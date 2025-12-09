こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
乃村工藝社が空間づくりに携わったプロジェクトが「日本空間デザイン賞2025」にて「KUKAN OF THE YEAR」ほか多数受賞
大阪・関西万博 「EARTH MART」 撮影：ナカサアンドパートナーズ 河野政人
このたび「日本空間デザイン賞2025」（主催：一般社団法人日本商環境デザイン協会、一般社団法人日本空間デザイン協会）において、乃村工藝社が空間づくりを担当させていただいた1作品が「KUKAN OF THE YEAR」「日本経済新聞社賞」と「金賞」、3作品が「銀賞」、3作品が「銅賞」のほか、入賞（Shortlist）・入選（Longlist）などに多数選出されました。
日本空間デザイン賞は、空間デザインの価値を未来へつなぐために設立された日本最大級のデザインアワードです。社会の多面的な問題をデザインのちからによって解決に導き、希望あふれる未来を切り拓くことを使命としています。
【KUKAN OF THE YEAR】
【日本経済新聞社賞】
【金賞】
01.エキシビション・イベント空間
・大阪・関西万博 「EARTH MART」
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-signature-pavilion-earth-mart/
クライアント：公益社団法人2025年日本国際博覧会協会様
【銀賞】
01.エキシビジョン・イベント空間
・大阪関西万博 null²
クライアント：一般社団法人計算機と自然様
02.企業プロモーション空間
・Shiseido Beauty Diagnosis Lab
クライアント：資生堂クリエイティブ株式会社様
08.サービス・ホスピタリティー空間
・THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/the-osaka-station-hotel-autograph-collection/
クライアント：株式会社ジェイアール西日本ホテル開発様
【銅賞】
01.エキシビション・イベント空間
・大阪・関西万博 日本政府館
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-japan-pavilion/
クライアント：経済産業省様
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会様
02.企業プロモーション空間
・根元 八幡屋礒五郎「CEVEN LAB」−カスタムブレンドキッチン−
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/yawataya-isogoro-ceven-lab/
クライアント：株式会社八幡屋礒五郎様
09.文化交流空間
・両さんを追いかけろ！亀有の街ごと楽しむ【こち亀記念館】
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/kochikame-kinenkan/
クライアント：葛飾区様
【Shortlist】
01.エキシビション・イベント空間
・大阪・関西万博 ウーマンズパビリオン in collaboration with Cartier
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-womens-pavilion-in-collaboration-with-cartier/
クライアント：リシュモンジャパン合同会社様
・パナソニックグループパビリオン「ノモの国」
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-panasonic-group-pavilion-the-land-of-nomo/
クライアント：パナソニック ホールディングス株式会社様
02.企業プロモーション空間
・YKK AP 30ビル フィロソフィーホールENZA
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/ykk-ap30-building-philosophyhall-enza/
クライアント：YKK AP株式会社様
04.エンターテインメント空間
・GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION
クライアント：株式会社バンダイナムコホールディングス様
06.食空間
・% Arabica Egypt Cairo Roastery
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/arabica-egypt-cairo-roastery/
クライアント：Arabica International Limited様
・ESPRIT C. KEI GINZA ST LOUIS BAR by KEI
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/esprit-c-kei-ginza/
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/st-louis-bar-by-kei/
クライアント：株式会社虎玄様
・日本料理 加賀屋 KITTE大阪店
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/japanese-restaurant-kagaya-kitte-osaka/
クライアント：株式会社加賀屋様
09.文化交流空間
・あいち創業館
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/aichi-founders-museum/
クライアント：愛知県様
10.公共施設・コミュニティー空間
・鎮守の杜と共存する癒しの場
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/takekoma-no-mori-project/
クライアント：宗教法人 竹駒神社様
・震災の記憶を未来へ繋ぐ「神戸港震災メモリアルパーク」
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/port-of-kobe-earthquake-memorial-park-renewal/
クライアント：神戸市様
12.住・生活空間
・リアス海岸の住宅
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/rias-coast-house/
【Longlist】
01.エキシビション・イベント空間
・2025年日本国際博覧会カタールパビリオン
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-qatar-pavilion/
クライアント：カタール国商工業省様
