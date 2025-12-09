こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京薬科大学】東京都「大学発スタートアップ創出支援事業」に東京薬科大学の事業が採択
東京薬科大学（東京都八王子市／学長：三巻祥浩）は、東京都の公募事業「大学発スタートアップ創出支援事業」における「学内体制構築支援」に採択されました。
【ポイント】
■ 東京都「大学発スタートアップ創出支援事業（学内体制構築支援）」に採択
■ 医療・健康・環境など多様な分野でのスタートアップ創出支援体制を新たに構築
■ 人と地球の健康価値を創造する大学発スタートアップ共創モデルの確立を目指す
【 本事業概要 】
東京都は、「未来を切り拓く10×10×10のイノベーションビジョン」を掲げ、グローバルに活躍するスタートアップの創出や、スタートアップの裾野拡大を目指し、知の拠点である大学が集積する東京の強みを活かして、
研究シーズやアイデア等の事業化をサポートする「大学発スタートアップ創出支援事業」を展開しています。
大学発スタートアップ創出に関する専門的知見を持つコーディネーターが、東京都と連携し、各大学の実情に応じた支援を実施します。
令和7年度では、本事業に9校採択されました。
【 本事業における東京薬科大学の取り組み 】
東京薬科大学では、コーディネーターの支援のもと、学内のビジョン・戦略の明確化や組織体制の整備を進め、
スタートアップ創出に取り組める体制づくりを推進しています。
これにより、医療・健康・環境など多様な研究領域の成果を社会に還元する挑戦を後押しし、
継続的にイノベーションが生まれる環境の構築を目指します。
具体的には、スタートアップ支援組織および起業相談・伴走支援窓口の新設を中心に、知財・産学連携・財務などの
関連部局が連携する統合的な支援体制を整備します。
さらに、事業化プロセスの指針となるガイドラインの策定や、外部専門家・他大学ネットワークの活用により、
シーズの発掘から評価、マッチング、事業化までのプロセスを一貫して支援し、研究成果の社会実装を加速していきます。
（参考：東京都大学発スタートアップ創出支援事業）
https://www.startupandglobalfinancialcity.metro.tokyo.lg.jp/startup/initiatives/university-startup-support
---
【本事業に関するお問い合わせ先】
東京薬科大学 教学IR研究推進課
TEL：042-676-5349
E-mail：sangaku-ml[at]toyaku.ac.jp ※[at]を@に置換してください
【取材に関するお問い合わせ】
東京薬科大学 入試・広報センター
TEL：042-676-4921
E-mail：kouhouka[at]toyaku.ac.jp ※[at]を@に置換してください
▼本件に関する問い合わせ先
入試・広報センター
住所：東京都八王子市堀之内1432-1
TEL：042-676-4921
FAX：042-676-8961
メール：kouhouka@toyaku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【ポイント】
■ 東京都「大学発スタートアップ創出支援事業（学内体制構築支援）」に採択
■ 医療・健康・環境など多様な分野でのスタートアップ創出支援体制を新たに構築
■ 人と地球の健康価値を創造する大学発スタートアップ共創モデルの確立を目指す
東京都は、「未来を切り拓く10×10×10のイノベーションビジョン」を掲げ、グローバルに活躍するスタートアップの創出や、スタートアップの裾野拡大を目指し、知の拠点である大学が集積する東京の強みを活かして、
研究シーズやアイデア等の事業化をサポートする「大学発スタートアップ創出支援事業」を展開しています。
大学発スタートアップ創出に関する専門的知見を持つコーディネーターが、東京都と連携し、各大学の実情に応じた支援を実施します。
令和7年度では、本事業に9校採択されました。
【 本事業における東京薬科大学の取り組み 】
東京薬科大学では、コーディネーターの支援のもと、学内のビジョン・戦略の明確化や組織体制の整備を進め、
スタートアップ創出に取り組める体制づくりを推進しています。
これにより、医療・健康・環境など多様な研究領域の成果を社会に還元する挑戦を後押しし、
継続的にイノベーションが生まれる環境の構築を目指します。
具体的には、スタートアップ支援組織および起業相談・伴走支援窓口の新設を中心に、知財・産学連携・財務などの
関連部局が連携する統合的な支援体制を整備します。
さらに、事業化プロセスの指針となるガイドラインの策定や、外部専門家・他大学ネットワークの活用により、
シーズの発掘から評価、マッチング、事業化までのプロセスを一貫して支援し、研究成果の社会実装を加速していきます。
（参考：東京都大学発スタートアップ創出支援事業）
https://www.startupandglobalfinancialcity.metro.tokyo.lg.jp/startup/initiatives/university-startup-support
---
【本事業に関するお問い合わせ先】
東京薬科大学 教学IR研究推進課
TEL：042-676-5349
E-mail：sangaku-ml[at]toyaku.ac.jp ※[at]を@に置換してください
【取材に関するお問い合わせ】
東京薬科大学 入試・広報センター
TEL：042-676-4921
E-mail：kouhouka[at]toyaku.ac.jp ※[at]を@に置換してください
▼本件に関する問い合わせ先
入試・広報センター
住所：東京都八王子市堀之内1432-1
TEL：042-676-4921
FAX：042-676-8961
メール：kouhouka@toyaku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/