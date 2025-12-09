立正大学熊谷図書館企画展示 「田中啓爾先生の足跡 文庫コレクションと蔵書からたどる軌跡」開催

立正大学（本部：東京都品川区、学長：北村行伸）は、熊谷キャンパス図書館にて企画展「田中啓爾先生の足跡 文庫コレクションと蔵書からたどる軌跡」を12月8日より開催いたします。

展示趣旨・見どころ解説

本展示は、地理学、地誌学の大家であり、また「立正の地理」の礎を築いた田中啓爾先生（1885-1975）没後50年の節目の展示です。地理学、地誌学の研究者であった田中先生は、同時に古地図等の蒐集家でもありました。本学に寄贈された資料は江戸期の和装本、戦前の地理学関係図書、古地図、絵図など、約14,000点にも及び、「田中啓爾文庫」として現在も多くの研究者に利用されています。

本展示で注目していただきたい点は2つあります。１つ目は「田中啓爾文庫」の中から先生に縁のある地域の地図を展示していること。生まれ、育ち、訪れた場所の昔の地図を、文庫コレクションから展示いたします。2つ目は、これまではこれまであまり行われて来なかった、田中啓爾先生ご自身に関する展示だということ。貴重なコレクションを多く有するが故に、これまでの展示では地図や絵図が中心でした。今回は入手した際、先生が「とても嬉しかった」と残した、思い入れのある貴重資料も10年ぶりに展示します。また、田中先生の著作も多く展示しています。

研究者、教育者、地図製作者監修者としての著作、コレクション一覧、研究される側としての資料も展示することで、様々な角度から田中啓爾先生の足跡を辿る機会として、本学の学生、教職員および近隣の皆様にもぜひ見ていただきたく企画いたしました。

アンケートやクイズに答えていただくと、オリジナルグッズをプレゼントする企画もございます。

2026年3月15日（日）はオープンキャンパスのため特別開館していますので、みなさまお誘い合わせの上、ぜひご来館ください！

企画展詳細

展示期間：2025年12月8日（月） ～ 2026年3月19日（木）

※開館時間、休館日については添付開館スケジュールをご確認ください。※2026年3月15日（日）は特別開館いたします。

展示場所：図書館1階多目的室（入退館ゲートを入って右側の部屋）

主な展示資料名

地図・絵図：市ヶ谷牛込繪圖、筑前福岡之圖、長崎和蘭陀屋舗圖

書籍：多摩御陵附近の地誌 : 関東西部山麓地帯の研究、われらの国土

※詳しくは企画展展示資料一覧をご参照ください。

関連企画

・アンケート回答者に立正大学熊谷図書館オリジナルのクリアファイルをプレゼントいたします。

・クイズ参加者に立正大学熊谷図書館オリジナルの缶バッジをプレゼントいたします。

図書館へのアクセス

・熊谷駅（JR高崎線、新幹線、秩父鉄道）利用の場合

熊谷駅南口より国際十王バス立正大学行または森林公園駅行に乗車（約10分） 立正大学下車

・森林公園駅（東武東上線）利用の場合

森林公園駅北口より国際十王バス立正大学行または熊谷駅行に乗車(約12分)立正大学下車

交通アクセスのご案内 https://www.ris.ac.jp/access/index.html