オンラインで資格が取れる！2026年6月7日（日）実施 日本販路コーディネータ協会・日本観光文化協会上期一斉試験
一般社団法人日本観光文化協会（東京都北区赤羽西1-22-15：代表 小塩稲之）と、連携する日本販路コーディネータ協会では2026年6月7日（日）に上期一斉試験を実施します。各認定試験申込期限は、テキストが必要な方は2026年5月21日（木）（入金期限は5月24日（日））、既にテキストをお持ちでテキスト申込が不要の方は2026年5月28日（木）（入金期限は5月31日（日））です。
【日本販路コーディネータ協会 各協会HP及び試験詳細】
日本販路コーディネータ協会 https://www.hanro.jp/
企業内スペシャリストや経営幹部の方、コンサルタントとして独立を目指す方などが、事業戦略と商品戦略、販売戦略、販売促進戦略のスキルを身に付けるためのカリキュラムが販路コーディネータ資格認定制度です。これまでに培った職業経験や知識に、販路コーディネータの知識を補うことにより、ビジネスプランから製品開発、販路選択など販売活動までの幅広い知識を身につけることができます。また、実践的なプログラム研修が用意されているため、早い段階から実績を積むことが可能です。
日本商品開発士会 https://www.jmcp.jp/
商品の潜在ニーズを分析し、新しい商品を世に送り出すためには「市場が何を求めているか」を学ぶことが必要です。日本商品開発士会のカリキュラムでは、商品企画の基礎知識から、コンセプト作り、デザイン、そして企画・提案力といった知識とスキルを習得できます。生活者の感性から本音に気づき、理解し、生活者視点の商品アイデアを提案できる人材の養成を目的としています。企画、販促にかかわる幅広い分野で働く人のキャリアアップに活用されています。
日本セールスレップ協会 https://www.jrep.jp/
セールスレップとは、メーカーと販売先を結ぶ橋渡し役としての販売活動を行う「セールス・レプリゼンタティブ」のことを言い、「複数メーカーの商材を取り扱い、販売先（法人、店舗）に対して、提案型の販売」を行う人材です。従来の御用聞きや飛び込み営業ではなく、科学的な根拠と「ICT」（情報通信技術）を活用し、足で稼ぐ営業から、ネットワークとITを活用した頭脳と機転をきかせた営業スタイルがセールスレップの醍醐味です。
日本営業士会 https://www.nrep.jp/
「営業士」は、現代の営業活動に不可欠なマーケティング的視点やマネジメントスキルを基盤に、顧客課題に対して戦略的な提案ができる営業パーソンを育成することを目的とした資格です。従来の「営業＝訪問＋提案」というスタイルから脱却し、市場分析・ターゲティング・顧客戦略の立案といった上流工程から営業活動を捉えることで、単なる「営業マナー」や「商品知識」の習得に留まらない、より戦略的・体系的なスキルの習得ができます。
日本販売促進協会 https://www.jsp.or.jp/
広報宣伝活動の戦略及び戦術に関する専門的な知識を身につけ、事業戦略と商品戦略、販売戦略、販売促進戦略を一体となって立案、アドバイスできる人材の養成をおこなっています。マーケティング、メディア、広告の知識と技術を体系的に学ぶことができるカリキュラムを提供しています。
【日本観光文化協会 各協会HP及び試験詳細】
日本観光士会 https://www.jtcc.jp/
観光業に従事する方を対象とした観光学や観光マーケティング、観光ビジネス論などの知識習得のみに留まらない、よりプロデューサー的な視点が学べるカリキュラム提供をしています。旅行・流通・フードビジネス、その他観光系の仕事に就きたい方や関連する事業者や企画関連の方、 地域おこしや特産物・特産品、郷土料理のプロを目指す方などを対象に資格認定を行っています。
