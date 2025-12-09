データセンター需要が牽引：IG541ガス消火設備市場、2025～2031年CAGR4.8%
IG541ガス消火設備とは、窒素・アルゴン・二酸化炭素を特定比率で混合した不活性ガスを消火剤として用いる設備である。燃焼を化学的に抑制するのではなく、酸素濃度を人間が安全に呼吸できる範囲まで低下させることで、火災の燃焼連鎖を断ち切る仕組みを持つ。ハロンなどの化学系ガス消火剤に比べ、地球温暖化係数やオゾン層破壊係数が極めて低く、環境負荷の小さいクリーンなシステムとして注目されている。また、ガス放出後の残留物がなく、精密機器や重要データを扱う施設での使用に適する。近年ではデータセンター、通信基地、医療機関、交通インフラなど、社会機能を支える施設において、IG541の採用が拡大している。
安定成長と技術更新が進む成熟産業
LP Information調査チームの最新レポートである「世界IG541ガス消火設備市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/42544/ig541-gas-fire-extinguishing-system）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.8%で、2031年までにグローバルIG541ガス消火設備市場規模は3.35億米ドルに達すると予測されている。市場は急成長期を過ぎ、安定的な需要のもとで持続的な技術更新が進行している。成長の背景には、ITインフラの拡大、産業設備の無人化、そして環境規制の強化がある。特にデータセンターや半導体製造施設では、火災発生時の設備損傷リスクを最小限に抑えるため、不活性ガス系消火設備の導入が標準化しつつある。
また、世界的な脱ハロン政策の進展により、化学系ガス消火剤からの代替需要が増加している。これに伴い、ガスボトルの充填効率向上や制御バルブのデジタル化など、設備全体の信頼性・保守性を高める技術開発が活発化している。安全性と環境性を両立するという明確な社会的価値を背景に、今後も堅調な成長が見込まれる分野である。
図. IG541ガス消火設備世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336483&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336483&id=bodyimage2】
図. 世界のIG541ガス消火設備市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、IG541ガス消火設備の世界的な主要製造業者には、Johnson Controls、Shanghai Jindun Fire-Fighting Equipment Co., Ltd.、Shou'an Industrial Fire Protection Co., Ltd.、Nanjing Fire Equipment Co., Ltd.、Minimax、Honeywell、Fike Corporation、Panlong Safety Technology Co., Ltd.、Gulf Security Technology Co., Ltd.、Beijing Zhengtianqi Fire Equipment Co., Ltd.などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約37.0%の市場シェアを持っていた。
多極化する市場と技術差による棲み分け
市場構造は、グローバルにおいて多極的な競争が展開されている。最大手はJohnson Controlsであり、国際規格対応力と大規模案件への実績で高い市場シェアを維持している。これに続くのが中国のShanghai Jindun Fire-Fighting EquipmentおよびShou’an Industrial Fire Protectionであり、コスト競争力と地域密着型供給体制を強みとしている。欧州勢ではMinimaxやHoneywellが高付加価値市場でのプレゼンスを確保し、北米ではFike Corporationが高信頼性システムを武器に特定分野で優位を保っている。このように、国際的には「高機能化を追求する先進企業」と「コスト効率を重視する新興企業」との二層構造が形成されている。日本市場では、法規適合性と設備信頼性を重視する傾向が強く、海外メーカーの技術導入と国内企業の施工・保守能力が組み合わさる形で市場が拡大している。特に建築基準法や消防法改正への適合対応が求められる中、製品認証・保守体制の整備が競争力の核心となっている。