・2025年日本国際博覧会マレーシアパビリオン
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-malaysia-pavilion/
クライアント：マレーシア投資貿易産業省様
・大阪・関西万博 iPS Cells for the Future
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-osaka-healthcare-pavilion-nest-for-reborn-ips-cells-for-the-future/
クライアント：大阪府・大阪市万博推進局様
・大阪ヘルスケアパビリオン
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-osaka-healthcare-pavilion/
クライアント：2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会様
公益社団法人2025年日本国際博覧会大阪パビリオン様
・「フューチャーライフ万博・未来の都市」パビリオン クボタプレイス
クライアント：株式会社クボタ様
05.ショップ空間
・ローソン大阪・関西万博店
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-lawson-expo2025-lawson-cafe-expo2025/
クライアント：株式会社ローソン様
06.食空間
・高原レストラン「水空SUIKUU」
クライアント：ダイキン工業株式会社様
07.複合商業施設空間
・グラングリーン大阪
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/grand-green-osaka-south-building/
クライアント：グラングリーン大阪開発事業者様
08.サービス・ホスピタリティー空間
・リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/rihga-royal-hotel-osaka-vignette-collection/
クライアント：ベントール・グリーンオーク株式会社様
09.文化交流空間
・千葉市動物公園 ー生命の森 熱帯雨林 Wonder of Rainforestー
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/chiba-zoological-park-zoological-science-museum/
クライアント：千葉市様
・宝塚大劇場ショップ&レストランゾーン リニューアル
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/takarazuka-grand-theater-shop-and-restaurant-zone-renewal/
クライアント：阪急電鉄株式会社様
・ウサギと共生する心を育む、アマミノクロウサギミュージアム Quru Guru
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/amami-rabbit-museum-quru-guru/
クライアント：大和村様
10.公共施設・コミュニティー空間
・ながのこども館 ながノビ！ Creation and Education Park
クライアント：株式会社守谷商会様
・銀座・新潟情報館 THE NIIGATA
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/the-niigata/
クライアント公益財団法人にいがた産業創造機構様
・KIX Lounge Kansai（関西国際空港の国際線ラウンジ）
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/kansai-international-airport-kix-lounge-kansai/
クライアント：関西エアポート株式会社様
【ヤングタレント賞】
01.エキシビション・イベント空間
・2025年日本国際博覧会カタールパビリオン
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-qatar-pavilion/
クライアント：カタール国商工業省様
・2025年日本国際博覧会マレーシアパビリオン
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-malaysia-pavilion/
クライアント：マレーシア投資貿易産業省様
・「フューチャーライフ万博・未来の都市」パビリオン クボタプレイス
クライアント：株式会社クボタ様
02.企業プロモーション空間
・根元 八幡屋礒五郎「CEVEN LAB」−カスタムブレンドキッチン−
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/yawataya-isogoro-ceven-lab/
クライアント：株式会社八幡屋礒五郎様
05.ショップ空間
・ローソン大阪・関西万博店
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/expo2025-osaka-kansai-japan-lawson-expo2025-lawson-cafe-expo2025/
クライアント：株式会社ローソン様
06.食空間
・日本料理 加賀屋 KITTE大阪店
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/japanese-restaurant-kagaya-kitte-osaka/
クライアント：株式会社加賀屋様
07.複合商業施設空間
・グラングリーン大阪
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/grand-green-osaka-south-building/
クライアント：グラングリーン大阪開発事業者様
09.文化交流空間
・両さんを追いかけろ！亀有の街ごと楽しむ【こち亀記念館】
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/kochikame-kinenkan/
クライアント：葛飾区様
・千葉市動物公園 ー生命の森 熱帯雨林 Wonder of Rainforestー
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/chiba-zoological-park-zoological-science-museum/
クライアント：千葉市様
10.公共施設・コミュニティー空間
・震災の記憶を未来へ繋ぐ「神戸港震災メモリアルパーク」
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/port-of-kobe-earthquake-memorial-park-renewal/
クライアント：神戸市様
本件に関するお問合わせ先
株式会社乃村工藝社 ブランドコミュニケーション室 prs@nomura-g.jp
