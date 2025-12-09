安全な移動を基盤とした「街と人と乗り物の共生」を目指し「Shibuya Safe Ride Project」を発足

株式会社Luup

一般社団法人渋谷未来デザイン（所在地：東京都渋谷区、以下「渋谷未来デザイン」）と渋谷区のS-SAP（シブヤ・ソーシャル・アクション・パートナー）協定締結企業である株式会社Luupは、渋谷区が掲げる「安全・安心で成熟した国際都市」の実現に向け、「Shibuya Safe Ride Project」を2025年12月9日（火）に発足しました。

本プロジェクトは、Luupと渋谷未来デザインが共同主幹事として立ち上げた独自の取り組みであり、第一弾施策として、渋谷区および一般財団法人渋谷区観光協会が後援する「渋谷グッドマナープロジェクト」と連携して推進します。また、東急株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社ファミリーマートが、賛同企業として参画します。多様な主体とともに街の安全・快適な移動環境を整え、「街と人と乗り物の共生」を共創することを目指します。

背景

渋谷区は、鉄道などの公共交通機関が充実している一方で、坂道や高低差の多さ、駅周辺への人流集中、駅から離れた生活圏での“ラストワンマイル”の移動手段不足などの移動課題を抱えています。これらの課題は、区民の生活利便性だけでなく、来街者の回遊性、観光、防災、夜間の安全対策といった幅広い分野に影響を及ぼしています。

こうした状況を踏まえ、安全で誰もが移動しやすい都市環境を整えることは、渋谷の未来に向けた重要なテーマとなっています。これを実現するためには、官民連携の取り組みが欠かせません。安全な移動手段を提供することで交通課題を解決し、“街と人と乗り物の共生”を目指す新しい都市プロジェクトとして始動します。

「Shibuya Safe Ride Project」概要

渋谷区をモデル都市として、中長期的に2つの軸で取り組みを進めてまいります。

1. 安全な交通環境を整備するための施策

2. 安全な移動手段を提供することで交通課題を解決し「街と人と乗り物の共生」を目指す施策

交通安全・移動支援・地域共生といった複数領域を横断し、官民連携で「安心して移動できる街」をつくることを目的としています。Luup のモビリティ技術やデータ、渋谷未来デザインが担う地域連携の知見を組み合わせることで、渋谷区における移動の安全性と利便性を高め、効果検証を行うことで将来的な施策の高度化に繋げます。中長期的には他自治体への展開も視野に、渋谷発の新しい“移動文化”と“モビリティ共生モデル”の創出を目指します。

直近で実施予定の主な取り組み

「Shibuya Safe Ride Project」の第一弾となる取り組みは、まずは年末年始に向けて、安全な交通環境の整備を目的とした安全・飲酒運転撲滅の対策、啓発を行います。

1. 飲酒運転対策

・LUUPポート上でのアルコール検査

渋谷区内の複数ポートにて、乗車前のアルコール検査を実施します。アルコールが検出された場合、利用者はライドを開始できない仕組みを検証します。モビリティシェア事業者において、利用前にアルコール検査を行う取り組みはLuupが世界初（※）となります。

実施期間：12月中

※ 2025年12月9日時点。カーシェアおよびシェアサイクル等のモビリティシェア事業者における、一般利用者を対象としたサービスでの、利用前のアルコール検知の取り組みに関して（Luup調べ）

2. 安全・飲酒運転撲滅啓発

・LUUPアプリ内での反応テスト

渋谷の繁華街エリアでライドを開始されるユーザーを対象に「反応テスト」を開始します。

本施策は飲酒運転の防止を目的としており、テスト結果を通じてご自身の状態を確認いただくために提供するものです。なお、テスト結果に関わらず、ライド開始前に飲酒していないことを誓約いただく必要があります。

※反応テストの再受験回数が規定回数に達した場合、一定時間を超えるまではLUUPをご利用いただけなくなります。

実施期間：12月中旬以降

アプリ画面（抜粋）

・啓発広告・デジタル発信の展開

渋谷区内の広告枠を活用し、安全啓発を目的とした広告展開を実施します。リアルな街中での訴求に加えて、Luupおよび渋谷未来デザイン等のSNSやWebメディアでも啓発内容を発信し、オンラインからも幅広く注意喚起を行います。

掲出期間：12月9日（火）～15日（月）

掲出場所：スターツビジョン、集英社ビジョン、アドアーズ&シグマビジョン

・安全講習会の開催

特定小型原付や自転車の交通ルールを学び、実際にご試乗いただく安全講習会を継続的に開催します。

3. ヘルメット着用啓発

・ヘルメットの有人貸出

LUUPのポート上、またはポート付近で、ヘルメットの貸出・返却を行える場所を複数箇所用意する取り組みを試験的に開始します。

実施期間：12月12日（金）15:00～18:00、15日（月）15:00～18:00

実施ポート：

- 渋谷マークシティ

- コインパーク神山町第5

- 代官山T-SITE

コメント

【渋谷未来デザイン 理事・事務局長 長田 新子】

「Shibuya Safe Ride Project」は、渋谷の未来をつくるうえで欠かせない“移動の安心・安全”を、街の皆さまと共に育てていく取り組みです。多様な人やカルチャーが交わる街だからこそ、移動の安全性は日々の体験価値に直結します。私自身、日頃からマイクロモビリティで街を移動する一人として、ちょっとした不安や「こうだったらいいのに」という気づきが、都市のアップデートへ繋がることを強く感じています。本プロジェクトでは、そうした生活者の声やリアルな体験を大切にし、街と利用者双方にとって“心地よい移動文化”を創りたいと考えています。また、Luupが持つデータや技術と、渋谷未来デザインが培ってきた官民連携や街の共創ネットワークを掛け合わせることで、渋谷だからこそ実現できる新しい安全モデルを実現したいと思っています。今回の第一弾となるグッドマナーとの連携を皮切りに、渋谷から「街と人と乗り物の共生」という未来のスタンダードを広げていきます。

