「赤村有機農業まつり」を12月14日に開催

一般社団法人グリーンコープ共同体

西日本を中心に16の生協で構成されている一般社団法人グリーンコープ共同体（本部：福岡市博多区、代表理事：日高 容子、以下グリーンコープ）に所属するグリーンコープ生活協同組合ふくおか（以下、グリーンコープ生協ふくおか）は、地域再生プロジェクト「赤村プロジェクト」の一環として、福岡県の赤村で栽培された「有機野菜」のジェラートを、12月14日（日）に実施する「赤村有機農業まつり」で販売します。

赤村有機農業まつり／「赤村 有機野菜のジェラート」について

赤村有機農業まつりでは、有機野菜や特産品のほか、「有機米のおにぎり」「赤村十割新そば」など、赤村ならではのメニューを提供します。

今回販売する、赤村プロジェクトを通じて生まれた「赤村 有機野菜のジェラート」は、有機農業に取り組む株式会社鳥越ネットワークが栽培した有機野菜をつかった特別な一品です。

「赤村 有機野菜のジェラート」商品概要

l 名称：赤村 有機野菜のジェラート（とまと・セロリ・米粉）

l 規格：90ml

l 価格：400円（税込）

赤村プロジェクトについて

有機農業に取り組む株式会社鳥越ネットワーク（福岡県田川郡赤村）、株式会社農創会（福岡県田川郡赤村）、グリーンコープによる三者共同の地域再生プロジェクトです。「農業を推進力にした地域再生」を掲げ、2024年5月に発足しました。都市と農村の支え合いで環境と農業を守り、農業を通じて地域社会の持続可能性を高めることを目的に、耕作放棄地の再生、生産者と消費者のつながりの強化、環境保全型農業の推進などに取り組んでいます。

開催概要

l 赤村有機農業まつり

l 日時：12月14日（日）9:30～13:00 ※入場無料

l 会場：赤村特産物センター 駐車場（福岡県田川郡赤村大字赤5951-1）

l 主催：赤村有機農業推進協議会

l 協力：赤村有機農業生産組合、赤村特産物センター、赤村役場、赤村源氣快の会、瑞穂学園

グリーンコープ生協ふくおか

■組織概要

グリーンコープ生活協同組合ふくおか

福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号 博多大博通ビルディング3階

理事長：坂本 寛子

https://greencoop-fukuoka.jp/

一般社団法人グリーンコープ共同体

福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号 博多大博通ビルディング4階

代表理事：日高 容子

https://www.greencoop.or.jp/

2018年、グリーンコープ生活協同組合連合会や、社会福祉法人グリーンコープ、労働協同組合など、九州（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）、近畿（大阪、兵庫、滋賀）、中国（鳥取、岡山、島根、広島、山口）、そして福島の16の生協、各種団体とともに「一般社団法人グリーンコープ共同体」を設立。ひとつのグリーンコープのように持てるものを共有・連帯しながら、それぞれの地域に根ざした生活協同組合として活動してきました。「安心・安全な食べものを子どもたちに食べさせたい」という母親の想いからはじまって、それぞれの地域を豊かにしていくことを目指しています。