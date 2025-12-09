【大宮会場参加あり】失敗しない採用の『方程式』を公開！データで学ぶ物流・運送会社の採用成功術

株式会社テクノスマイル


株式会社テクノスマイルは、埼玉県大宮市にてセミナーを開催いたします。



運送業界では人手不足が続き、トラックドライバーの需要は年々高まっています。


そのため求職者側は、より魅力的な会社を選ぶ事ができ、企業側は採用活動がなかなかうまくいかない状況です。
原因は「媒体が悪い」だけではありません。


多くの会社が採用の本質を見誤り、間違った活動を続け、結果的にあきらめてしまっているケースも多く見られます。
求人を出しただけで満足してしまったり、応募があった直後の対応や、面接、内定後のフォローができていなかったり、自社の知名度を理由にしてしまったり・・・。

本セミナーでは、やってしまいがちな失敗する採用活動のNG行動を探り、採用のステップごとの正しい取り組み「採用の方程式」を具体的にお伝えします。

■学べるポイント
真因を探る
改善ポイントを特定する
活動を常に見直し精度を高める



■こんな方におすすめ
応募がない・・・
面接につながらない・・・
面接後に辞退されてしまう・・・
給与アップ以外の打ち手が見つからない・・・
採用活動まで手がまわらない・・・

■参加メリット
自社にあった採用方法を見出すヒントを持ち帰ることができる
意識していなかったNG行動を認識できる
採用数が増えた事例から採用の方程式を理解できる



採用は未来への投資です。
人が集まり、定着し、事業の業績が更に安定する未来を描きましょう！



採用の悩みを、成長の力に変える準備はできています。

この機会に是非ご参加をお待ちしています。



【開催概要】

セミナー名：失敗しない採用の『方程式』を公開！データで学ぶ物流・運送会社の採用成功術
日時：2025年12月22日（月）15:00～18:00
会場：〒330-0846 TIME SHARING大宮逸見ビル 埼玉県さいたま市大宮区 大門町3-88 逸見ビル2階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一部　失敗しない採用の『方程式』を公開！データで学ぶ物流・運送会社の採用成功術
登壇者：株式会社ロジリーク　代表取締役　森島　健太　氏
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第二部　いよいよ本格化！外国人ドライバーの採用
登壇者：株式会社テクノスマイル　事業企画部　池田 幸治　氏
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


＜ タイムテーブル ＞ ※当日までに変更になる可能性があります、ご了承ください。
14:30～14:55 受付
15:00～16:30 「失敗しない採用の『方程式』を公開！データで学ぶ物流・運送会社の採用成功術」
16:30～16:40 質疑応答、休憩
16:40～17:20 「いよいよ本格化！外国人ドライバーの採用」
17:20～17:30 質疑応答
17:30～18:00 名刺交換／簡易懇親会



参加費：1,000円（オンライン参加の方は無料）



主催：株式会社テクノスマイル



申込方法：お申込はこちらからお願いいたします。
https://forms.cloud.microsoft/r/XD28TFkNkw?=prtimes


問い合わせ先

株式会社テクノスマイル事業企画部（担当：池田）
TEL：092-433-5822