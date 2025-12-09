フルデジタルCO2／MAG溶接機「YD-350NR1」を発売

パナソニックグループ

パナソニック コネクト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO：樋口 泰行、以下、パナソニック コネクト）は、アークの追従性向上による高い溶接性能と、初心者でも簡単に操作でき、新素材・新工法へ対応しやすいサステナブルな、フルデジタルCO2／MAG溶接機「YD-350NR1」を2025年12月12日より発売します。

■新製品開発の背景

自動車・造船・鉄骨・建機・車両などモノづくりの現場で必要な「溶接」は、昨今テクノロジーの急激な発展に伴い進化するモノづくりに合わせて、溶接工法も変化しています。従来とは異なる素材・工法で生産する機会も増加し、常に新しい溶接技術が求められています。さらに、製品の信頼性確保や生産ロスを削減するため、高品質な溶接と生産効率の両立が必要になっています。同時に、溶接技能者は少子高齢化で減少、いわゆる“3K”のイメージ等で新たな担い手も不足しており、溶接技術で重要な要素である勘・コツ・経験の習得・継承が課題です。そして、モノづくりの現場ではカーボンニュートラル等に向けた迅速な開発・製造が競争力の源泉となっており、サステナブルなモノづくりへの対応が必要不可欠となっています。

パナソニック コネクトは、1957年の溶接事業展開以来68年間にわたって、日本初（※1）のフルデジタル溶接機を発売するなど、業界をリードしてきました。モノづくりの課題を解決するため、フルデジタル溶接機の高精度波形制御技術をさらに進化させるとともに、使いやすさにこだわり、そしてサステナブルな新世代型溶接機を開発しました。

＜新製品 フルデジタルCO2／MAG溶接機「YD-350NR1」の特長＞

1.「高品質溶接」

アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。

スパッタ発生量最大81％（※2）低減で品質低下を防止。

2.「簡単操作」

ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン＋3.5インチカラー液晶ディスプレイ。

3.「サステナブル」

最先端の制御技術でCO2排出量最大22％（※3）削減。USBで機能拡張も容易に。

メンテナンスしやすい設計と『iWNB』（※4）で稼働状況や溶接情報を一元管理。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6528_1_558e7bdd8c5034a9d607e9a1794fce1e.jpg?v=202512090956 ]

※1 2025年12月時点、パナソニック コネクト調べ。

※2 低スパッタオプション搭載時。現行サイリスタ機 YD-350KR2との比較。スパッタ発生量は除去作業を要する大粒スパッタ（0.5 mm以上）で計測。スパッタ低減量は使用環境・条件により異なる場合があります。

※3 現行サイリスタ機 YD-350KR2との比較。算出条件：稼働日数260日、溶接4時間/日、待機4時間/日、パナソニック コネクトの測定方法に基づく。電力削減率は使用環境・条件により異なる場合があります。

※4 Integrated Welding Network Boxの略。

