【大宮会場参加あり】失敗しない採用の『方程式』を公開！データで学ぶ物流・運送会社の採用成功術

株式会社テクノスマイルお申し込みはこちら :https://forms.cloud.microsoft/r/XD28TFkNkw?=prtimes

株式会社テクノスマイルは、埼玉県大宮市にてセミナーを開催いたします。

運送業界では人手不足が続き、トラックドライバーの需要は年々高まっています。

そのため求職者側は、より魅力的な会社を選ぶ事ができ、企業側は採用活動がなかなかうまくいかない状況です。

原因は「媒体が悪い」だけではありません。

多くの会社が採用の本質を見誤り、間違った活動を続け、結果的にあきらめてしまっているケースも多く見られます。

求人を出しただけで満足してしまったり、応募があった直後の対応や、面接、内定後のフォローができていなかったり、自社の知名度を理由にしてしまったり・・・。



本セミナーでは、やってしまいがちな失敗する採用活動のNG行動を探り、採用のステップごとの正しい取り組み「採用の方程式」を具体的にお伝えします。



■学べるポイント

真因を探る

改善ポイントを特定する

活動を常に見直し精度を高める

■こんな方におすすめ

応募がない・・・

面接につながらない・・・

面接後に辞退されてしまう・・・

給与アップ以外の打ち手が見つからない・・・

採用活動まで手がまわらない・・・



■参加メリット

自社にあった採用方法を見出すヒントを持ち帰ることができる

意識していなかったNG行動を認識できる

採用数が増えた事例から採用の方程式を理解できる

採用は未来への投資です。

人が集まり、定着し、事業の業績が更に安定する未来を描きましょう！



採用の悩みを、成長の力に変える準備はできています。



この機会に是非ご参加をお待ちしています。

⇒ お申込はこちらからお願いいたします。

https://forms.cloud.microsoft/r/XD28TFkNkw?=prtimes

【開催概要】

セミナー名：失敗しない採用の『方程式』を公開！データで学ぶ物流・運送会社の採用成功術

日時：2025年12月22日（月）15:00～18:00

会場：〒330-0846 TIME SHARING大宮逸見ビル 埼玉県さいたま市大宮区 大門町3-88 逸見ビル2階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一部 失敗しない採用の『方程式』を公開！データで学ぶ物流・運送会社の採用成功術

登壇者：株式会社ロジリーク 代表取締役 森島 健太 氏

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第二部 いよいよ本格化！外国人ドライバーの採用

登壇者：株式会社テクノスマイル 事業企画部 池田 幸治 氏

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

＜ タイムテーブル ＞ ※当日までに変更になる可能性があります、ご了承ください。

14:30～14:55 受付

15:00～16:30 「失敗しない採用の『方程式』を公開！データで学ぶ物流・運送会社の採用成功術」

16:30～16:40 質疑応答、休憩

16:40～17:20 「いよいよ本格化！外国人ドライバーの採用」

17:20～17:30 質疑応答

17:30～18:00 名刺交換／簡易懇親会

参加費：1,000円（オンライン参加の方は無料）

主催：株式会社テクノスマイル

申込方法：お申込はこちらからお願いいたします。

https://forms.cloud.microsoft/r/XD28TFkNkw?=prtimes

問い合わせ先

株式会社テクノスマイル事業企画部（担当：池田）

TEL：092-433-5822