【大宮会場参加あり】失敗しない採用の『方程式』を公開！データで学ぶ物流・運送会社の採用成功術
https://forms.cloud.microsoft/r/XD28TFkNkw?=prtimes
株式会社テクノスマイルは、埼玉県大宮市にてセミナーを開催いたします。
運送業界では人手不足が続き、トラックドライバーの需要は年々高まっています。
そのため求職者側は、より魅力的な会社を選ぶ事ができ、企業側は採用活動がなかなかうまくいかない状況です。
原因は「媒体が悪い」だけではありません。
多くの会社が採用の本質を見誤り、間違った活動を続け、結果的にあきらめてしまっているケースも多く見られます。
求人を出しただけで満足してしまったり、応募があった直後の対応や、面接、内定後のフォローができていなかったり、自社の知名度を理由にしてしまったり・・・。
本セミナーでは、やってしまいがちな失敗する採用活動のNG行動を探り、採用のステップごとの正しい取り組み「採用の方程式」を具体的にお伝えします。
■学べるポイント
真因を探る
改善ポイントを特定する
活動を常に見直し精度を高める
■こんな方におすすめ
応募がない・・・
面接につながらない・・・
面接後に辞退されてしまう・・・
給与アップ以外の打ち手が見つからない・・・
採用活動まで手がまわらない・・・
■参加メリット
自社にあった採用方法を見出すヒントを持ち帰ることができる
意識していなかったNG行動を認識できる
採用数が増えた事例から採用の方程式を理解できる
採用は未来への投資です。
人が集まり、定着し、事業の業績が更に安定する未来を描きましょう！
採用の悩みを、成長の力に変える準備はできています。
この機会に是非ご参加をお待ちしています。
https://forms.cloud.microsoft/r/XD28TFkNkw?=prtimes
【開催概要】
セミナー名：失敗しない採用の『方程式』を公開！データで学ぶ物流・運送会社の採用成功術
日時：2025年12月22日（月）15:00～18:00
会場：〒330-0846 TIME SHARING大宮逸見ビル 埼玉県さいたま市大宮区 大門町3-88 逸見ビル2階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一部 失敗しない採用の『方程式』を公開！データで学ぶ物流・運送会社の採用成功術
登壇者：株式会社ロジリーク 代表取締役 森島 健太 氏
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第二部 いよいよ本格化！外国人ドライバーの採用
登壇者：株式会社テクノスマイル 事業企画部 池田 幸治 氏
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
＜ タイムテーブル ＞ ※当日までに変更になる可能性があります、ご了承ください。
14:30～14:55 受付
15:00～16:30 「失敗しない採用の『方程式』を公開！データで学ぶ物流・運送会社の採用成功術」
16:30～16:40 質疑応答、休憩
16:40～17:20 「いよいよ本格化！外国人ドライバーの採用」
17:20～17:30 質疑応答
17:30～18:00 名刺交換／簡易懇親会
参加費：1,000円（オンライン参加の方は無料）
主催：株式会社テクノスマイル
https://forms.cloud.microsoft/r/XD28TFkNkw?=prtimes
問い合わせ先
株式会社テクノスマイル事業企画部（担当：池田）
TEL：092-433-5822