【Luup 代表取締役CEO 岡井 大輝】

2020年に渋谷区で事業を開始して以来、渋谷は私たちにとって特別な街です。Luupのミッションである”街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”とは、Luupがつくるインフラによって街の隅々まで利便性を高め、「街と人と乗り物の共生」を促し、街のさらなる発展に貢献することを意味します。「Shibuya Safe Ride Project」を通じて、官民連携で様々な施策に取り組めることを大変嬉しく思います。多様な人々が集い常に新しい文化が生まれる渋谷区をモデル都市として「街と人と乗り物の共生」という新しい文化を創造することで、日本全国へ「Safe Ride」の輪を広げていけるよう、全力を尽くしてまいります。

【一般社団法人渋谷未来デザイン理事／渋谷区 副区長 松澤 香 様】

多様な働き方や生き方を尊重するまちづくりにおいて、安全で安心な移動環境の整備は非常に重要です。「Shibuya Safe Ride Project」により、新しいモビリティと街が安全に共生することで、誰もが快適に移動できるまちづくりの一助となることを期待しています。事業者の皆さまによる主体的な安全への取り組みを心より歓迎するとともに、渋谷区としても引き続き安全・安心なまちづくりに取り組んでまいります。

【一般財団法人渋谷区観光協会 理事 兼 事務局長 小池 ひろよ 様】

渋谷は住環境もありつつ、近隣の都市から訪れる学生や社会人、そして国内旅行者に加え、今日本で最も世界から多様な方が訪れる街になっている現状の中、安全・安心な移動手段とその環境整備はまさに目下の注力すべき取り組みだと感じています。「Shibuya Safe Ride Project」の取り組みを通じ「街と人と乗り物の共生」が実現し、快適で回遊性ある街づくりができるよう、渋谷区観光協会としても積極的に協力していきたいと考えます。

【渋谷区商店会連合会会長／渋谷道玄坂商店街振興組合理事長 大西 賢治 様】

渋谷駅周辺は特に繁華街エリアとして商業施設や飲食店、夜も賑わいの絶えない街であると同時に、モラルやマナーが遵守されている状態でない現実を目の当たりにすることも事実です。乗車前のアルコール検査による飲酒運転対策や飲酒運転撲滅に対しての啓発活動を行っていただくことは商店街にとっても非常に嬉しい取り組みであり、継続して街と連携しながら安心して楽しんでもらえる街づくりを推進できればと思います。

プロジェクトパートナー募集

本プロジェクトに賛同し、協力いただける企業や大学、団体を募集します。ご興味のある方は以下よりお問い合わせください。

https://lp.luup.sc/saferide/shibuya

■渋谷グッドマナープロジェクトについて

2023年9月、渋谷区における「迷惑路上飲酒ゼロ宣言」に伴い、安全安心な国際成熟都市を目指した「渋谷グッドマナープロジェクト」を発足しました。多様なステークホルダーと連携して、都市空間の中に顕在化している様々な地域課題を解決するアクションにつなげていきます。マナーやモラルの啓発、法律や条例などの周知、地域インフラの整備などを推進し、渋谷の安全・安心・きれいなまちづくりを楽しむカルチャーを醸成します。

HP：https://shibuya-good-manner.com

■一般社団法人渋谷未来デザインについて

渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織です。都市生活の新たな可能性として、渋谷から世界に向けて提示することで、渋谷区のみならず社会全体の持続発展につながることを目指しています。

HP：https://fds.or.jp/

・所在地：東京都渋谷区宇田川町15番1号 渋谷パルコ9F

・代表理事：小泉秀樹

・設立：2018年4月

■株式会社Luupについて

Luupは、"街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる"というミッションのもと、「マイクロモビリティシェア」事業を全国で展開しています。年齢・性別にかかわらず誰もが自由で快適に移動できるよう、現在提供している電動キックボードや電動アシスト自転車に加えて、座席・カゴ付きの特定小型原動機付自転車「電動シートボード」や、三輪・小型のユニバーサルカー「Unimo（ユニモ）」の展開も予定しています。地方部だけでなく都市部でも深刻化しつつある地域交通の交通空白と、それに伴う運転手不足の問題解決に向けて、電動・小型・一人乗りのマイクロモビリティを包括的に取り扱う移動インフラの社会実装を目指します。

HP：https://luup.sc

・所在地：東京都品川区西五反田八丁目9番地5号 FORECAST五反田WEST 7階

・代表者：岡井大輝

・創業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。アプリを最新にアップデートの上、ご利用ください。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。