼コシヒカリや黒毛和牛サーロインステーキ，本まぐろ中トロやボイルタラバガニが入った『ウマいお米とごちそう福袋』や，25,000円相当のグルメチケットが20,000円でご購入いただける『10階レストランスペシャルチケット』なども抽選販売いたします。

さらに，１月２日(金)から京急百貨店公式アプリでは，京急百貨店30周年記念として，先着3,000名さま限定，３～７階でご利用いただけるクーポンが獲得できる『新春ファッション200円クーポン』を実施いたします。

そして，１月２日（金）には出初め式を開催，３日（土）には寿獅子舞い，10日（土）・12（月・祝）には乗馬クラブよりポニーの「トムくん」が来場し，ふれあいイベントをそれぞれ開催いたします。

１. 年始の営業時間

年始は下記のとおり営業いたします。

2026年１月２日（金）・３日（土） 10:00から18:00（一部店舗を除く）

2026年１月４日（日）以降 10:00から20:00（通常営業）

２．抽選販売『午年だけに！「馬（ウマ）」「上手（ウマ）い」「美味（ウマ）い」福袋』

午年にちなんだ３つの企画福袋を抽選販売いたします。

応 募 期 間 2026年１月２日（金）から12日（月・祝）まで

応 募 方 法 店頭及びウェブページ（専用申し込みフォーム）にてご応募いただけます

応募用紙設置場所 京急百貨店・ウィング上大岡３階連絡通路

※ご応募はお一人さま各１回限りとさせていただきます。

※抽選結果は当選者のみのご連絡とさせていただきます。（2026年１月下旬頃予定）

（1）琵琶湖やメタセコイアの絶景を満喫！『馬とふれあい国宝を訪ねる２泊３日の滋賀の旅 福袋』

当選人数 １組（２名）さま

販売価格 １組30,000円（税込）

【内容】

１.四季折々の風景美が人気のメタセコイア並木のすぐ近く「メタセコイアと馬の森」にて乗馬体験＆厩舎見学，「うまショップ」にて使用できるクーポン（ペアで2,000円相当）

２.「なみき食堂ツバメ」の季節の郷土料理を詰め込んだ名物「近江の恵み びわ膳」お食事券（ペア）

３.幻想的なレイクビューを堪能できる琵琶湖畔に佇むリゾートホテル「奥琵琶湖マキノグランドパークホテル」（２泊，朝夕食付）

４.国宝「宝厳寺 唐門」などの文化財もあるパワースポット，日本遺産「竹生島」クルーズ乗船料（ペア）

５.うなぎ蒲焼が自慢の「近江今津 西友本店」お食事券（ペア）

６.元騎手が手掛けるオーダーメイド革工房「Ｂｕｌｌ’ｚ-Ｆ（ブルズエフ）」の「馬九いく（うまくいく）キーリング」（ペア）

７.新幹線「新横浜～京都間」往復乗車券（往復乗車券以外の交通費はお客様負担となります。）

※写真はイメージです。

（2）憧れの楽器に挑戦しよう『上手（ウマ）くなりたいを応援！３か月レッスン体験 福袋』

当選人数 ２名さま

販売価格 10,000円（税込）

【内容】

１.ヤマハ「ミュージックアベニュー横浜みなとみらい」にて下記対象楽器のうち１つを選び，月３回 コース・３か月間のレッスン体験（楽器レンタル可，教材費込み）

※体験可能楽器：クラシックギター・エレキベース・ウクレレ・バイオリン・ピアノ

※レッスン形態：個人レッスン（1回30分）

（3）黒毛和牛・黒豚に舌鼓『美味（ウマ）い！お肉をご自宅で！【日本橋日山】国産黒毛和牛すき焼き用，鹿児島黒豚生姜焼き用セット 福袋』

当選人数 10名さま

販売価格 5,000円（税込）

【内容】

１.【日本橋日山】国産黒毛和牛すき焼き用肉（約800g＝８枚程度），鹿児島黒豚しょうが焼き用肉（約500g＝15枚程度）

※お渡しは京急百貨店地下１階【日本橋日山】店頭でのお渡し

※お渡し日は当選案内にてご連絡

（2026年２月７日（土）または２月８日（日））

３.京急百貨店オンラインショッピング抽選福袋

※写真はイメージです。

応募期間 2025年12月29日（月）10:00から2026年１月５日（月）11：00

応募方法 京急百貨店オンラインショッピング特設ページ

URL https://kichijitsuya.jp/

※抽選結果は当選者のみメールでご連絡とさせていただきます。（2026年１月上旬頃予定）

※お一人さま各１回限りの応募とさせていただきます。

（1）ウマいお米とごちそう福袋

当選人数 70名さま

販売価格 19,000円（税込）

【内容】

１.【米蔵たなかや】魚沼コシヒカリ（白米２kg）

２.【米蔵たなかや】北海道ゆめぴりか（白米２kg）

３.【米蔵たなかや】山形つや姫（白米２kg）

４.【日本橋日山】黒毛和牛ももすき焼きセット（冷凍，500g，日山わりした）

５.【肉の匠いとう】黒毛和牛サーロインステーキ（冷凍，200g×２）

６.【築地 中島水産】本まぐろ赤身，中トロサク（冷凍,各×1）

７.【築地 中島水産】ボイルタラバガニ（冷凍，約400g）

※商品は店頭でのお渡しのみとなります

※写真はイメージです。

（2）10階レストランスペシャルチケット

当選人数 200名さま

販売価格 20,000円

【内 容】

10階レストランにて使用できる1,000円券が25枚セットになった25,000円相当のチケットです。

※発送は１月下旬を予定しております。

※有効期限は，2026年６月30日（火）までです。

４．京急百貨店 開店30周年記念 京急百貨店公式アプリ『新春ファッション200円クーポン』開催！

３～７階でご利用いただける「ファッション200円クーポン」が登場！

会 期 2026年１月２日（金）より

人 数 先着3,000名さま限定

５．新春イベント開催

（1）出初め式

実 施 日 2026年１月２日（金）９:30から

実施場所 １階鎌倉街道沿い広場

演 技 「横浜鳶工事協同組合大岡支部」の皆さま

（2）寿獅子舞い

実施日 2026年１月３日（土）

10:30，12:30，14:00

実施場所 京急百貨店・ウィング上大岡館内

演 技 「横浜市無形文化財認定寺前囃子保存会」の皆さま

※写真はイメージです。（3）ポニーふれあいイベント

実施日 2026年１月10日（土）・12日（月・祝）

各日10:00～15:00

実施場所 １階京急線上大岡駅改札口前特設会場

乗馬クラブクレイン神奈川から可愛いポニー「トムくん」が来場！

触れ合ったり一緒にお写真をお撮りいただけます。

※当日の衣装は異なる場合がございます。

６．お客さまのお問合わせ先

※写真はイメージです。

京急百貨店 TEL. 0570-045-848（ナビダイヤル）【受付時間 営業時間内】